Решения единственных участников ООО теперь надо заверять нотариально. Как этого избежать?

В конце прошлого года Президиум Верховного Суда опубликовал Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, в котором помимо прочего содержалась свежая и довольно неожиданная трактовка подпункта 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Часть первая. Практическая. Что изменил Обзор

По мнению Президиума Верховного Суда, после 25 декабря 2019 года:

1. Нельзя принимать решение о ненотариальном способе подтверждения на самом собрании даже при 100% явке. Такой способ должен быть указан или в уставе, или в отдельном решении, удостоверенном нотариусом ранее; 2. Правила о подтверждении решений собраний участников в полной мере распространяются и на решения единственного участника.

Как восприняли Обзор нотариусы, налоговая, банки

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Мнение было поддержано Федеральной нотариальной палатой в Письме от 15.01.2020 № 121/03-16-3. Большинство нотариусов разделяет позицию палаты.

Федеральная налоговая служба на сегодняшний день официальных рекомендаций не дала. Есть примеры отказов в регистрации в связи с ненадлежащим подтверждением решений. Однако, по моим ощущениям, инспекторы чаще регистрируют изменения, чем отказывают. В регистрирующих налоговых Москвы и Петербурга нотариального удостоверения не требуют.

Но тут нужно сделать небольшую оговорку. Даже три.

Во-первых, есть много регистрационных действий, не требующих подачи в регорган протокола ОСУ или решения ЕУ (изменение кодов ОКВЭД, руководителя, адреса в пределах муниципального образования и т. д.). Во всех этих случаях документ подается факультативно, поэтому инспектор не имеет права отказывать в регистрации из-за огрехов в оформлении таких протоколов и решений.

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Во-вторых, закон не требует указывать в протоколе или решении причины отсутствия нотариального удостоверения. Поэтому если бы инспектор захотел вынести решение об отказе, то ему для начала нужно было бы ознакомиться с уставом общества и убедиться, что там не указан альтернативный способ подтверждения. Многие ли инспекторы захотят листать уставы по каждой компании, поступающей на регистрацию? А если у общества было принято нотариальное решение об альтернативном подтверждении будущих решений, то как инспектору это вообще проверить?

В-третьих, в значительной части уставов есть положения об альтернативном способе подтверждения решений ОСУ. Президиум Верховного Суда не видит разницы между решением общего собрания и решением единственного участника? Отлично, значит и положения устава о подтверждении ОСУ должны в полной мере распространяться на РЕУ.

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Но в любом случае сейчас лучше уточнять мнение вашей регистрирующей инспекции перед подачей документов. Как мы с вами знаем, это мнение может измениться внезапно.

Банки на текущий момент не пришли к единому мнению. Насколько мне известно, Сбербанк и Альфа-Банк готовы принимать документы без нотариального удостоверения. Райффайзенбанк и некоторые другие приняли правила игры, установленные Обзором. Причем даже слишком рьяно.

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И ещё. На мой взгляд, проблема не столько в том, как относятся к Обзору налоговая, банки и нотариусы сегодня. Проблема в том, что все. Особенно болезненно это будет в отношении решений о смене руководителей и решений, связанных с изменениями в составе участников. И как с этим быть — непонятно.

На кого 2 и 3 пункты Обзора не распространяются

Во-первых, подпункт 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ распространяется только на общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества. Поэтому новые правила никак не касаются организаций любых других организационно-правовых форм.

Во-вторых, в самом Обзоре говорится только про общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества не упоминаются. Из этого мы можем сделать вывод, что решения единственных акционеров всё ещё не требуют нотариального удостоверения. Со стороны Центробанка каких-то комментариев пока не было, поэтому продолжаем ориентироваться на Письма Банка России от 18 августа 2014 года № 06-52/6680 и от 11 января 2016 года № 03-31-2/28.

