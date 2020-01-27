Накажут ли фирму за большую зарплату директора? Недельный обзор форума «Клерка»

Об одном забыли упомянуть: сколько денег сдерут с аттестуемых!...
Коллега. :) У меня первая программа, ушедшая на сторону в работу лет более 20 назад (тогда я ещё ...
"4. При переходе налогоплательщика с объекта налогообложения в виде доходов на объект налогооблож...
Абсолютно. Ставилась мне как-то задача анализа и обработки данных, собираемых в результате длител...
Каждые 5 часов 15 минут (4:30 +0:45) надо отдыхать 45 минут. Можно сделать два перерыва - по 15 и...
Для большинства профессионалов в программировании знание многих языков подразумевается и выбор яз...
Лучше бы по 115-ФЗ перестали гнобить. А иначе всё перечисленное - дерьмо в красивой обёртке....
Работают - а смысл?Производят орудия убийства, затем наш вождь отправляет их разным людоедам (опя...
А когда-то у "Совтрансавто" на их Мерсах и Вольвах тахографов не было.Мой тесть был тогда одним и...
Не поможет, там дело не в ставках.Если кому-то разрешено безнаказанно брать "кредиты" с гарантиро...
Хоть бы кто-нибудь из этих инициаторов рассказал, для чего увеличивать численность населения в РФ...
На что потратила деньги Седьмая студия, хорошо известно - на постановки. И приче тут уголовное де...
И как понимать " Указанный перерыв для отдыха может быть разделен на 2 части или более, первая и...
Смысл высказываться?Не отменят же. Напоминает дрессировку с помощью кнута - сами, мол, безмозглые...
а я вот без шуток так думаю. Наши мужики бабу вытянуть не могут, а уж с ребенком. А так с каждой ...
Демографию как раз спасет не многоженство , а многомужество, когда у женщины будет много мужей ко...
что же Вы к этому Дроздову то привязались так? Посмотрите внимательней на докУментДроздов утверди...
Демографические данные говорят, что прирост населения Парагвая был примерно одинаковый в течение ...
Спасибо.Думаю это тоже деньги.
в статье ошибка с самого начала - операции не признаваемые объектами налогообложения, поименованы...
А, урезонить банки , что б кредитную ставку снизили до нормальных размеров, никак?...
А давайте, будучи сам программистом, я Вам опровергну это мнение. Языки, конечно, разные бывают, ...
Жалеете карму, но именно корма вызывает трепет. И это они твердят про женскую логику... ...
Нет ничего явного и однозначного в НК по этому вопросу. Право на расходы возникает как раз в моме...
Более того, программист, пишущий на одном языке программирования, не возьмется за задачи на друго...
А толку? Им спишут долги, они их снова наделают. Что, "Хруня" не наделает? "Энергия" не наделает?...
Ну, раньше для финта с родами в США особым богатством обладать не надо было))...
При чем здесь Минфин? Об этом явно и однозначно написано в Кодексе....
внутренний пока))) но ментально - точно, съехал и давно)) Карму стало жалко!)))...
в топку-то в топку. Но незнание закона не освобождает от ответственности. А нормативный акт не ад...
Материал для того, чтобы на фоне ТАКОЙ проблемы наши все здешние казались не стоящими внимания....
Гы! Нет никаких проблем с выводом относительно небольших сумм у ИП без сотрудников. А если у ИП в...
Совсем уже рехнулись.. это не поддается никакой логике.....
Ух ты! как интересно запели...Если налог или штраф - выверни карманы.А если ИПшник перечисляет со...