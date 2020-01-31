Об изменении комиссий банковские клиенты часто узнают уже после того, как «попали на деньги». Могут ли банки в одностороннем порядке менять правила игры и нужно ли каждый день проверять раздел «Тарифы» на сайте?

Правила изменились

На форуме Банки.ру и в «Народном рейтинге» пользователи все чаще жалуются на изменение тарифов и условий банковского обслуживания в худшую сторону. Связано это в первую очередь со снижением ставки ЦБ и, как следствие, сокращением процентных доходов. Компенсировать снижение маржи кредитные организации могут за счет увеличения комиссионных доходов или сокращения издержек, в том числе на выплаты и компенсации по программам лояльности. Это не может радовать клиентов, особенно если об изменении условий они узнали уже после того, как «попали на деньги».

«Неожиданно обнаружил, что при обычном интернет-платеже в размере 10 000 рублей, который осуществляю регулярно без всяких проблем, счет уменьшился на 10 590 рублей», — пишет пользователь под ником salaxa2012. Клиент Альфа-Банка провел восемь таких платежей, пока не заметил неладное. Итого: убыток почти в 5 тыс. рублей, жалоба в «Народном рейтинге» и требования деньги вернуть.

Представитель банка сообщил, что комиссия за квази-кеш-операции была введена еще в сентябре 2018 года. «Отнесение операции к квазикеш происходит на основании MCC-кодов (Merchant Category Code) и данных, поступающих от платежных систем. По этой причине при оплате на каком-либо ресурсе банк не может заранее вас уведомлять о подобных комиссиях, что не отменяет факт ее правомерности, поскольку она предусмотрена тарифами банка», — заключил представитель «Альфы». В возмещении клиенту было отказано.

Недовольство клиента могут вызвать не только внезапные комиссии, но и неожиданная отмена привилегий. Например, в октябре 2019 года клиенты ВТБ массово жаловались на изменения в бонусной программе «Мультибонус». Банк сократил кешбэк и ввел ограничения по срокам действия бонусов и миль, как утверждали пользователи, «без предупреждения и объявления войны». Хотя в самом банке заявляли, что разослали всем клиентам СМС-оповещения и опубликовали информацию на своем сайте.

Особенно много жалоб на изменение тарифов и условий банковского обслуживания обычно появляется во время массовых миграций клиентов при объединении банков. Так, во II квартале 2019 года банк «Открытие» начал принудительно переводить всех клиентов, включая клиентов присоединенных Бинбанка и МДМ-Банка, на тарифы Opencard. Перевод осуществлялся постепенно — по филиалам. Последняя и наибольшая часть пользователей перешла на тарифы «Открытия» 16 декабря. «Клиентов извещали через различные каналы, в том числе через объявления в офисах филиалов, информацию на сайте и в каналах ДБО, а также с помощью СМС. СМС направлялись активным клиентам, у которых был актуальный номер мобильного телефона», — рассказывают в пресс-службе «Открытия». Но, как обычно, нашлись и те, до кого информация не дошла. В результате в «Народном рейтинге» появилось множество жалоб на ввод комиссии за СМС-оповещение, перевод мультивалютных счетов в рублевые и введение ограничений по использованию накопленных бонусов.

Кто прав?

«Я на это не подписывался», — часто жалуются клиенты, столкнувшиеся с односторонним изменением банковских тарифов. Однако часто выясняется, что все-таки подписывался.

«Нередко, оформляя тот или иной банковский продукт, граждане не особенно внимательно читают то, что они подписывают, и зачастую дают согласие своей подписью банку на те или иные действия в одностороннем порядке», — отмечает председатель коллегии адвокатов Москвы «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. При этом документы необязательно должны быть подписаны вручную, обычно достаточно поставить галочку при заполнении анкеты или дать свое согласие, назвав сотруднику банка код из СМС, то есть поставив простую электронную подпись.

Итак, банк заблаговременно получает от клиента согласие на дальнейшее изменение тарифов в одностороннем порядке. Но обязан ли он доводить информацию об этом до своего клиента? Опрошенные Банки.ру юристы отмечают, что действующее законодательство не регулирует, как именно банк должен сообщать своим пользователям об изменении тарифного плана. Кредитная организация свободна самостоятельно выбирать способ коммуникации с клиентом. Порядок уведомлений прописывается в договоре банковского обслуживания. Договором может быть предусмотрено, например, что новые тарифы размещаются на информационных стендах в отделениях банка и на официальном сайте. Получается, клиент сам виноват, если не заходит на сайт банка каждый день и не читает стенды в отделениях.

