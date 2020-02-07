Могут ли забрать квартиру за долги

Многих должников волнует вопрос, в каких случаях кредитор может забрать жилье за долги.

Единственное жилье неприкосновенно

Обратимся к законодательству. В Конституции указано, что каждый имеет право на жилище, никто не может быть произвольно лишен жилища (ст. 40 Конституции). Соответственно, право на жилье гражданина является его неотъемлемой конституционной гарантией.

Согласно ст. 446 Гражданского процессуального Кодекса РФ взыскание не может быть обращено на жилое помещение, если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением. Под единственным жильем, пригодным для проживания, может пониматься любое жилье, как то квартира, дом, комната и т. д.

Могут ли забрать единственное жилье, если оно в ипотеке?

Если жилье было приобретено за счет ипотечных средств и является залогом, то его, к сожалению, банк имеет право отнять. Следовательно, кредитор имеет право забрать квартиру за долги, если она в ипотеке и даже если она единственная.

Более того, кредиторы могут забрать квартиру за долги, даже если в ней прописан ребенок.

Стоит учитывать, что для банка забирать квартиру и тем более дом в счет уплаты долгов невыгодно, так как необходимо затратить время и деньги на реализацию этой недвижимости. Поэтому при возникновении сложностей с исполнением обязательств необходимо срочно обратиться к кредитору. В большинстве случаев банк пойдет навстречу и предложит, например, снизить ежемесячные платежи за счет увеличения срока ипотеки.

«В данной ситуации целесообразно обратиться в банк, предоставивший кредит, с заявлением о реструктуризации долга. На практике банк зачастую не заинтересован в судебной процедуре обращения взыскания на ипотечную квартиру, так как это довольно длительный процесс. Поэтому если вы намерены в будущем погасить сумму долга и обоснуете план реструктуризации вашей задолженности, есть возможность, что банк пойдет вам навстречу и согласует новый график погашения задолженности», — советует Константин Заутренников, ведущий юрист компании «Проспектаси».

А если квартира, в которой живешь, не единственная?

Если жилье не является единственным, то кредитор имеет право обратить на него взыскание.

Стоит знать, что взыскание на жилище может быть обращено только на основании вступившего в законную силу судебного акта и только судебным приставом. Забрать квартиру за долги могут только приставы.

Правила, в рамках которых могут забрать квартиру за долги, в 2020 году не изменились.

Согласно закону «Об исполнительном производстве» в первую очередь взыскание обращается на денежные средства, принадлежащие должнику. Если денежные средства отсутствуют или их недостаточно, то судебный пристав-исполнитель вправе обратить взыскание на другое имущество, сперва движимое, а затем и недвижимое, в том числе на жилье.

Должник в свою очередь имеет право указать то имущество, на которое следует обращать взыскание в первую очередь. Пристав обязан рассмотреть данное заявление.

Важно! Если сумма долга меньше 5% от стоимости недвижимости или если просрочка по кредиту меньше 3 месяцев, на жилье нельзя обратить взыскание.

Поэтому многие заемщики могут не волноваться, что они могут лишиться жилья из-за того, что вышли на просрочку. Однако исполнять взятые на себя обязательства все равно нужно.

Также важно отметить, что забрать квартиру за долги коллекторы не могут, это могут сделать только приставы по решению суда. «Еще один способ лишиться квартиры — долгое время не платить алименты. Если сумма долга соразмерна стоимости жилого помещения, пристав имеет право арестовать и продать квартиру», — добавил Владимир Савченко, генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг». Следовательно, квартиру могут забрать за долги по алиментам.

Если жилье дороже долга?

«На практике чаще всего возникают ситуации, при которых сумма долга намного меньше стоимости недвижимости. В таких случаях после реализации недвижимости приставы возвращают остатки денежных средств должнику. Главное, необходимо помнить, что продать просто так квартиру нельзя. Существует правило, по которому цена, указанная в решении суда (по рыночной стоимости), падает на 5, а после 10 процентов», — замечает Елена Кривоносова, юрист юридической службы «Единый центр защиты».

Если после реализации жилья останутся денежные средства, то они поступают на счет службы судебных приставов. С данных средств погашаются издержки по продаже недвижимости (услуг), иные расходы на ведение исполнительного производства (например, исполнительский сбор), после чего оставшиеся денежные средства перечисляются на счет должника.

При оформлении кредита необходимо трезво рассчитывать свои силы. При возникновении форс-мажорных ситуаций нужно незамедлительно обращаться в банк.