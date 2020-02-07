Рубль в меру. В какой валюте защищаться от вируса

После долгого периода укрепления рубль вновь оказался в полосе нестабильности. С начала года российская валюта подешевела к доллару почти на 2%. Стоит ли начать волноваться и при чем здесь китайский вирус?

1. Что происходит с валютой?

В начале прошлого года доллар стоил 67,5 рубля, но затем начал дешеветь. В декабре американскую валюту уже можно было купить на бирже ниже 62 рублей. Помогли высокие цены на нефть и приток спекулятивных денег на фондовый рынок. Иностранцы скупали рубли, чтобы инвестировать в российские акции и облигации, рассчитывая на высокий доход. Ставки по облигациям в России — одни из самых высоких в мире (например, сейчас доходность ОФЗ выше 6,2–6,5%, американские гособлигации дают 1,2–2% в год), а компании платят очень щедрые дивиденды.

С середины января инвесторы начали активно уходить с нашего рынка

Однако с середины января инвесторы начали активно уходить с нашего рынка. Кто-то уже хорошо заработал и фиксирует прибыль, кто-то боится коррекции. Она может наступить из-за замедления мировой экономики и падения спроса на сырье. Угроза эпидемии коронавируса уже вызвала падение цены на нефть, металлы, то есть как раз на те товары, от которых зависят наш экспорт и прибыль многих российских компаний.

2. При чем здесь вирус?

Несмотря на усилия врачей, локализовать эпидемию коронавируса 2019-nCoV не удалось. Для мировой экономики и фондового рынка это плохо, убытки от эпидемии могут оказаться значительными. По оценке аналитика компании «Открытие Брокер» Алексея Корнилова, есть риск, что рост ВВП Китая замедлится с текущих 6% до 4–5%. С учетом размера экономики этой страны (14,3 трлн долларов) и доли в мировом ВВП (16%) это снизит спрос на ресурсы, а значит, приведет к масштабному падению акций. Спрос на нефть в Китае уже упал на 20%.

Эксперты из агентства Moody's опасаются, что эпидемия может стать новым «черным лебедем» для инвесторов и привести к кризису более существенному, чем даже в 2008–2009 годах. Напомним, что тогда поводом стало банкротство ипотечных компаний в США. В России из-за массового оттока вкладчиков обанкротились несколько крупных банков, а государство было вынуждено выделять госбанкам помощь. Объемы ЗВР России сократились на четверть, доллар и евро резко выросли в цене, а компании начали массово сокращать сотрудников.

3. Эпидемия или нет?

Официально пока ничего экстраординарного не происходит, хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о режиме международной ЧС. В самом Китае, по данным ВОЗ, заразились 17 тыс. человек. Более 360 человек умерло. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Однако это лишь официальные данные, которые многие ученые пытаются оспорить. Так, медики из Гонконгского университета считают, что в одном только Ухане (эпицентр эпидемии) заболевших более 70 тыс., и предупредили о возможном распространении инфекции в нескольких крупных городах Китая.

4. Почему не падает рубль?

Несмотря на резкое падение во второй половине января, в феврале рубль чувствует себя гораздо лучше

Несмотря на резкое падение во второй половине января, в феврале рубль чувствует себя гораздо лучше. Курс доллара с начала месяца упал почти на 1,2 рубля, а евро подешевел на 1,7 рубля. Отечественной валюте помог китайский ЦБ. В начале недели Народный Банк Китая объявил, что намерен провести интервенцию на валютном и фондовом рынках и направить на поддержку национальных финансовых рынков 174 млрд долларов. Средства были влиты в банковскую систему с помощью операций РЕПО и кредитов. Добавить ликвидности на рынок решил и Банк Японии, который выкупил у банков активы на общую сумму 6,9 млрд долларов. Американский регулятор также присоединился к политике «количественного смягчения» и пообещал выкупить у инвесторов казначейские векселя.

Приток дополнительной ликвидности от центробанков позитивно сказался на динамике фондовых рынков. После завершения новогодних каникул 3 февраля индекс Шанхайской биржи SSE рухнул на 7,7%, а на следующий день уже вырос на 1,34% и на 1,25% еще днем позже. Индекс развивающихся стран MSCI EМ с начала недели поднялся на 1,4%. Российские индексы также в плюсе. Это оказывает поддержку рублю. «Путь коронавируса к финансовым рынкам перегородила «денежная гора», — написали в обзоре аналитики Райффайзенбанка.

5. Что еще влияет на курс российской валюты?

