Клерк.Ру

ВВ подписал. Меньше суток потребовалось Мишустину стать вторым человеком в стране

Иллюстрация: Борис Мальцев/Клерк

Президент подписал Указ «О Председателе Правительства Российской Федерации». 

Михаил Мишустин назначен новым Председателем Правительства Российской Федерации.

Объявлено о смене премьера было только вчера вечером. Медведеву организовали замену меньше чем за сутки. 

Официально мы Мишустина еще поздравляли. Исправляемся: с назначением. 

Решение объявлено 16 января 2020 года в 16.20 по Москве. Красивые цифры, что еще нам отметить.

 

До этого документа Путин подписал Указ о Заместителе Председателя Совета Безопасности РФ. Новая должность Дмитрия Медведева. 

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