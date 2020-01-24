Что нового в валютном контроле?

Неа)) Предпочтительнее рекомендательные письма от глав представительств "Тиссен-Крупп", "МАН-Ферр...
На дату подписания постановления он был главой ПФР
Бумажная ТрКн (одна!) предпочтительнее кучи бумажек от всех работодателей со сведениями о трудово...
Простите пожалуйста, правильно ли я все-таки понимаю, что сведения о трудовой деятельности сотруд...
Утвердил уволенный Дроздов.А так можно было?
Все верно, все абсолютно логично, все в рамках разыгрываемого сценария.))Вот только очень интерес...
В части организации сервиса Вы безусловно правы. Мой пост выше - это немного другая история. А та...
Это тонкий английский йумор! Вам намекают, что Ваше сознание опять и снова отвлечено на несуществ...
??? при чем здесь ТК -бумажная или электронная , величина зарплаты, периодичность её выдачи и зад...
Современная война - это война подразделений РЭБ. Кому удается забить шумом все командные и информ...
Продаю почтовых голубей! Дорого!Есть еще неприметный пацанчик. В меру интеллигентный, в метро и о...
Голиковой озвучены другие цифры, касающиеся сокращения населения в 2019г.Они хоть бы договорились...
Вот!А была бы у него электронная трудовая книжка, он бы движение не стал перекрывать....
ну а че, Аль Капоне Мишустину хоть прям щас можно идти в кино играть, творчество то оно ого как м...
Ан нет, есть такое (((http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/01/22/198006
Я вот такого не увидела в информации у ПФРhttp://www.pfrf.ru/branches/tuva/news/~2020/01/22/1979...
Зная чего стОят данные Росстата, я больше доверяю данным ЦРУ:Какую-то среднюю численность выдумал...
Возрастной период выбран верно.)) В этом возрасте они себе ярмо на шею и навешивают. А потом, ког...
Спасибо за разъяснение. Не моя специализация, но приходится оформлять подобные документы. Теперь ...
Дебилы, чё! И климат у них не тот ...
Да. Эти уж помогут, так помогут ...
а если нет работников, кроме учредителя без зарплаты, надо ли сдавать отчет...
Хороший юрист, всех напряг ))))
Очень неудобно стало, рекламы больше чем контента, в окошках куда нужно вносить цифры видна тольк...
Во-вторых, никому она ничего не должна.А во-первых, никаких электронных трудовых книжек НЕТ. Есть...
Нет, вот как раз налоговая ничего, как правило, и не присылает. Разумеется, вы ничего не должны. ...
Excel forever. Ну, может еще excess? кто разбирается.
Наверное, нет. Но Контур нас уведомляет в течение 2-3 дней, полагаю, это их добрая воля, но за эт...
Совсем не понятно все с этим отчётом...:(
Нет, меняет. Сколько раз уже при блокировке меняли налоговую и выпускали новый сертификат - не со...
за хамство не скажу, записи то нет. но знаете, абстрактно: выходит, вам клиенты не только платеже...
Нет, не все. Налоговая блокирует сертификаты фирмам однодневкам, по итогам налоговых проверок и п...
Еще раз - сообщать о блокировке ни спецоператор, ни мы в принципе не должны. Решение о блокировке...
А есть обязанность извещать клиентов об отзыве сертификата? Я так понимаю, 18 ноября была попытка...