Большое значение для рубля имеет спрос на валюту со стороны Минфина

Большое значение для рубля имеет, хотя, по словам аналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, это фактор «постоянного действия», не оказывающий влияния на колебания валютных курсов. В середине января ведомство предупредило, что планирует удвоить покупку долларов и евро, направив на это 310 млрд рублей, зато в феврале интервенции будут меньше — 214 млрд рублей (поскольку упала цена на нефть). По расчетам Мурашова, если бы Минфин полностью прекратил интервенции, доллар мог бы торговаться на уровне 52–53 рублей.

Цены на нефть влияют на объем экспортной выручки страны, а значит, и на торговый баланс. Чем выше профицит, тем более сильную поддержку получает национальная валюта. С начала года цена барреля марки Brent упала на 20%. Это влияет на оценку инвесторов не только будущей прибыли нефтяных компаний, но и торгового баланса. Поэтому рубль также с начала года падает.

И последний фактор — ставки на банковском рынке. Они связаны с ключевой ставкой, которую устанавливает ЦБ. Очередное снижение ставки (на 0,25–0,5 процентного пункта) может произойти в пятницу, 7 февраля. Официальная инфляция в стране очень низкая, поэтому у регулятора для этого есть все основания. Но даже при снижении ставки реальная доходность (разница между ключевой ставкой и ставкой по облигациям) российских облигаций останется очень высокой (3,25–3,5%). Это придаст рублю дополнительную стабильность.

6. Сколько может стоить доллар?

Ипотечный кризис в 2008–2009 годах привел к девальвации рубля на 40%. В 2014 году из-за резкого снижения цен на нефть, санкций и отказа ЦБ от поддержки национальной валюты курс доллара поднялся выше 60 рублей (на максимумах выше 70–73 рублей). Если эпидемия коронавируса приведет к масштабному финансовому кризису, то исключать новой девальвации нельзя. Ведь, как признают эксперты, рынки сейчас находятся в «перегретом состоянии» (индекс американского рынка S&P 500 торгуется на максимуме, около 3 300 пунктов, за пять лет он вырос на 60%), поэтому бегство инвесторов в защитные активы вроде золота или американских гособлигаций может легко обрушить валюты развивающихся стран.

С учетом высокого уровня присутствия нерезидентов на российском долговом рынке при бегстве иностранцев от риска российская валюта может быстро вернуться в канал девальвации в диапазоне 68–73 рублей за доллар и 75–77 рублей за евро с большим потенциалом для дальнейшего ослабления, считает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Премьер».

«Можно прогнозировать курс рубля в районе 80 за доллар и 95 за евро, но подобные значения могут появиться лишь на спекулятивном фоне», — говорит аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Однако, по его мнению, ожидать девальвации российской валюты не стоит, ведь ее стабильность обеспечивается не только ценами на сырье, но и золотовалютными резервами страны. Плюс в пользу рубля говорит сравнительно низкий внешний долг России по отношению к бюджету и резервам. «Поэтому на первом этапе кризиса рубль способен ослабнуть до произвольной величины, но затем окажется одной из самых обеспеченных валют мира», — считает аналитик.

7. Покупать ли доллары?

Спешить за долларами и евро аналитики пока не советуют, ведь не исключено, что уже в ближайшем будущем мы можем увидеть более привлекательные курсы

Спешить за долларами и евро аналитики пока не советуют, ведь не исключено, что уже в ближайшем будущем мы можем увидеть более привлекательные курсы. «Снижение напряженности вокруг распространения коронавируса (появилась информация, что в Китае обнаружено эффективное лекарство, позволяющее бороться с вирусом) будет способствовать восстановлению спроса на высокорисковые активы, включая валюты развивающихся стран, к которым относится рубль», — говорит аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Плюс к этому, напоминает он, с пятницы сократятся объемы покупки Минфина по бюджетному правилу, что снизит давление на национальную валюту. На фоне этих факторов рубль может укрепиться по отношению к основным мировым валютам.

Самое разумное — диверсифицировать накопления, используя как инструменты в рублях (они дают высокую доходность), так и валюту.

«Универсальный вариант — корзина из нескольких валют, где 50% приходится на рубль, а 50% — на другие зарубежные валюты (доллар, евро, швейцарский франк), — считает Бахтин из „БКС Премьер“. — В этом случае вне зависимости от валютной волатильности рублевый эквивалент будет сохраняться с течением времени. Текущие курсовые уровни в долларе и евро представляются разумными для формирования валютной позиции в портфеле».

В компании «Открытие Брокер» рекомендуют не делать ставку на евро, поскольку хранение средств в европейской валюте приносит больше убытков, чем дохода. Андрей Кочетков советует вкладывать до трети от сбережений в доллары, а на рубли покупать акции крупных компаний. «В случае глобального кризиса они могут подешеветь, но затем непременно проведут валютную переоценку своей стоимости», — поясняет он.