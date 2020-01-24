Изменения в Конституцию: обзор от Госдумы

Госдума поддержала проект поправок к Конституции, внесенный 20 января Президентом РФ Владимиром Путиным.

За какие именно изменения в основной закон проголосовали в первом чтении депутаты?

Проектом предлагаются изменения в положения 22-х статей глав 3–8 Конституции РФ в целях обеспечения суверенитета нашей страны, закрепления социальных гарантий для граждан, развития политической системы, в том числе путем усиления роли парламента в формировании структуры органов государственной власти, сказал Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. При этом он подчеркнул, что документ не затрагивает фундаментальных основ Конституции, то есть не меняет 1 и 2 главы.

Кроме того, парламентарий отметил, что предложенные поправки к Конституции потребуют внесения изменений в ряд законов, а также принятия новых законодательных актов, что будет осуществляться после внесения поправок в основной закон.

Закрепление мер соцподдержки

Устанавливается, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, и закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. На конституционном уровне определяется, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений.

Верховенство российского права

В случае окончательного одобрения законопроекта не будут подлежать исполнению решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Данное противоречие должно быть установлено Конституционным судом.

Новые требования к Президенту

Усиливаются требования к кандидату на должность Президента РФ. Предлагается закрепить требование о постоянном проживании кандидата на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и в прошлом.

Закрепление роли Госсовета

Согласно проекту Президент формирует Государственный совет Российской Федерации в целях «обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики». Статус Государственного совета будет определяться специальным федеральным законом.

Проверка конституционности законов

Законотворческая процедура в отношении федеральных конституционных законов и федеральных законов дополняется возможностью Президента обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности одобренного парламентом закона до его подписания.

В случае подтверждения конституционности закона Президент его подписывает. Если же КС РФ не подтвердит конституционность федерального конституционного закона или федерального закона, то глава государства возвращает закон в Государственную Думу.

Новые требования к чиновникам, депутатам и судьям

Вводятся повышенные требования к лицам, осуществляющим публичную власть, полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства. А именно: к Председателю Правительства РФ и его заместителям, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти, высшим должностным лицам субъекта РФ, руководителям федеральных государственных органов, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, судьям. «Им будет на конституционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране», — поясняет Павел Крашенинников.

Усиление роли Государственной Думы

В случае окончательного одобрения законопроекта Государственная Дума получит право утверждать кандидатуру Председателя Правительства РФ, предлагаемую Президентом. Назначать утвержденного Председателя будет Президент. Также Государственной Думой будут утверждаться кандидатуры заместителей Председателя Правительства и федеральных министров (за исключением отдельных министров, руководство деятельностью которых осуществляет Президент, в частности министров «силового блока») по представлению Председателя Правительства РФ.

Усиление роли Совета Федерации

Руководители федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающие вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться Президентом РФ по итогам консультаций с Советом Федерации.

Также к ведению Совета Федерации предлагается отнести прекращение по представлению Президента полномочий судей Конституционного суда, Верховного Суда, судей кассационных и апелляционных судов — в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство судьи.

Изменение численности судей КС

Количество судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11. По запросу Президента РФ Конституционный суд будет проверять конституционность принятых законов как федеральных, так и региональных до их подписания.