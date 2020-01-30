Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством необходимо начислять на большинство производимых работникам выплат (суммы зарплаты, премий, отпускных и др.).

При этом взносы не начисляются на компенсацию расходов, возникающих при исполнении трудовых обязанностей (например, при использовании личного транспорта в служебных целях), на некоторые пособия, выплаты, не связанные с трудовыми отношениями (например, дивиденды). В статье обозначим основные моменты, которые следует учитывать бухгалтеру при исчислении взносов с учетом изменений законодательства.

Предельная база для начисления взносов

Постановлением Правительства РФ от 06.11.2019 №1407 с 01.01.2020 установлена предельная база по страховым

взносам:

912 000 руб. — на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 1 292 000 руб. — на обязательное пенсионное страхование.

Для взносов на обязательное медицинское страхование предельная база не устанавливается с 2015 года.

Если суммы выплат работнику превышают предельную величину базы (ст. 421 НК РФ):

· не начисляются взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

· взносы на обязательное пенсионное страхование начисляются по тарифу 10?%.

Размер тарифов страховых взносов

Статьей 426 НК РФ предусмотрено, что в 2017 — 2020 годах для лиц, которые производят выплаты и вознаграждения физическим лицам (за исключением плательщиков, для которых установлены пониженные тарифы страховых взносов), действуют следующие тарифы страховых взносов:

1) на обязательное пенсионное страхование:

— 22 % — в рамках установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на данный вид страхования;

—10 % — свыше установленной предельной величины базы.

Данные тарифы действуют в отношении выплат как гражданам России, так и иностранным гражданам (за исключением высококвалифицированных специалистов). В отношении трудящихся (на основании трудового или гражданско-правового договора) граждан из государств — членов ЕАЭС применяется тариф, действующий на территории России в отношении выплат иностранным гражданам (временно проживающим или пребывающим в России);

2) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в рамках установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования — 2,9%, в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), — 1,8%;

3) на обязательное медицинское страхование — 5,1%.

Для основной категории плательщиков страховые взносы в совокупном размере составят 30%.

Какие категории плательщиков вправе применять пониженные тарифы страховых взносов в 2020 году

К категориям плательщиков, для которых установлены пониженные страховые тарифы, относятся (ст. 427 НК РФ):

организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий (IT-компании);

плательщики, производящие выплаты и иные вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов;

некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), применяющие УСНО и осуществляющие в соответствии с учредительными документами деятельность, указанную в пп. 7 п. 1 ст. 427 НК РФ;

благотворительные организации, применяющие УСНО;

организации, получившие статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» либо участников проекта согласно Федеральному закону от 29.07.2017 №216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

резиденты свободной экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»;

резиденты территории опережающего социально-экономического развития;

резиденты свободного порта Владивосток согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;

резиденты особой экономической зоны в Калининградской области в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2006 № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

российские организации, осуществляющие производство и реализацию анимационной аудиовизуальной продукции;

плательщики, получившие статус участника специального административного района в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края», производящие выплаты и иные вознаграждения членам экипажей судов.

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Сводная таблица пониженных ставок страховых взносов в 2020 году



Категории плательщиков страховых взносов, имеющие право на применение пониженных тарифов

Ставка страховых взносов, %

В ПФР

В ФСС

В ФФОМС

Некоммерческие компании, находящиеся на УСНО, осуществляющие деятельность в областях культуры, здравоохранения, образования, науки

20

0

0

Благотворительные организации, применяющие УСНО

20

0

0

Организации, работающие в ИТ-индустрии: разработчики программного обеспечения, тестировщики, установщики и продавцы компьютерных программ

8

2

4

Наниматели членов экипажей российских судов*

0

0

0

Предприятия — резиденты «Сколково»

14





Изготовители мультфильмов, видео- и аудиопродукции

8

2

4

Резиденты свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе

6

1,5

0,1

Предприятия, ведущие деятельность на территориях опережающего экономического развития

6

1,5

0,1

Резиденты порта Владивосток

6

1,5

0,1

Резиденты свободной экономической зоны в Калининградской области

6

1,5

0,1

* Нулевые ставки можно использовать только в отношении выплат указанным членам экипажей. По доходам прочих сотрудников работодатели применяют обычные тарифы.

Обратите внимание, что с 2020 года право на применение пониженных тарифов страховых взносовследующие категории плательщиков:

· хозяйственные общества и партнерства, которые на практике применяют или внедряют результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат их учредителям либо участникам — бюджетным или автономным научным учреждениям либо бюджетным или автономным образовательным организациям высшего образования;

· организации и предприниматели, которые заключили соглашения о технико-внедренческой деятельности и которые производят выплаты сотрудникам, работающим в технико-внедренческих или промышленно-производственных особых экономических зонах;

· организации и предприниматели, которые заключили соглашения о ведении туристско-рекреационной деятельности и которые производят выплаты тем сотрудникам, кто работает в туристско-рекреационных особых экономических зонах, объединенных решением Правительства РФ в кластер.

К сведению С 2020 года эти организации и ИП применяют общие тарифы страховых взносов (п. 2 ст. 425 НК РФ).

Представление отчетности

С 2020 года для организаций, численность работников которых составляет более 10 человек, обязательна электронная форма расчета. Соответствующие поправки были внесены Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 325-ФЗ).

