У Мишустина нет какой-то своей осмысленной НОВОЙ программы действий

Российский предприниматель Сергей Васильев опубликовал на своей странице в Facebook рассуждения о назначении Михаила Мушустина главой Правительства РФ.

Последние громкие отставки и назначения в Правительстве, к сожалению, не решают проблем экономики.

В своём Послании Путин, вроде бы, правильно определил главную цель работы Правительства - повышение доходов населения. Это действительно - самая важная задача сегодня в развитии страны.

Мы скопили большие резервы, мы научились что-то инвестировать в инфраструктуру, но мы пока так и не поняли как запустить маховик роста реальных доходов населения.

Последние годы они либо стагнируют, либо даже падают.

Неожиданная отставка Правительства Медведева не решает эту проблему, а скорее даже отдаляет поиск самих решений.

Ближайшие месяцы начнётся перетасовка министерских портфелей, знакомство новых членов Правительства с делами и т.д. Определённое время будет потеряно.

А мы и так отстаём.

Если принять за верную цель - скорейшее исполнение «Национальных проектов», то там сегодня главная проблема - именно скорость исполнения бюджета. Правительство просто не успевает вовремя тратить деньги, исполнять уже намеченные бюджетные программы. Главная проблема сегодняшнего дня в Правительстве - скорость исполнения утверждённых бюджетов.

Система громоздка и работает вязко. Но главное, даже не в этом.

Мы научились быстро и технологично собирать налоги в бюджет, отчасти тут была и роль Мишустина, но мы не научились с такой же скоростью инвестировать собранные деньги в улучшение жизни.

За прошедший 2019-й год, остались неисполнениями программы на 1 трл., и в этом году хотелось бы не нарастить это отставание ещё больше. Но, если начнётся перетасовка министерских портфелей, ситуация лишь усугубится.

Можно ли надеяться, что Мишустин, в далеком прошлом компьютерщик, а в последнее время фискальщик, с этим справится?

Думаю, нет.

Тут дело не в «цифровизации» процессов, не в технологичности процедур госзакупок и гостендеров. Наши госзакупки давно уже оцифрованы донельзя. По цифровизации они наверное на первом месте в мире.

Тут дело в политической воле - тратить резервы или нет? Строить новые дороги по всей стране или нет? Смягчать денежно-кредитную политику или нет?

А для таких решений политического веса у Мишустина нет. Да, пока и непонятно, даже если вес и появится, будет ли воля? Фискальщик, более 20 лет собиравший налоги, набивший на этом руку, будет ли столь же эффективным в искусстве госинвестиций?

Не думаю.

Для этих целей нужен не технический Премьер, а именно смысловой. Со своей понятной программой экономических изменений и возможностями влиять на все базовые институты.

Принятое Путиным закулисно решение по Мишустину не тянет на смысловое. У Мишустина, очевидно, нет какой-то своей осмысленной НОВОЙ Программы действий.

Все будет по-старому...

Когда, вроде бы у нас куча неизрасходованных денег в резервах, а новый Премьер будет оправдываться старой крылатой фразой...

«Денег нет».