ВВ подписал. Меньше суток потребовалось Мишустину стать вторым человеком в стране

Президент подписал Указ «О Председателе Правительства Российской Федерации».

Михаил Мишустин назначен новым Председателем Правительства Российской Федерации.

Объявлено о смене премьера было только вчера вечером. Медведеву организовали замену меньше чем за сутки.

Официально мы Мишустина еще поздравляли. Исправляемся: с назначением.

Решение объявлено 16 января 2020 года в 16.20 по Москве. Красивые цифры, что еще нам отметить.

До этого документа Путин подписал Указ о Заместителе Председателя Совета Безопасности РФ. Новая должность Дмитрия Медведева.