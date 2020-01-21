Проверьте свои пароли от сервисов и не допускайте этих ошибок

Независимые исследователи, пожелавшие остаться неизвестными, проанализировали около пятисот миллионов паролей в интернете. И составили список из 200 самых распространенных паролей интернет-пользователей.

В 2019 году произошло много утечек данных пользователей. И поскольку количество взломов не уменьшается, интернет-пользователи должны очень внимательно подходить к созданию паролей, повышая свою грамотность в сфере кибербезопасности.

Какой пароль был самым популярным?

Самые популярные пароли — это:

(да-да, по прежнему!) комбинации цифр: 12345, 11111, 123321, и т.д.;

Test1 (по популярности идет после цифровых паролей);

Женские имена (Nicole, Jessica, Hannah);

Буквы и цифры, которые горизонтально или вертикально расположены подряд на клавиатуре (qwerty, asdfg, 1qazwsx, и т.д.).

Удивительно, но самый очевидный пароль — «password» — остается популярным до сих пор! Он занял пятую строчку в антирейтинге, его всё ещё используют 830 846 человек.

Почему так происходит?

Пользователи год от года продолжают использовать с завидным упрямством эти «худшие» пароли. Почему?

Во-первых, их легко запомнить. Люди не хотят напрягаться, запоминая сложные и длинные пароли. Хуже того, они используют один и тот же пароль ко все учетным записям. И если пароль взломают, то это означает, что все остальные записи окажутся в опасности.

Во-вторых, люди говорят: «а мне нечего скрывать!». И это странная логика. Выходя из дома, вы всегда закрываете дверь, несмотря на то, что у вас может и не быть ценных вещей. Так почему же вы оставляете открытой дверь к вашим учетным записям?

Возможно, вам и вправду нечего скрывать. Но представьте себе, что хакеры заблокировали вам доступ к электронной почте, файлам, фотографиям и соцсетям. И просят за разблокировку «кругленькую» сумму. Что вы на это скажете?

Слабый пароль — это катастрофа, которая может разразиться внезапно. Поэтому, следует принять меры, чтобы не было слишком поздно.

И что делать?

Чтобы избежать проблем, необходимо соблюдать «кибергигиену»:

1. Удалить неиспользуемые аккаунты. Проверьте все свои учетные записи, удалите те, которые вы не используете. Если какой-то небольшой сайт будет взломан, вы даже не узнаете об этом.

2. Создать сложные пароли. Обновите все свои пароли, используя сложные и уникальные. Для этого можно воспользоваться генератором паролей. Кроме того, для дополнительной защиты используйте двухфакторную аутентификацию.

3. Хранить пароли в Менеджере паролей. Для запоминания и сохранности паролей используйте Менеджер паролей. Вам нужно будет запомнить только один пароль к менеджеру и не беспокоиться об остальных.

4. Следить за подозрительными действиями. Проверяйте регулярно свои учетные записи на предмет подозрительных действий. При необходимости меняйте пароль.

Помните, персональные данные становятся все более ценной информацией. А поскольку пользователи сталкиваются с утечкой данных даже в таких крупных компаниях, как Microsoft, Yahoo и Facebook, то защитить свои аккаунты вы должны сами.

Ну, что? Может быть стоит поменять пароль?