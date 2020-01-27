Накажут ли фирму за большую зарплату директора? Недельный обзор форума «Клерка»

Поскольку идет отчетный период и бухгалтеры подбивают годовые итоги, в форуме много вопросов про отчетность. Так, автор темы «Как убрать из расходов на конец года курсовые разницы и перенести в расход на начало следующего» пытается уйти от убытка.

Организация не попала в реестр малых предприятий, за что и поплатилась — теперь Росстат будет непрерывно требовать с неё отчетность. Почему маленького акционерного общества не оказалось в реестре СМП, пытались разобраться в теме «Снова про статистику».

Что делать, если главбухом быть не хочется, а директор требует ставить подписи на документах? Стоит ли переводится в главбухи обсуждают в теме «Подпись главбуха в документах и отчетности».

Не совсем обычная тема обсуждается в зарплатном разделе: «Накажут ли организацию за очень большую зарплату руководителя?».

Без обсуждения различные налоговых требований ни одна неделя не обходится. В этот раз клерки пытаются понять, почему пришло требование из региона где ни покупатель,ни поставщик никогда не были на учете

Несколько вопросов так и остались без ответа: