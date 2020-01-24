Страховка банковской карты Сбербанка: что нужно знать каждому владельцу

При оформлении/перевыпуске пластиковой карты, сотрудники банка обязательно предложат Вам страховку. А иногда, когда нужно срочно выполнить план, услуга настоятельно предлагается даже тем, кто пришел в финансовое учреждение совершенно по другим делам.

При этом акцент делается на преимуществах предлагаемой услуги. Естественно, не будет же работник банка расписывать клиенту все нюансы и тонкости, предусмотренные правилами страхования карт. У того же Сбербанка, этот документ состоит из 146 страниц. Давайте рассмотрим страхование банковских карт на примере условий, предлагаемых именно этим банком, как самым крупным в России.



Я кратко расскажу Вам о нескольких банковских правилах и нюансах законодательства, чтобы Вы поняли, есть ли смысл в услуге именно для Вас.

Что относится к страховым случаям?

Слушая очередного сотрудника банка, или увидев рекламу страхования карты, удивляешься, насколько же заманчиво звучит предложение: «Оформите страховку и ни о чем не беспокойтесь. Теперь мы полностью отвечаем за сохранность Ваших денег».

Но, конечно же, должны иметься четко прописанные страховые случаи. У Сбербанка они таковы:

Завладение доступом к средствам на карте при помощи разбоя грабежа, угроз, подделки и любых способов хищения, с последующим снятием имеющихся не счете средств. Выход карты из строя, по причине механических повреждений или размагничивания. Утрата средств с карты из-за неисправности банкомата.

С хищением все понятно — преступники завладели деньгами, значит наступил предусмотренный страховым полисом случай. Очень интересно, что страховка от грабежа и разбоя, действует еще два часа, по отношению к тем наличным деньгам, которые были сняты в банкомате. Например, человек снял деньги, прошел пару улиц, и столкнулся с грабителем — это будет страховой случай. Согласитесь, довольно удобно.

Но, следующие два пункта, я просто не понимаю. Дело в том, что неисправность банкомата — это проблема банка, который и так возместит клиенту все потери. При чем здесь страховка?



Да и карта, утратившая работоспособность, восстанавливается без проблем. Частенько, эта услуга является платной, однако, стоит она разы меньше, чем годовая страховка карты. Не ломается же карта каждый день.



Таким образом, реальная польза страховки — защита от различного рода преступников. Но и здесь есть оговорки: стоит уделить внимание нюансам, по которым Вам откажут в выплате страховки, даже при наступлении страхового случая.

Исключения из объема страховых обязательств

Пожалуй, самое важное исключение: если с момента кражи с карты денег, пропажи самого пластика или передачи необходимых для снятия денежных средств данных посторонним, прошло больше 12 часов, убытки возмещению не подлежат.

То есть, если Вы по каким-то причинам не заметили, что с карты без Вашего ведома списаны средства, и не сообщили об этом банку в течение 12 часов после происшествия, то страховку Вы не получите.

Тут же вспоминаются пенсионеры, которым улыбчивые сотрудники банка помогают открыть необходимый для операции код из SMS, и, выслушивая причитания о непонятности современных технологий, в ответ предлагают им оформить страховку карты, чтобы защитить деньги от непонятных им опасностей.

Неужели консультант думает, что не умеющий открывать SMS пенсионер, будет по два раза в день ходить к банкомату, чтобы проверять, все ли нормально? Нет, он хочет просто продать ненужную услугу и стать ближе к премии.



Гражданин не получит денег, если он не заблокирует карту, после обнаружения пропажи. Когда картой воспользовался кто-то из родственников, независимо от того, как он ее получил — возмещения не будет. То есть, если мошенник через социальную сеть уговорил доверчивого ребенка прислать ему фото банковских карт мамы и папы, то страховка не поможет.



Это только основные оговорки, а так, их намного больше. Если кто-то интересуется, то на официальном сайте Сбербанка можно найти полные Правила страхования банковских карт.

Нужна ли страховка?

Нужна, но только тем, кто полностью понимает — зачем. Например, если по карте совершается множество операций, и держатель вынужден предоставлять ее реквизиты большому количеству лиц, в том числе в Интернете. Или, если на счете много денежных средств, и хочется перестраховаться.Но, в большинстве случаев, от преступников и случайностей, не хуже защитят простые меры осторожности. Например, можно носить с собой одну дебетовую карту, на которой есть только небольшая сумма для мелких покупок. Ей же я расплачиваться в Интернете. Счет пополнять по мере необходимости, на ту сумму, которая скорее всего будет нужна в самом ближайшем будущем. А основные средства держать на другой — не носить ее с собой, и ограничить число лиц, знающих ее реквизиты. Если Ваша повседневная карта будет утеряна или украдена, можно просто перевести средства с нее на другой счет, и заблокировать.

Перевыпуск, или оформление нового пластика, обойдутся недорого, и будут сделаны быстро. А, неплохо подходящая для ежедневных мелких трат карта Momentum, того же Сбербанка, будет выпущена мгновенно и бесплатно. Ее аналоги есть почти у всех крупных банков.

Если же преступники успеют распорядиться средствами со счета, то их добыча будет не столь велика.

Подводя итог, хочется посоветовать: не принимайте согласие на получение какого-либо банковского продукта, на основании его краткой презентации или яркой рекламы. Естественно, сидеть и читать 146 страниц Правил никто не станет, но несколько уточняющих вопросов, поможет составить четкое представление о том, что Вам предлагают, и нужно ли это Вам. И решайте сами.