Как новое правительство (не) будет улучшать жизнь россиян

Новым премьер-министром РФ стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин, а в ближайшее время будет объявлен и новый состав правительства. Как это скажется на кошельках российских граждан?

«Правительство в отставку. Можно расходиться?»

Новым премьер-министром РФ стал глава ФНС Михаил Мишустин. Накануне его утверждения Госдумой президент РФ Владимир Путин 15 января выступил с посланием перед Федеральным собранием. Послание принесло с собой неожиданно много революционных новостей: изменение Конституции, усиление роли правительства, поддержка демографии. В частности, президент предложил продлить программу маткапитала и расширить ее на первенцев. Также он поручил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей уже с 1 января 2020 года. Но главный сюрприз, как оказалось, был впереди: буквально через час премьер-министр ФР Дмитрий Медведев заявил о роспуске правительства в полном составе.

Параллельно в эти часы в Москве стартовал Гайдаровский форум — один из ведущих экономических форумов в стране, по традиции первое крупное мероприятие с начала года. Примечательно, что форум на сей раз был приурочен к десятилетию со дня кончины известного экономиста Егора Гайдара. С самого утра теперь уже экс-министр экономического развития Максим Орешкин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, совладелец Альфа-Банка Петр Авен, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева и другие представители финансовой и политической элиты страны рассуждали о дальнейшей судьбе российской экономики, ее месте в мировой системе, независимости центральных банков.

Новость о том, что правительство Дмитрия Медведева подало в отставку, участники узнали прямо на форуме. В перерыве на кофе-брейк на лицах собравшихся были, мягко говоря, недоумение и испуг. «Ну что, правительство ушло в отставку, а нам-то что здесь теперь делать? Может, расходиться?» — грустно пошутил во время кофе-брейка один из участников.

Но расходиться не стали. Более того, попасть на сессию с участием замминистра экономического развития РФ Азера Талыбова с красноречивым названием «Современное государственное управление: госслужба новой формации» было так много желающих, что протиснуться в зал и даже постоять на ступеньках (не говоря уже про сидячие места) посчастливилось далеко не всем.

Вечером было объявлено о том, что Владимир Путин предложил на должность премьер-министра руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

В итоге программу второго дня Гайдаровского форума ее организаторы полностью перекроили. Запланированную ключевую панельную сессию «Что мешает экономическому росту?», в которой изначально были заявлены выступающие первый вице-премьер Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, отменили.

А на сессии «Налоги в цифровом мире» вместо Михаила Мишустина значился уже его заместитель. Это объяснимо: сам Мишустин был занят куда более важным делом. В этот день он встречался с представителями фракций, а затем выступал перед депутатами Госдумы, которые в итоге утвердили его кандидатуру на должность премьер-министра РФ. «За» проголосовали 383 депутата, воздержался от голосования 41 депутат, против — ни одного.

Что пообещал новый премьер?

На встрече с фракциями и в своем выступлении в Госдуме Мишустин пообещал приложить все усилия для решения проблемы бедности в стране. Он заявил, что за два года возможно перейти к адресной социальной поддержке бедных. «Понимая ситуацию, связанную с бедностью, я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы эти вопросы решали, занимались обеспечением малобюджетных семей всем необходимым», — прокомментировал новый глава правительства.

На реализацию послания президента РФ в 2020 году потребуется около 450 млрд рублей, а всего за четыре года на эти цели должно быть израсходовано около 4 трлн рублей.

Также на встрече с фракцией КПРФ он, по словам депутата фракции Сергея Гаврилова, высказался о возможности отмены вступивших в силу пенсионных изменений и выступил против отмены НДФЛ для малоимущих. Кроме того, Мишустин отметил необходимость сохранять инфляцию в России на уровне 4%.

Предложение главы ЛДПР Владимира Жириновского о списании долгов населения по микрозаймам премьер-министр воспринял отрицательно, отметив, что это «приведет к целой волне банкротств». «Люди потеряют деньги, те, кто совсем не виноват. Я плохо оцениваю списание, как пока еще действующий налоговик. Но, без сомнения, это вопрос роли регулятора. То есть здесь мы должны совместно с Центральным банком, с Банком России, смотреть на то, какие требования определяем с микрофинансовыми организациями. Заверяю вас, мы этим будем заниматься», — сказал премьер-министр. Он также заявил, что национальные проекты — это «прекрасный инструмент для достижения целей, поставленных главой государства».

