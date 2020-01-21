Женщинам пришлось бороться с мужчинами за право быть бухгалтером

В России считается, что у бухгалтерии женское лицо. Действительно, мужчин в бухгалтерии встретишь нечасто. В смежных отраслях — финансах, налогообложении, аудите — их гораздо больше. В мире эта диспропорция тоже существует, хотя, и менее выраженно, считает Алексей Иванов, автор Телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского».

Приведу несколько цифр из глобального исследования «Женщины в бухгалтерском учете».

В среднем на Западе женщины составляют:

1/2 студентов, изучающих бухучет;

2/3 бухгалтеров и аудиторов;

1/5 руководящего состава бухгалтерских компаний.

То есть часть мужчин из профессии быстро уходит в смежные области. Оставшиеся быстро строят карьеру.

А работает кто? Женщины!

Но так было не всегда. До начала прошлого века бухгалтерия была сугубо мужским занятием.

Первая женщина получила аттестат профессионального бухгалтера в 1920 году. Звали ее Мэри Харрис Смит. И путь к аттестату был непростым.

В 1860 году, когда ей было 16 лет, Мэри начала изучать основы бухучета в только что организованном британском Обществе содействия занятости женщин (SPEW). Эта организация существует и сейчас под названием «Будущее для женщин» (Futures for Women).

В середине 19-го века женщин в бухгалтерии начали использовать в качестве помощников. Им доверяли простые рутинные операции вроде сверок, арифметических расчетов и оформления первички — bookkeeping.

В 1887 году Мэри основала собственную бухгалтерскую фирму «М. Харрис Смит, бухгалтер и аудитор». Тогда же она подала заявление на вступление в первую в мире ассоциацию профбухгалтеров — Институт профессиональных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW). Но президент ICAEW отклонил ее заявление. В 1891 году она повторила попытку — и вновь безуспешно.

В 1919 году в Великобритании был принят закон «О дисквалификации по признаку пола» и Мэри подала еще одну заявку. Так как она не сдавала квалификационных экзаменов, ее приняли в почетные члены. В мае 1920 года ее все-таки сделали действительным членом ICAEW, и она стала первой в мире дипломированной женщиной-бухгалтером. На тот момент ей было 72 года.