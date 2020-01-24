Декларация по земельному налогу: порядок заполнения, сроки сдачи, ответственность

3 февраля (с учетом выходных) — срок сдачи декларации по земельному налогу. Наша статья поможет бухгалтеру без проблем отчитаться перед налоговой.

Кто сдает декларацию по земельному налогу

Декларацию по земельному налогу сдают все собственники участков. Даже если компания имеет право на льготу по уплате налога, она должна представить декларацию в ИФНС. Срок сдачи формы — 1 февраля года, следующего за отчетным.

Однако в 2020 году 1 февраля выпадает на субботу, в связи с этим срок сдачи переносится на 3 февраля.

Как представить декларацию по земельному налогу

Декларация по земельному налогу должны быть представлена в ИФНС по месту нахождения земельного участка (п. 1 ст. 398 НК РФ).

Однако если компания имеет в собственности несколько участков, то порядок сдачи декларации следующий.

Если земельные участки находятся на территориях нескольких муниципальных образований и в ведении одной ИФНС, то представляется одна декларация с заполнением разделов декларации по соответствующим кодам ОКТМО. При этом на каждый из участков заполняется отдельный раздел 2.

Если участки находятся в ведении разных ИФНС, то можно представить декларацию по всем участкам в одну из них, уведомив другие инспекции в произвольной письменной форме.

Если наделы расположены в разных муниципалитетах и подконтрольны одной ИФНС, то сдать нужно одну декларацию. При этом на каждый участок заполняется отдельный раздел 2 с указанием соответствующего кода ОКТМО.

Если муниципалитеты, где находятся участки, курируют несколько инспекций, то декларации подаются в каждую из них.

Крупнейшие налогоплательщики представляют декларации в налоговый орган по месту учета в качестве таковых.

Форма декларации по земельному налогу за 2019 год

Декларация по земельному налогу предоставляется по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@. Приказом ведомства от 30.08.2018 № ММВ-7-21/509@ данная форма была обновлена. Как часто бывает, форму обновили, чтобы адаптировать ее под изменившееся законодательство.

Среди изменений:

теперь бланк учитывает изменение кадастровой стоимости земельного надела, которое произошло из-за изменения либо его площади, либо вида использования, или иных характеристик;

появилась возможность рассчитать платеж, когда участок был отведен под жилищное строительство, но долго простаивал, из-за чего увеличился повышающий коэффициент;

коды категорий земель, которые должны быть точно указаны при заполнении бланка, актуализированы.

Проверить декларацию помогут контрольные соотношения.

Как заполнить декларацию по земельному налогу

Декларация состоит из:

титульного листа;

раздела 1 «Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет»;

раздела 2 «Расчет налоговой базы и суммы земельного налога».

Раздел 1 заполняется по всем земельным участкам, находящимся в пределах соответствующих муниципальных образований (долям земельных участков, находящихся в границах соответствующих муниципальных образований (городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), долям в праве на земельный участок).

Раздел 2 заполняется по каждому земельному участку (доле земельного участка, расположенного в границах соответствующего муниципального образования (городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), доле в праве на земельный участок), принадлежащему на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования организации. В связи с этим декларация может включать несколько разделов 2, так как раздел 2 декларации заполняется отдельно по каждому земельному участку с соответствующими кодами ОКТМО и КБК.

Декларация формируется в отношении сумм земельного налога, подлежащих уплате в бюджет по соответствующему ОКТМО муниципального образования. При этом в декларации, представляемой в налоговый орган, указываются суммы земельного налога, коды ОКТМО которых соответствуют территориям муниципальных образований.

Как проверить декларацию по земельному налогу

В связи с изменением формы декларации по земельному налогу налоговики обновили и контрольные соотношения к ней.Логические формулы пригодятся для самопроверки при заполнении обновленного отчета.

Письмо ФНС России от 26.10.2018 N БС-4-21/20998@.

Как отражается КПП в декларации по земельному налогу, представляемой крупнейшими налогоплательщиками

Постановка на налоговый учет юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика подтверждается уведомлением по форме № 9-КНУ, утвержденной Приказом ФНС РФ от 26.04.2005 № САЭ-3-09/178.

Порядок заполнения декларации по земельному налогу утвержден Приказом ФНС РФ от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@.

В соответствии с п. 3.2 Порядка при заполнении титульного листа декларации для крупнейших налогоплательщиков ИНН и КПП по месту нахождения организации указываются согласно свидетельству о ее постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения (5-й и 6-й разряды КПП — 01).

КПП по месту нахождения обособленного подразделения российской организации указывается согласно уведомлению о постановке на налоговый учет юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения.

ПИСЬМО ФНС РФ от 27.07.2017 № БС-4-21/14723@.

Ответственность

За непредставление в срок декларации по земельному налогу предусмотрена ответственность по ст. 119 НК РФ. За каждый полный или неполный месяц просрочки декларации взыскивается штраф в размере 5 процентов не уплаченного в срок налога.

Максимальный штраф — 30 процентов налога, не уплаченного в срок по опоздавшей декларации.

Если же компания не вовремя уплатила налог либо нарушила срок сдачи нулевой декларации, то штраф будет взыскиваться в минимальном размере — 1 тыс. рублей.

Кроме того, должностные лица организации могут быть оштрафованы на сумму от 300 до 500 рублей на основании ст. 15.5 КоАП РФ.