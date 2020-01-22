Как ФНС убивает онлайн-бухгалтерии

Два года назад я предположил, что на рынке онлайн-бухгалтерий, которые ведут налоговый учет для малого бизнеса, главным игроком скоро станет ФНС. И она же монополизирует рынок. Предлагаю посмотреть, как налоговики продвинулись по предсказанному мной пути и спрогнозировать дальнейшее развитие тренда. А в соавторы возьму Темного Лорда российской экономики — теперь уже бывшего главу ФНС Михаила Мишустина. За это время он дал несколько программных интервью, из которых складывается картина будущих сервисов ведомства.

1. Налог на самозанятых

В 2017 году Правительство только задумывалось о таком налоге. В 2019 году налог на профессиональный доход в порядке эксперимента был введен в четырех субъектах федерации. В 2020 году распространен еще на 19 регионов. Декларация не нужна. Визит в инспекцию не нужен. Расчет налога происходит автоматически в приложении «Мой налог». Знай формируй в нем чеки при каждой продаже и вовремя оплачивай налог. Можно даже настроить автоматический платеж, привязав в приложении банковский счет. И это только начало.

Цитата Михаила Мишустина: «В стране много цифровых компаний, которые предлагают платформенные сервисы на самом передовом уровне. В России огромное количество платформ, много прогрессивных подходов бизнеса к тому, чтобы быть в „цифре“. Но и в самой „подталкивающей цифровизации“ я не вижу ничего плохого, по крайней мере сейчас. В этом смысле ФНС стремится с такими компаниями выстраивать партнерские отношения и говорить с ними на одном профессиональном языке. Более 30% самозанятых пришли к нам через цифровые платформы, которые принадлежат частным цифровым компаниям».

Следующим шагом станет обратная интеграция. Нужно предусмотреть в сервисе, который регулярно оплачивает услуги самозанятого, или банковском личном кабинете возможность выбора назначения платежа «Доход самозанятого» и сделать соответствующее API. Информация о доходе будет улетать в «Мой налог» и формировать там чек. Пока так умеют делать 6 банков и 20 агрегаторов, работающих с самозанятыми.

2. Спецрежимы

Главным драйвером развития сервисов ФНС для специальных налоговых режимов ожидаемо стали онлайн-кассы.

Цитата Михаила Мишустина: «Онлайн-кассы, как мы их задумывали,— это интернет вещей, IoT. Фактически кассы — это датчики, которые дают нам качественную информацию о хозяйственной деятельности путем отправки z-отчетов, кассовых чеков, в ФНС. Это дало потрясающий эффект. Парк активных кассовых аппаратов по сравнению с дореформенным уровнем вырос в 2,5 раза и составил более 3,2 млн активных устройств у 1,4 млн пользователей. В сутки пробивается более 200 млн чеков, все они онлайн сразу поступают на серверы ФНС, общая сумма — более 125 млрд руб. ежедневно. Сумма среднего чека по стране в ноябре составила 700 руб., мы фиксируем устойчивый рост уплаченного НДС в сфере розничной торговли на 50%, это плюс 124 млрд руб. за два года».

В декабре 2019 года Минфин разработал законопроект «О внесении изменений в главу 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Суть проекта: для упрощенцев, которые платят налог с доходов и используют онлайн-кассы, делегировать расчет налога налоговому органу.

Вести книгу учета доходов и расходов и составлять налоговую декларацию больше не будет нужно.

Законопроект уже прошел антикоррупционную экспертизу. С 1 июля 2020 года он вступит в силу — к гадалке не ходи. Пока онлайн-УСН будет предлагаться как опция, которую можно не выбрать и отчитываться по прежнему.

Но я уверен, что через несколько лет такой порядок станет обязательным — это снимет с ФНС работу по проверке достоверности данных налогоплательщика.

Цитата Михаила Мишустина: «Онлайн-кассы позволяют нам сейчас агрегировать большие данные и делать предиктивную аналитику. Можно использовать это для расчета индекса потребительских цен, для средних цен по отраслям в рознице. Но главное, это дает абсолютную прозрачность в рознице и позволяет нам отменить налоговую отчетность. Все кассовые формы мы уже отменили. В ближайшее время будем отменять отчетность для тех организаций, которые работают на УСН по доходам, если они применяют кассовые аппараты».

