Новую форму СЗВ-ТД применяйте с 4 февраля

Правление Пенсионного фонда РФ выпустило Постановление от 25.12.2019 № 730п «Об утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, а также порядка заполнения форм указанных сведений». Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2020.

В чём суть документа?

Документом утверждены форма «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)», порядок её заполнения и формат представления в электронном виде.

В связи с чем появилась форма?

1 января 2020 года вступили в силу Федеральные законы от 16.12.2019 № 439-ФЗ и № 436-ФЗ, которыми регламентирован порядок формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Этими же законами установлено, что с 2020 года работодатели обязаны ежемесячно направлять в ПФР сведения о трудовой деятельности работников для формирования электронных трудовых книжек. Рассматриваемым Постановлением принята форма для подачи таких сведений.

На кого нужно подавать сведения?

Форма является документом персонифицированного учёта и заполняется (при наличии оснований) на каждое зарегистрированное лицо (включая работающих по совместительству и на дистанционной работе).

Сведения для цифровых трудовых книжек должны направлять все компании и предприниматели с наёмными работниками. Самозанятые граждане не обязаны подавать отчётность о своей трудовой деятельности.

В каких случаях подаётся форма СЗВ-ТД?

Организация должна представить СЗВ-ТД на каждого работника, если за отчётный месяц с ним произошло одно из кадровых событий:

— работника приняли в организацию, перевели на другую постоянную работу или уволили;

— он получил новую профессию, специальность или квалификацию;

— суд запретил сотруднику занимать определённую должность или заниматься определённой деятельностью;

— организация переименовалась.

Также СЗВ-ТД надо отправить в ПФР в случае подачи зарегистрированным лицом заявления о выборе формата трудовой книжки.

Что нужно указывать в форме СЗВ-ТД?

В СЗВ-ТД нужно вносить практически ту же информацию, что и в трудовую книжку. Например, в ней указываются: трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение, код выполняемой функции (при наличии).

Кроме того, если работник написал заявление о выборе формата трудовой книжки, напротив соответствующей строки нужно отразить дату подачи заявления. Если в дате сделана ошибка, достаточно заново передать СЗВ-ТД с новой датой.

Как подавать сведения?

Направлять сведения нужно аналогично другой отчётности в ПФР. Документ нужно подавать в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью. Организации с численностью сотрудников менее 25 человек вправе представлять сведения на бумаге.

Формировать данные о сотрудниках работодатели могут одним из способов:

— с помощью своих программно-технических средств;

— с использованием электронного сервиса Пенсионного фонда.

Когда сдавать форму СЗВ-ТД?

Форма представляется, начиная с 1 января 2020 года, не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором проведены кадровые мероприятия или подано заявление о способе ведения трудовой книжки. Впервые их нужно подать за январь 2020 года не позднее 15 февраля 2020 года.

Что учесть при первой сдаче отчётности?

При первой подаче сведений о работнике их необходимо дополнить информацией о его трудовой деятельности в организации (о последнем кадровом мероприятии) по состоянию на 1 января 2020 года.

Если на протяжении 2020 года в отношении работника не было кадровых мероприятий, СЗВ-ТД по состоянию на 01.01.2020 у данного страхователя на такое лицо представляется не позднее 15 февраля 2021 года.

Когда Постановление вступает в силу?

Документ начнёт применяться с 4 февраля 2020 года.