Плата за капремонт в 2020 году: кто получит льготы, а кто может вовсе не платить

К сожалению, все попытки отменить решение о введении платы за капремонт дома через высшие судебные инстанции не увенчались успехом: в 2016 году Конституционный суд РФ признал законность этой меры (постановление от 12.04.2016 г. № 10-П).

И все-таки закон позволяет в ряде случаев освободиться от уплаты взносов на капремонт не только частично, но и полностью.

Рассмотрим, кто в этом году может воспользоваться льготами для частичного снижения взносов на капремонт, а кто может и вовсе за него не платить.

У кого есть льготы

Право на 50% компенсировать взносы на капремонт за счет бюджета предоставляется:

— Инвалидам 1-2 группы, «чернобыльцам», ветеранам боевых действий, участникам ВОВ и приравненным к ним категориям — они пользуются федеральными льготами по оплате капремонта независимо от места проживания.

Кроме того, власти субъектов РФ на своем уровне предоставляют 50%-ную компенсацию платы за капремонт:

— собственникам жилья, которые достигли 70-летнего возраста, не работают и проживают одни либо с членами семьи, которые являются пенсионерами или неработающими инвалидами 1-2 группы, — ветеранам труда и прочим категориям льготников, перечень которых определяется на уровне каждого региона — поэтому может отличаться в зависимости от места проживания человека.

Право на 100%-ную компенсацию взносов на капремонт имеют:

— неработающие собственники жилья, которым исполнилось 80 лет — при условии, что они одиноко проживающие или живут совместно с пенсионерами или неработающими инвалидами 1-2 группы, — а также Герои России, Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы и совместно проживающие с ними члены семьи.

Но обращаю ваше внимание, что названные компенсации рассчитываются не от фактической величины взноса на капремонт, которая начисляется льготнику, а в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения.

Этот стандарт утверждается на уровне каждого субъекта РФ, а потому может различаться в зависимости от региона, где проживает льготник.

Например, в Москве этот стандарт составляет 33 кв. м для одиноко проживающего человека, 42 кв. м на семью из двух человек и 18 кв. м — на каждого члена семьи, если в ней трое и более человек.

Соответственно, одиноко проживающий 80-летний собственник освобождается от взносов на капремонт, если площадь его жилья не превышает 33 кв. метра (за площадь, которая превышает этот норматив, придется платить взносы).

Кто не относится к льготникам, но все равно не должен платить за капремонт

1) Обязанность по уплате взносов на капремонт закон возлагает только на собственников жилых помещений. Поэтому взносы не могут начисляться на того, кто просто зарегистрирован в квартире, не будучи ее собственником, а также на жильцов неприватизированных квартир.

Обратите внимание, что как только право собственности на жилье прекращается (например, квартира продана или подарена), обязанность платить за капремонт переходит к новому собственнику.

Это касается и долгов: если прежний собственник не платил за капремонт, то погашать задолженность придется новому собственнику. Это правило действует только применительно ко взносам на капремонт (ч. 3 ст. 158 ЖК РФ).

Поэтому перед покупкой квартиры обязательно проверьте, нет ли у продавца долгов по этим взносам — иначе оплачивать их придется вам.

2) Жилищный кодекс РФ освобождает от платы за капремонт собственников квартир в доме, который признан аварийным либо расположен на земельном участке, изъятом для государственных нужд. При этом собственникам возвращают взносы на капремонт, уплаченные ими прежде.

3) Регионам разрешается освобождать от оплаты капремонта небольших домов, где насчитывается менее 5-ти квартир. Все взносы, которые собственники квартир в таких домах вносили ранее, подлежат возврату.

4) Для тех, кто приобрел квартиру в новостройке, действует некий период освобождения от взносов на капремонт.

Дело в том, что новостройки включаются в программу капремонта лишь по истечении срока, который определяют региональные власти (Жилищный кодекс устанавливает лишь верхнюю его планку — 5 лет).

К примеру, в Нижегородской области период освобождения от платы за капремонт новостроек составляет те же 5 лет со дня включения дома в регпрограмму капремонта, а в Свердловской области — 3 года.

Как можно частично освободиться от взносов на капремонт?

Можно выделить два варианта:

А) если в доме уже проводились работы по капремонту и они оплачивались не за счет бюджета или регоператора, то собственники жилья имеют право на зачет свои платежи на такой ремонт в счет будущих взносов на капремонт;

Б) если собственник не входит в число льготников, но относится к малоимущим, он вправе получать субсидию на ЖКУ — и в т.ч. на оплату капремонта.