Как я писал два года назад, создать интерфейс для ручного ввода расходов — легко решаемая задача. Более того, часть расходов тоже можно формировать автоматически, анализируя цепочки поставок. Информацию для такого анализа можно брать из системы АСК «НДС-2», которую налоговики используют для поиска разрывов при возмещении НДС. Поэтому следующий шаг — отказ от деклараций и книг учета доходов и расходов для «упрощенцев», которые платят налог с разницы между доходами и расходами.С 1 января 2021 года ЕНВД уйдет в историю. Это следствие все той же генеральной линии наступления онлайн-касс.

Цитата Михаила Мищустина: «ЕНВД — это несовременная форма налогообложения, которая не соответствует реальным вызовам, и отказ от этого налогового режима соответствует международным подходам, когда налоги платятся с выручки... Средний размер вмененного дохода плательщика ЕНВД составляет 450 тыс. руб. в год, а средняя выручка, по данным онлайн-ККТ,— более 12 млн руб. в год, то есть в 27 раз больше среднего вмененного дохода»

Благодаря онлайн-кассам ФНС увидела, что ЕНВД приносит в казну меньше денег, чем УСН.

Логично, что государство решило забрать недополученное. Так что тут считать и декларировать будет просто нечего.

3. Имущественные налоги

На встрече с президентом в ноябре 2018 года Мишустин предложил отменить декларацию по транспортному и земельному налогам для юридических лиц. В апреле 2019 года был утвержден соответствующий закон.

С 2020 года земельный и транспортный налоги будут рассчитываться автоматически без участия налогоплательщика. Декларировать ничего не придется — нужно будет только уплачивать.

Для физиков такой порядок действует уже давно. ФНС обменивается данными о мощности транспортных средств с ГИБДД и о кадастровой стоимости недвижимости с Росреестром. Никакой новой информации налогоплательщик ей не сообщит.

Цитата Михаила Мищустина: «Служба создаёт виртуальную транзакционную среду. Это замкнутая цифровая экосистема, в которой все хозяйствующие субъекты будут совершать сделки, что сделает экономику прозрачной по умолчанию. Больше не нужно будет подавать налоговые декларации. ФНС России сможет автоматически исчислять и удерживать налоги даже в момент транзакций».

Что станет с онлайн-бухгалтериями?

В заключение еще раз процитирую Темного Лорда:

«Нужно бесконтактное налоговое администрирование, когда жизнь налогоплательщика не обременяется проверками и госдавлением. Наша задача — встроиться в экосистему обычной жизни человека так, чтобы не мешать ему (если вы морально согласны с тем уровнем налогового изъятия, который общество предлагает) делать свое дело. Нам нужно, чтобы налогообложение было встроено в обычную жизнь так же, как встроены, например, коммунальные услуги. Когда вы согласны с тарифами, вы платите за воду, за газ, за свет. Платить налоги в том же режиме — вот к чему мы идем!»

Наивно полагать, что с таким подходом ФНС у самостоятельной услуги по расчету налогов для малого бизнеса есть будущее. Думаю, что развитие онлайн-бухгалтерий пойдет двумя путями.Как и два года назад, уверен, что крупные аутсорсеры бухгалтерских услуг будут интегрировать расчет и уплату налогов для «малышей» в свои сервисы в качестве бесплатной опции. А зарабатывать на регламентированном бухгалтерском и кастомизированном управленческом учетах.Менее радостной будет судьба банковских онлайн-бухгалтерий. Большинство из них заточены сугубо на налоговый учет. Их ждет интеграция в сервисы ФНС, которая уже началась в банковских приложениях для самозанятых. Наличие такой интеграции будет одним из конкурентных преимуществ банка, но генерировать самостоятельный доход они не будут. Платить за услугу, которую государство будет оказывать бесплатно, смысла нет никакого.