«Срежессированный спектакль»

Эксперты считают, что необходимость в смене правительства назрела давно. «Пять или семь лет экономика не развивалась, ключевые проблемы, которые тормозили рост ВВП, не решались. В этой логике в любой нормальной стране правительство должно было уйти в отставку, и должна быть сделана попытка призвать других людей. Поэтому смена правительства выглядит логично, похвастаться кабинету Медведева нечем», — считает председатель наблюдательного совета Московской биржи, профессор ВШЭ Олег Вьюгин. В числе достижений правительства Медведева он называет макроэкономическую стабильность, растущие резервы, профицит бюджета, добавляя: «Во всем остальном, особенно в здравоохранении и образовании, у нас провал».

«Проблема правительства была в том, что через него пролетали со свистом все негативные идеи для бизнеса, для экономики. Неважно, исходили ли они от администрации президента, или лоббировались через Госдуму...» Однако, считает Олег Вьюгин, Мишустин обладает «активной жизненной позицией», что позволит ему построить работу нового Кабмина так, что «вредные» для экономики законы появляться не будут.

Главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин назвал смену правительства «заранее срежессированным спектаклем, причины которого лежат не в экономической, а в политической плоскости». «Прежний курс остается неизменным, а в арсенале мер, которые власти могли бы использовать для достижения поставленных задач, — рост ВВП, повышение доходов граждан и прочее, ничего нового нет. А как известно, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Поэтому я бы не стал ждать о нового кабинета каких-то новых шагов по развитию экономики, преодолению социальных проблем. По крайней мере, если судить по первым заявлениям кандидата в премьеры», — отмечает Надоршин.

Кроме того, он указывает на прежнюю деятельность Мишустина на посту главы ФНС, при которой собираемость налогов выросла, но это, по мнению Надоршина, внесло негативный вклад в развитие экономики.

«Самое важное, что у бизнеса нет, по сути, существенных претензий к налоговой службе, что абсолютно изменило ситуацию за последние 20 лет. Раньше такого лояльного отношения не было. Это заслуга и самого Михаила Мишустина, и его коллег по налоговой службе», — заявил «Ведомостям» председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Впрочем, его высказывание про отсутствие претензий бизнеса к налоговикам было тут же раскритиковано в социальных сетях.

В то же время глава Сбербанка России Герман Греф назвал Мишустина «одним из самых эффективных управленцев в стране и человеком высочайшей квалификации — и управленческой, и экономической», «пионером цифровых технологий в правительстве».

Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме заявил, что смена правительства дает надежду на проведение реформ. «Произошедшая смена правительства, честно сказать, у многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет большего добиться, что лидер, который вчера был предложен правительству, более чувствует сегодня ситуацию в бизнесе и балансирует интересы бизнеса и государства... Я считаю, что сегодня у нас появилась надежда», — сказал он.

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«Защищать бизнес от нападок»

Олег Вьюгин, председатель наблюдательного совета Московской биржи, профессор ВШЭ:

— Блок макроэкономического управления, судя по всему, останется таким, как есть, никакой новой идеологии нет. Вопрос в том, насколько эффективно будут реализовываться национальные проекты. Шансы на это есть, и, думаю, прогресс здесь будет. В такие сферы, как образование, культура и здравоохранение, должны прийти люди с новыми идеями.

Что касается доходов граждан, пенсий, то здесь мало нового. Понятно, что решение о повышении пенсионного возраста уже принято и обратного хода не будет. Зато более предсказуемой становится политика в области индексации пенсий. Президент предложил внести это в Конституцию. Думаю, что правительство способно проконтролировать исполнение этого. А вот что касается создания механизмов индивидуального накопления пенсий, то, судя по словам Мишустина, правительство не намерено здесь спешить. Полагаю, что новая идея ГПП (государственный пенсионный план. — Прим. ред.) как минимум год будет обсуждаться в правительстве, скорого введения ГПП ждать не стоит. Что необходимо сделать для экономики, для бизнеса прямо сейчас? Самое главное — люди в министерствах должны научиться противостоять силовикам и защищать бизнес от нападок. Но для этого потребуется принципиальная позиция. Нужно, чтобы правительство, отвечающее за экономический рост, умело отстоять точку зрения.