Напомним, что до этого требование представлять отчетность в электронной форме распространялось на фирмы со штатом, превышающим 25 человек. Такое ограничение осталось для некоторых других отчетных форм (СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС).

К сведению В целях выработки единой правовой позиции о применении положений Федерального закона № 325-ФЗ ФНС в Письме от 15.11.2019 №БС-4-11/23242@ «О направлении разъяснений» уточнила, что новые требования к представлению отчетности в электронной форме распространяются на отчетность за 2019 год.

Следует отметить, что для проверки расчета по страховым взносам письмами ФНС РФ от 17.10.2019 №БС-4-11/21381@, БС-4-11/21382@ были введены дополнительные контрольные соотношения в части сравнения зарплаты с МРОТ и средней зарплатой в регионе (по отрасли экономики за предыдущий год).



В расчете по страховым взносам (его форма утверждена Приказом ФНС РФ от 10.10.2016 №ММВ-7-11/551@, действует для отчетности за 2019 год) будут сравнивать разницу значений граф 210 и 230 подразд. 3.2 разд. 3 за каждый месяц. При этом показатель не должен быть меньше:

— МРОТ;

— средней зарплаты в регионе по отрасли экономики за предыдущий расчетный период.

Если хотя бы одно из соотношений не будет соблюдено, налоговая инспекция может сделать вывод, что страхователь занизил базу. В этом случае инспектор может запросить пояснения или исправления отчетности. В дальнейшем возможно проведение мероприятий налогового контроля.

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К сведению За I квартал 2020 года отчитаться по страховым взносам нужно по новой форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 18.09.2019 №ММВ-7-11/470@.

Отчетность по страховым взносам для работодателей, которые являются участниками пилотного проекта ФСС по прямым выплатам, оформляется с учетом ряда особенностей:

в поле 001 приложения 2 к разд. 1 проставляется код «1» (п. 11.1 Порядка заполнения расчета по страховым взносам, утвержденного Приказом ФНС РФ №ММВ-7-11/551@ (далее — Порядок));

не нужно заполнять строки 070 и 080 приложения 2 к разд. 1 (Письмо ФНС РФ от 23.08.2017 №БС-4-11/16751@). В этих строках следует проставить нули (п. 2.20, 11.13, 11.14 Порядка);

не надо заполнять приложения 3 и 4 к разд. 1, поэтому в состав расчета они не включаются (п. 2.7 Порядка). Приложения 3 и 4 к разд. 1 потребуется заполнить, если страхователь в течение отчетного периода выплатил пособие по социальному страхованию до того, как стал участником пилотного проекта (Письмо ФНС РФ от 03.07.2017 №БС-4-11/12778@). Страхователь заполняет эти приложения только в части сумм расходов, понесенных до начала участия в пилотном проекте (Письмо ФНС РФ от 21.08.2017 №БС-4-11/16544@).

Следует отметить, что в 2020 году к пилотному проекту ФСС присоединятся новые регионы:



С 01.01.2020

Республики Коми, Саха (Якутия), Удмуртская Республика, Иркутская, Кировская, Кемеровская, Оренбургская, Саратовская, Тверская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

К сведению: сначала планировалось, что Иркутская область будет участником пилотного проекта с 01.07.2020 (Постановление Правительства РФ от 01.12.2018 № 1459). Постановлением Правительства РФ от 13.11.2019 № 1444 дату присоединения этого региона к пилотному проекту перенесли на более ранний срок

С 01.07.2020

Республики Башкортостан, Дагестан, Красноярский и Ставропольский края, Волгоградская, Ленинградская, Тюменская, Ярославская области

Уплата страховых взносов индивидуальными предпринимателями

Если у ИП есть наемные работники, взносы с выплат этим работникам предприниматель должен исчислять по тем же ставкам, что и организации, то есть как страхователь (пп. 1 п. 1 ст. 419 НК РФ).

Уплата ИП страховых взносов осуществляется в фиксированном размере. Если доход предпринимателя за год превысит 300 000 руб., он должен будет доплатить взносы на обязательное пенсионное страхование из расчета 1% суммы превышения (пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ).



Платеж

Сумма за 2020 год, руб.

Срок уплаты

Взносы на ОПС

32 448

31.12.2020

Взносы на ОМС

8 426

31.12.2020

Дополнительные взносы на ОПС

1% доходов более 300 000 руб., максимум — 259 584 руб.

01.07.2021

Начисление страховых взносов на выплаты по гражданско-правовым договорам

Минфин в Письме от 22.11.2019 № 03-15-06/90643 напомнил, что в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ объектом обложения страховыми взносами для плательщиков-организаций признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования (за исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в пп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ), в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предмет которых — выполнение работ, оказание услуг

К сведению Исходя из ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», а также ст. 10 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» лица, работающие по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, признаются застрахованными по обязательному пенсионному страхованию и обязательному медицинскому страхованию.

Лица, выполняющие работы (оказывающие услуги) по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, не входят в число застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»). Поэтому п. 3 ст. 422 НК РФ установлено, что вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по упомянутым договорам гражданско-правового характера, не включаются в базу для исчисления взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Таким образом, вознаграждение, выплачиваемое организацией физическому лицу по договору возмездного оказания услуг, признается объектом обложения только взносами на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование.

В таблице приведена информация о том, на какие выплаты по гражданско-правовым договорам надо начислять взносы, а на какие — нет.