«Что касается срока, в течение которого банк должен уведомить клиента о новых условиях, то тут условия договора должны соответствовать общему принципу добросовестного поведения сторон. Извещение клиента должно быть заблаговременным, позволяющим ему внимательно ознакомиться с новыми условиями обслуживания, выразить свое несогласие с ними или даже отказаться от договора», — говорит юрист отдела корпоративной практики юридического бюро «Падва и Эпштейн» Екатерина Штыкова.

Кредит внезапно подорожал

Часто клиенты жалуются на изменение процентной ставки по уже выданному кредиту. Обычно это происходит спустя месяц после оформления займа.

Кто виноват?

«Коммерческие банки могут в одностороннем порядке повысить своим заемщикам процентные ставки по кредитам, если заемщик свыше 30 дней не исполнял обязанность по страхованию, предусмотренную кредитным договором», — рассказывает управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин. Но в таком случае право повышения процентной ставки должно быть установлено кредитным договором.

По общему правилу, установленному федеральным законом «О банках и банковской деятельности», кредитная организация не имеет права в одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам, вводить новые комиссии или повышать их размер, напоминает Екатерина Штыкова. «Однако в случае, если клиентом выступает индивидуальный предприниматель или организация, стороны вправе предусмотреть иные условия в договоре», — добавляет она.

Ставки по вкладам падают на глазах

Вслед за снижением ключевой ставки стремительно падают и ставки по депозитам, накопительным счетам, а также проценты на остаток. Еще вчера клиент внес деньги на счет под 7% годовых, а уже сегодня ставку могут снизить до 6%.

Кто прав?

Снижать ставку по срочным вкладам физлиц банк не имеет права, утверждают юристы. Вместе с тем на рынке банковских услуг существуют программы, которые предполагают плавающую ставку — она привязана к ключевой ставке или меняется в зависимости от срока. Речь идет как раз о накопительных счетах и процентах на остаток по текущим счетам.

«Изменения должны быть детально прописаны: порядок повышения или снижения ставки, основания и сроки. В таком случае претензии к банку будут необоснованными: клиент изначально понимал будущие изменения и согласился с ними, поставив свою подпись», — подчеркивает Егор Редин.

Неактивный счет вдруг стал платным

В апреле прошлого года банк «Открытие» ввел комиссию в размере 5 тыс. рублей для клиентов присоединившихся к нему Бинбанка и МДМ-Банка с неактивными счетами с остатками на них менее 10 тыс. рублей. Подобные комиссии за «спящие» счета есть и у других кредитных организаций. Таким образом банки рассчитывают взбодрить клиентов и вернуть их в активную фазу. Но для самих пользователей это зачастую становится неприятной неожиданностью.

Кто виноват?

По действующему законодательству, счет может быть признан неактивным («спящим») при отсутствии трансакций в течение двух лет, рассказывает Егор Редин. «ЦБ РФ давал пояснения, что банки не имеют права без повторной идентификации клиентов снимать комиссию за обслуживание таких „спящих“ счетов. В то же время банк может не обновлять данные о клиенте, если не смог связаться с ним и получить информацию. Получается замкнутый круг», — говорит управляющий партнер юридической компании «Позиция права».

При этом для обновления сведений о клиентах банки могут использовать информацию из открытых информационных источников, считает Екатерина Штыкова. Речь идет в том числе о сведениях из ПФР, ФОМС, МВД или об информации, полученной по Единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

Что делать?

Так можно ли обезопасить себя от изменений тарифов, введения комиссий за «спящие» счета и прочих «неожиданностей» от банка? Советы юристов сводятся к следующему:

внимательно читайте договор банковского обслуживания до подписания;

возьмите в привычку регулярно проверять изменения тарифов и обновления условий на сайте банка;

если банк в нарушение условий договора своевременно не уведомил вас об изменении условий банковского обслуживания, обращайтесь в Роспотребнадзор и суд.

Тем не менее судебные процессы, связанные с изменением тарифных планов, происходят нечасто, отмечает Евгений Корчаго. «Дело в том, что в таких ситуациях, как правило, суммы, которые клиент потерял, не сопоставимы с судебными затратами», — объясняет он. Поэтому единственным и самым действенным способом борьбы с «неожиданными комиссиями», по его мнению, является рыночный механизм.

«Рынок отрегулирует те банки, которые готовы обманывать своих клиентов. Клиенты от них уйдут в те банки, которые так не поступают», — заключает юрист.