«Бизнесу нужна определенность»

Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финрынку:

— Михаил Мишустин — человек жесткий, но при этом профессионал своего дела. Думаю, что он сумеет мобилизовать всю команду, правительство. Это тот человек, который сумеет привнести определенность. Когда мы видим заявления, прогнозы Минэкономразвития, довольно показательно, что они зачастую существенно отличаются от того, что говорят Минфин и ЦБ. Это свидетельствует о разных точках зрения в экономике. Для бизнеса возникает ситуация неопределенности: на кого ориентироваться? Между тем бизнес строит свою политику, учитывая мнения властей. Больше всего вопросов к Министерству экономики, в том числе по части контроля реализации нацпроектов, по неисполнению расходов федерального бюджета в размере одного триллиона рублей.

Что касается банковской сферы, хотелось бы, чтобы с помощью макропруденциальных мер было простимулировано участие банков в национальных проектах. Это жилищное строительство, финансирование сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса. Нужно закладывать участие в программах не только крупнейших госбанков, но и банков с базовой лицензией. Сейчас по объективным причинам в решениях правительства закладываются требования, которые по формальным признакам не позволяют войти в проекты банкам, — требования по рейтингу, капиталу... Они должны быть более гибкими, учитывающими специфику малых и средних банков.

«Главная задача государства — не взыскать с граждан как можно больше денег»

Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА»:

— Безусловно, не все негативные моменты в нашей экономике связаны с деятельностью бывшего правительства. Очевидные успехи были в бюджетной консолидации и в повышении качества сбора налогов — собственно, главного передовика этого процесса и повысили. А вот на расходной стороне были провалы, когда срочно потребовалось заняться нацпроектами, то Кабинет, заточенный на сжатие расходов, начал буксовать. Поэтому произошло своего рода перепрограмирование.

Что касается медленного экономического роста, то наверху, очевидно, понимают, что правительство виновато, но не в полной мере. Фактически в послании президента напрямую говорится о перезагрузке: что будут точечно повышены расходы на поддержание экономики и социальной сферы. Те же новые пособия — это плюс еще 0,5% ВВП к расходам в социальной сфере.

Главная задача государства сейчас — не взыскать с граждан как можно больше денег, как это некоторые поняли из заявлений Мишустина, а оптимизация и целевое назначение расходов.

Каких шагов ждать от нового правительства? Уже заявлены повышение поддержки бедных, потому что это напрямую повлияет на потребление и рост экономики. Несколько меньшими темпами будет копиться ФНБ, но расширение расходов будет способствовать росту ВВП. По нашим прогнозам, по итогам 2020-го он будет на уровне 1,8%, но, возможно, прогноз придется повысить. Гарантированно правительство будет больше внимания уделять нацпроектам, потому что сейчас они подвисли. И цифровизация экономики будет нацелена на вполне прикладную задачу — государство будет очень много знать о гражданах. Это позволит сделать за пару лет механизм полноценной оценки обеспеченности и предоставлять адресную поддержку, а более состоятельным предоставлять автоматически налоговые вычеты. Что касается интересов бизнеса, то все зависит от того, кто возглавит экономический блок.

Для роста экономики и качественной занятости правительству нужно прекратить политику всеобщего огосударствления, провести приватизацию там, где это необходимо, и перестать плодить квазигосударственных монстров. Но надежд на это мало: с большой долей вероятности министры экономического блока сохранят свои портфели.

«Влияние политических реформ на макроэкономику и финстабильность минимальное»

Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер»:

— Одним из наиболее заметных достижений предыдущего правительства стоит признать проводимый курс госполитики, направленный на укрепление стабильности российской экономической системы. Так, введение бюджетного правила позволило нарастить ЗВР РФ до уровня свыше 550 миллиардов долларов, что является максимальным объемом с 2008 года.

Влияние политических реформ на макроэкономику и финансовую стабильность страны мы оцениваем как минимальное. Это связано с тем, что экономическую политику в России в основном формируют президент и частично Центральный банк, а не правительство, от которого сегодня ждут большей инициативности.

Несмотря на однозначно позитивный и своевременный характер заявленных мер, самостоятельно они не смогут оказать достаточное воздействие для того, чтобы переломить негативный тренд на снижение или стагнацию уровня жизни населения в РФ. По нашим оценкам, более существенных результатов можно было бы добиться, если бы заявленные президентом меры поддержки семей были сопутствующим аспектом к более решительным шагам власти в социальной сфере — в виде, например, отмены НДФЛ для малоимущих. В текущих условиях макроэкономической устойчивости такая комбинация (увеличение материнского капитала плюс частичная отмена НДФЛ) мер социальной поддержки могла бы стоить бюджету РФ дополнительных расходов в объемах 0,8–1 триллиона рублей в год и, на наш взгляд, не привела бы к критической бюджетной дестабилизации, но способствовала бы более явному восстановлению потребительского спроса и, соответственно, более уверенному росту экономики — на 2% и выше. Возвращаясь к реалиям по итогам послания к Федеральному собранию, мы считаем, что эффект от предложенных президентом мер социальной поддержки окажет положительной эффект на экономику, но его влияние на ускорение темпов роста будет ограниченным.

«Важно не повторить ошибку прошлых лет»

Эльман Мехтиев, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА):

— Вся страна после послания президента пребывает в ожидании того, что будет рост выплат. Но возникает вопрос: откуда их взять? Это означает рост потребления, ведь это, по сути, стимулирование потребительского спроса. Цепной эффект — рост ВВП, который мы можем ожидать благодаря этому. Важно кредиторам — банкам и микрофинансовым организациям — не повторить ошибку прошлых лет, когда в преддверии электорального цикла всем бюджетникам поднимали зарплату. Это было воспринято финансовым сектором как рост доходов населения — соответственно, объемы кредитования были увеличены. Однако в 2014 году вдруг эти доходы перестали расти. Главное, на мой взгляд, не попасться в ловушку и не считать эти бюджетные выплаты как постоянный рост доходов.

«Нацпроектов будет явно недостаточно»

Евгений Надоршин, главный экономист ПФ «Капитал»:

— Я не вижу тех мер, инструментов, которые позволили бы новому правительству что-то изменить. Возьмем, например, инвестиции, которые, по словам президента, должны расти не менее чем на 5% в год. По факту по итогам 2019-го у нас будет в лучшем случае около 1%. Что должно обеспечить увеличение этого показателя? Нацпроектов будет явно недостаточно — не тот масштаб. К тому же их развитию сильно мешает бюрократия. Задача по повышению реальных доходов граждан более выполнима. Номинальные трудовые доходы в прошлом году выросли на 7%, то есть это уже больше чем вдвое выше инфляции. При дальнейшем замедлении инфляции и снижении темпов роста потребительского кредитования рост реальных располагаемых доходов населения произойдет сам собой. Что мы уже и видим по итогам 2019 года. Если судить по тем действиям, которые предпринимает ЦБ (снижение ставок, ужесточение нормативов по необеспеченным кредитам), все это может привести к снижению стоимости обслуживания кредитов гражданами и, соответственно, скажется положительно на располагаемых доходах. Меры социальной поддержки, озвученные президентом, могут дать еще до 0,5% роста доходов населения. Все это в совокупности может привести к тому, что уже по итогам этого года реальные располагаемые доходы граждан могут вырасти на 1–2%.

«Развитию сектора могли бы способствовать смягчение подходов ЦБ к оценке качества корпоративного кредитования»

Александр Проклов, старший управляющий директор рейтингового агентства «НКР»:

— Проблема стагнации доходов населения по большому счету может быть решена через ускорение роста ВВП до темпов, существенно превышающих 2%. Помимо реализации крупных инфраструктурных проектов, значительное влияние в этом отношении могло бы оказать развитие сферы услуг, связанных с цифровой экономикой, финансового рынка, малого бизнеса и так далее.

Банковский сектор в настоящее время находится в фазе завершения «административной консолидации», иначе говоря, существенного сокращения числа банков и расчистки сектора усилиями Банка России. Без дальнейшего развития финансового рынка и банковского сектора долгосрочную проблему экономического роста не решить. На наш взгляд, развитию банковского сектора могли бы способствовать некоторое смягчение подходов ЦБ к оценке качества корпоративного кредитования, что позволило бы увеличить кредитование экономики, а также приватизация госбанков, которая дала бы возможность повысить реальную конкуренцию на финансовом рынке.

