Проверять валютные операции будут по новому регламенту

ФНС России зарегистрировала в Минюсте новый административный регламент проведения контроля и надзора за соблюдением валютного законодательства (приказ ФНС России от 26 августа 2019 г. № ММВ-7-17/418@).

В новом документе добавлены правила проверки соответствия проводимых валютных операций, не связанных с перемещением товаров через таможенную границу, условиям лицензий и разрешений, а также соблюдения резидентами обязанности уведомлять налоговые органы об открытии счетов в зарубежных банках и представлять отчеты о движении средств по таким счетам.

Основанием для назначения проверки является получение из внутренних или внешних источников (в том числе в ходе проведения налоговых проверок) документов или информации, свидетельствующих о признаках нарушения валютного законодательства, а также о несоответствии проводимых валютных операций условиям лицензий и разрешений

Появились новые обязанности должностных лиц налоговых органов, проводящих проверки - они должны соблюдать коммерческую, налоговую и банковскую тайну, истребовать в рамках межведомственного взаимодействия необходимые документы и информацию, а также знакомить с ней руководителя проверяемой организации или иное уполномоченное лицо.

Должностные лица налоговых органов при осуществлении контроля имеют право, в том числе:

проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям;

запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов (только те, которые непосредственно относятся к проводимой валютной операции);

выдавать предписания об устранении выявленных нарушений валютного законодательства;

применять меры ответственности за нарушение валютного законодательства.

Проверяемые лица смогут не только знакомиться с актами проверок, подавать возражения или требовать возмещения ущерба, причиненного неправомерными действиями проверяющих, но и знакомиться с документами и информацией, полученной проверяющими в рамках межведомственного обмена.

Результатом осуществления госконтроля может быть теперь не только акт проверки, но и докладная записка на имя руководителя налогового органа о нецелесообразности проведения проверки, а также предписание об устранении выявленных нарушениях валютного законодательства. Такое предписание выдается в случае невыполнения субъектом проверки обязанностей, предусмотренных валютным законодательством.

Срок проведения проверки и оформления справки о проверке, в общем случае, не может превышать 67 рабочих дней. Проверяемый период составляет 485 рабочих дней.

Новый приказ вступит в силу прежнего регламента. Для этого Минфин должен отменить свой приказ от 04.10.2011 № 123н.