Как сделать денежный перевод без открытия счета

В ситуациях, когда необходимо быстро переслать родным или друзьям определенную сумму денег, а у одной из сторон нет банковской карты, выручают системы денежных переводов (СДП). Они позволяют отправлять друг другу средства без открытия счета. Воспользоваться услугами СДП можно двумя способами.

Первый способ – отправить перевод наличными

Чтобы сделать перевод наличными, следует всего лишь обратиться в пункт обслуживания выбранной системы. Для оформления понадобится около пяти минут и минимум информации.

Например, при отправке денег через российскую «Золотую Корону» оператор попросит предъявить документ, подтверждающий личность, и сообщить ФИО и номера телефонов отправителя и получателя. Кроме этого потребуется назвать направление (страну и город), куда пересылаются денежные средства.

Что касается инфраструктуры обслуживания, то обычно она не ограничивается только офисами банков. Для удобства пользователей и повышения доступности своих сервисов системы денежных переводов сотрудничают с салонами связи и крупными сетевыми магазинами.

Второй способ – сделать перевод онлайн

Точно так же, без открытия счета, через СДП можно отправлять деньги онлайн. Этот способ является более оперативным и комфортным, так как:

не требует посещения финансовых учреждений;

доступен круглосуточно;

занимает всего несколько минут.

Чаще всего оказание онлайн-услуг предлагается в двух вариантах: на сайте компании и/или в специальном приложении. Последний практичнее с точки зрения мобильности, так как владелец смартфона с его помощью может отправить перевод сразу же, как возникла такая необходимость, если есть интернет.

Онлайн-переводы на сайте

Оформление перевода на сайте не требует каких-то особенных знаний и умений. В большинстве случаев нужно просто пошагово заполнить форму и, следуя подсказкам меню, указать:

сумму,

вид валюты,

направление,

ФИО отправителя и получателя, а также их номера телефонов,

сведения о банковской карте, с которой будут отсылаться деньги.

Выбирая СДП для отправки денег онлайн, следует учесть несколько ключевых моментов.

Во-первых, уточнить, с банковскими картами каких платежных систем они работают, и имеются ли другие ограничения. К примеру, обязательное требование «Золотой Короны»: банковская карта должна поддерживать технологию 3D Secure, позволяющую подтверждать операции одноразовым паролем, полученным в смс.

Во-вторых, нужно обязательно выяснить наличие и размер взимаемой комиссии и внимательно изучить существующие тарифы. Сегодня вполне реально найти вариант пересылки денег без дополнительной оплаты. У той же «Золотой Короны» доступны переводы без комиссии, если при оформлении выбрать валюту получения отличную от валюты отправки.

Онлайн-переводы через мобильное приложение

Принцип отправления онлайн-переводов через СДП при помощи мобильного приложения также заключается в последовательном заполнении полей. Однако далеко не всегда требуется проходить этот сценарий от начала до конца. Истории переводов обычно сохраняются, и сервисы нередко предоставляют возможность быстрого повтора предыдущих транзакций.

Кроме того, с учетом потребностей пользователей основной функционал часто дополняется рядом удобных и полезных опций. Благодаря этому, например, в приложении «Золотой Короны» можно:

самостоятельно проверять статус переводов;

корректировать данные получателя уже после отправки, но до момента выдачи денег;

возвращать перевод, если деньги еще не получены адресатом;

отсылать квитанции о проведенных операциях на свой почтовый адрес.

Как получить перевод, отправленный через СДП

Денежные средства, посланные через ту или иную СДП, по большей части становятся доступными к получению практически сразу же. Забрать их можно наличными. Для этого достаточно обратиться в пункт обслуживания системы, предъявить документ, подтверждающий личность, и назвать номер перевода.

Сегодня набирает популярность вариант получения денег онлайн, то есть зачисление их на банковскую карту адресата. Возможен ли такой способ выдачи перевода и при каких условиях, лучше выяснять на сайте каждой конкретной системы.