«Нужен равноправный подход»

Константин Носков, вице-президент — директор дирекции стратегического развития банка «Санкт-Петербург»:

— Основная задача — создать условия для развития конкуренции в банковском секторе. Доля банков с госучастием растет, что негативно влияет на конкуренцию. Госбанки имеют серьезные преференции по доступу к капиталу и фондированию через средства бюджета и госкомпаний. Правительству необходимо реализовать равноправный подход к обеспечению деятельности всех участников банковской системы. Для этого требуется, во-первых, разработать и обнародовать программу по приватизации госбанков. Во-вторых, на нормативном уровне запретить государственным структурам самостоятельно ужесточать утвержденные правительством критерии доступа банков к привлечению средств бюджетов, фондов и госкомпаний.

«Задачи вырасти больше, чем мировая экономика, слишком амбициозны»

Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа «ФБК Грант Торнтон»:

— Одно из главных достижений правительства заключается в том, что удалось удержать инфляцию на достаточно низком уровне. Кроме того, правительство начало реформу контрольно-надзорной деятельности.

Мишустин, конечно, будет действовать в русле того, что было озвучено в послании президента. Поэтому стоит ждать значительного роста государственных расходов, чтобы изменить негативную ситуацию с демографией.

Кроме того, стоит ждать действий, которые переломят ситуацию с реальными располагаемыми доходами населения. Нынешний символический плюс больше связан с методологическими ухищрениями Росстата, а не с реальным положением вещей. 2024 год не за горами, и президент явно не хочет завершать очередной срок с такими проблемами в стране. Поэтому и последовали такие кадровые решения.

Но вот что касается роста экономики, то, боюсь, это будет первый камень, о который споткнется новое правительство. Потому что задачи вырасти больше, чем мировая экономика, уже по итогам 2021 года слишком амбициозны. Стимулирующих мер, которые предлагает государство, например зафиксировать налоги на шесть лет, явно недостаточно. Налоговое бремя на бизнес между тем только растет. Уже с этого года повышен утилизационный сбор, а это бьет по автомобилестроению. Обеспечивать ускорение в условиях растущих налогов очень сложно, тем более что никто еще не учитывает фактор санкций. В этом случае экономика может немного расти, но никак не развиваться ускоренными темпами. И здесь правительство ничего не может сделать, потому что санкции — это область политических решений.

«Нужно вернуть доверие к банкам»

Павел Ефремов, председатель правления банка «Нейва»:

— Для развития банковского сектора нужно в первую очередь обеспечить нормальную конкуренцию между всеми участниками рынка. Сейчас банковский рынок по факту монополизирован крупными банками с госучастием. Нужна приватизация этих банков и их дробление: сейчас по факту регулятор имеет очень ограниченное влияние на эти банки из-за их размера, что еще более подавляет конкуренцию в банковском секторе. Второе, что нужно сделать, — это вернуть доверие к банкам. Доверие — это основа деятельности любого банка, и регулятор методично несколько лет подряд убивал это доверие массовыми отзывами лицензий. Надо ввести мораторий на отзыв лицензий.

«Не ожидаю резких непопулярных в народе шагов»

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

— В последние годы удалось стабилизировать экономику после шока в 2014–2015 годах, но в том числе за счет непопулярных решений. Правительство Медведева запомнят прежде всего по пенсионной реформе, которая не доведена до конца. Пенсионные накопления заморожены, новые программы, возможно, сдвигаются на 2021 год. Отставка повысит уверенность в том, что реформы идут и не являются формальностью, снизит недовольство общественности из-за непопулярных решений и бытовых проблем. Для государства смена правительства может облегчить проведение конституционной реформы. Я не ожидаю резких непопулярных в народе шагов или чего-то, что вызовет неодобрение бизнеса. Дальнейшее повышение налогов будет точечным и постепенным, но взамен будут увеличиваться социальные льготы. Одна из важнейших задач — повышение благосостояния населения. Я не ожидаю значительных подвижек в этом направлении в ближайшие годы. Росту располагаемых доходов мешает множество факторов. Динамика зарплат, пенсий и социальных пособий в любом случае будет не сильно опережать инфляцию. Ускорить повышение доходов населения можно через снижение доли государства в экономике, но на фоне отсутствия шоков в мировой экономике.