Что нового в валютном контроле?

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Wern Наверное, нет. Но Контур нас уведомляет в течение 2-3 дней, полагаю, это их добрая воля, но за эт... Бухсофт, Актион и уже без ругательств

Wern Нет, меняет. Сколько раз уже при блокировке меняли налоговую и выпускали новый сертификат - не со... Бухсофт, Актион и уже без ругательств

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Elena Buhsoft Нет, не все. Налоговая блокирует сертификаты фирмам однодневкам, по итогам налоговых проверок и п... Бухсофт, Актион и уже без ругательств

Elena Buhsoft Еще раз - сообщать о блокировке ни спецоператор, ни мы в принципе не должны. Решение о блокировке... Бухсофт, Актион и уже без ругательств