Не слушайте диванных экспертов. Физлицо обязано платить налоги!

Недавно ко мне обратился клиент — индивидуальный предприниматель со ссылками на ролики, в которых утверждается, что физические лица могут платить налоги добровольно, и Налоговый кодекс не вменяет это в обязанность.

Подобные видео в последнее время массово размещаются в сети. Вот одно из них.

Людей призывают к тому, чтобы они не платили налоги совсем, и даже обращались к работодателям с заявлениями не удерживать НДФЛ с заработной платы, потому что уплата налога — дело добровольное. Клиент попросил пояснить могут ли физические лица не платить налоги на основании информации, которая представлена в роликах.

Авторы роликов ссылаются на статью 45.1 НК РФ, в которой есть фразы: «Единым налоговым платежом физического лица признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему Российской Федерации» и «...в счет исполнения обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 6 статьи 228 настоящего Кодекса, транспортного налога, земельного налога и (или) налога на имущество физических лиц». На основании этого делается вывод о том, что платить НДФЛ и имущественные налоги физлицу не обязательно.

Однако этот текст, активно обсуждаемый в сети, выдернут из контекста. Обратимся к первоисточнику. В п.1 ст. 45.1 НК РФ написано:

«Единым налоговым платежом физического лица признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства налогоплательщиком — физическим лицом в счет исполнения обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 6 статьи 228 настоящего Кодекса, транспортного налога, земельного налога и (или) налога на имущество физических лиц».

В соответствии с п. 4 ст. 45.1 НК РФ зачет суммы единого налогового платежа физического лица осуществляется налоговым органом самостоятельно в счет предстоящих платежей налогоплательщика — физического лица по налогам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, либо в счет уплаты недоимки по указанным налогам и (или) задолженности по соответствующим пеням, подлежащим уплате в соответствии со статьей 64 настоящего Кодекса процентам.

То есть, физическое лицо вместо того, чтобы платить отдельно налог на имущество, транспортный налог, земельный налог, НДФЛ может добровольно перечислить единый налоговый платеж физического лица в бюджет. Такой платеж может быть произведен только в соответствии с п.6 ст.228 НК РФ, то есть при невозможности удержания НДФЛ налоговым агентом. Тогда налоговый орган самостоятельно закроет задолженность физлица по каждому из этих налогов.

Но добровольное перечисление в бюджет касается только единого налогового платежа физического лица.

Единый налоговый платеж не отменяет обязанность по уплате физическими лицами налога на имущество, транспортного налога, земельного налога, НДФЛ. Это просто удобная форма оплаты задолженности по налогам.

Внимательно относитесь к подобной информации в сети. Если вы слышите от «эксперта» чересчур заманчивую информацию о налоговой халяве, лучше открыть Налоговый кодекс и внимательно изучить статьи, на которые он ссылается. Незнание закона или его неправильная трактовка не освобождает от ответственности.

А клиенту посоветовала не увлекаться телемедициной, финансовыми пирамидами и налоговой оптимизацией из Интернета.