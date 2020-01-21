Взносы в ФСС: что изменилось в 2020-м

Президент России подписал Федеральный закон от 27.12.2019 № 486-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и статью 2.3 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

В чём суть документа?

Основное новшество касается расчёта сроков по взносам на травматизм и введения обязательного досудебного порядка для споров, связанных с назначением обеспечения по социальному страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний. Предусмотрены и другие изменения.

Для чего приняты такие поправки?

Поправки подготовлены в целях устранения отдельных правовых пробелов и совершенствования обязательного социального страхования с учётом практики применения законодательства.

Так, предполагается, что принятый механизм досудебного обжалования позволит сократить количество обращений в суд, что, в свою очередь, значительно снизит нагрузку на судебные органы в целом. Кроме того, предусмотренная законом процедура досудебного урегулирования жалоб значительно упрощена по сравнению с аналогичной процедурой рассмотрения судебных споров.

Уточнение применяемых сроков обеспечит ясность и определённость при взаимодействии с ФСС.

Какие изменения коснулись сроков по взносам на травматизм?

Теперь многие из этих сроков нужно исчислять в рабочих днях. Речь идёт, например:

— о направлении требования об уплате недоимки по результатам проверки;

— представлении пояснений по ошибкам в расчётах, выявленным в ходе камеральной проверки (могут быть представлены страхователем в течение 5 рабочих дней);

— подаче документов, истребованных в ходе проверки, или сообщении о невозможности их представить (в течение 10 рабочих дней);

— представлении возражений на акт проверки (15 рабочих дней).

Какой установлен порядок обжалования решений ФСС?

Вводится обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, связанных с назначением обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Установлено, что решение территориального органа ФСС РФ о назначении (отказе в назначении) обеспечения по страхованию может быть обжаловано в судебном порядке только после его обжалования в вышестоящий орган страховщика.

Кто может подать жалобу?

Поправками установлено, что жалоба может быть подана застрахованным или лицом, имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, либо их законным или уполномоченным представителем.

Как быстро рассмотрят жалобу?

Жалоба о несогласии с вынесенным решением рассматривается вышестоящим органом страховщика в течение 10 рабочих дней со дня её получения. Этот срок может быть продлён (но не более чем на 10 рабочих дней) при необходимости истребования в компетентных органах и организациях сведений, которые требуются для рассмотрения жалобы.

Заявитель уведомляется о принятом решении в течение трёх рабочих дней со дня его принятия.

Нужно ли платить при досудебном обжаловании?

Нет, заявитель не будет нести никаких издержек, в том числе в части оплаты государственной пошлины, расходов на профессионального юриста и т. п.

Что ещё принёс Закон № 486-ФЗ?

Теперь обособленные подразделения не снимаются с учёта в ФСС в случае прекращения ведения отдельного баланса. Об этом также не надо извещать фонд.

Застрахованные лица могут подать заявление на пособие после несчастного случая или в связи с профзаболеванием также через портал госуслуг.

Когда Закон № 486-ФЗ вступает в силу?

Документ вступил в силу 8 января 2020 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. Так, обязательный досудебный порядок рассмотрения споров вводится с 1 апреля 2020 года.