В-третьих, и подпункт 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ, и Обзор говорят только о решениях участников, но не учредителей. Статья 67.1 озаглавлена «Особенности управления и контроля в хозяйственных товариществах и обществах», а на момент принятия решения о создании никакого общества ещё нет, есть только граждане и юридические лица, которые планируют что-то учредить. На них не могут распространяться положения ГК и ФЗ «Об ООО», касающиеся органов юридического лица.

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Что добавить в устав

Начнем c решений собраний участников ООО. Предлагаю такие варианты формулировок положений устава об альтернативных способах подтверждения принятых решений и состава участников:

Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества или представителями участников Общества, наделенными соответствующими полномочиями, и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками собрания и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством. Предыдущий вариант стоит использовать крайне осторожно и только если уверены, что на каждом собрании будут присутствовать все участники общества. Это будет уместно, например, если у компании 2 участника и устав требует единогласия по всем вопросам. В остальных случаях лучше обойтись подписанием протокола всеми участниками собрания или председателем и секретарем. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются посредствам видеозаписи общего собрания участников Общества, осуществляемой в соответствии правилами, установленными настоящим Уставом, локальными нормативными актами Общества и действующим законодательством. Нотариальное удостоверение принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества не требуются, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

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Если выбирать такой способ подтверждения, то желательно подробно расписать требования к ведению видеозаписи: качество видео, что должно попадать в кадр, кто ведет видеозапись, как она хранится и так далее. Разумнее это всё указать в локальном нормативном акте общества, а не в уставе.

Также можно дополнить устав пунктом, касающимся решений, принятых в порядке заочного голосования. С 1 октября 2019 года, когда вступили в силу изменения в статью 67.1 ГК РФ, на мой взгляд, этот пункт стал совсем необязательным. Но кто знает, как будет развиваться практика? Раньше я и пункт про решения единственного участника считала декоративным.

Нотариальное удостоверение принятия общим собранием участников Общества решения в порядке заочного голосования и состава участников Общества, участвовавших в принятии решения в порядке заочного голосования, не требуется.

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По мнению Президиума Верховного Суда, закон не содержит исключения в отношении решений единственного участника в части требования о нотариальном удостоверении, установленного подпунктом 3 пункта 3 статьи 671 ГК РФ. Как я писала выше, теоретически это значит, что и пункты устава, относящиеся к подтверждению решений общих собраний, можно распространять на решения единственных участников. Но что-то мне подсказывает, что такой подход будет трудно реализовать на практике.

Поэтому предлагаю добавить в устав положения об альтернативном способе удостоверения решений единственного участника.

Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью. Решение юридического лица, являющегося единственным участником Общества (осуществляющим права единственного участника Общества), подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени, и заверяется оттиском печати, если соответствующее юридическое лицо имеет печать. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

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Фразу «и заверяется оттиском печати, если соответствующие юридическое лицо имеет печать» в большинстве случаев можно убрать. По действующему российскому праву использование печати в данном случае не обязательно, даже если печать у компании есть.

Что добавить в протокол

Президиум Верховного Суда считает, что общество может принять решение единственного участника или общего собрания, которое будет устанавливать способ подтверждения решений на всех последующих собраниях. Мне эта конструкция кажется несколько странной, но раз уж Верховный Суд её одобряет, то попробуем сформулировать образец такого решения:

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в отношении решений, которые будут приниматься в будущем на общих собраниях участников Общества, проводимых посредством очного голосования, избрать следующий способ подтверждения — принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками собрания и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено уставом Общества или действующим законодательством.

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Желательно сразу же утвердить и способ подтверждения будущих решений единственных участников:

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в отношении решений единственного участника Общества, которые будут приниматься в будущем, избрать следующий способ подтверждения — решение единственного участника Общества подтверждается его подписью, и не требует нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено уставом Общества или действующим законодательством.

Способ подтверждения не обязательно указывать в протоколе собрания, но в текущей ситуации лучше это делать.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 0.0 устава Общества принятые общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников частью участников Общества, избранными данным собранием председательствующим и секретарем, и не требуют нотариального удостоверения.

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В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и решением внеочередного общего собрания участников Общества (Протокол от 00 месяца 2020 года № 0-2020) принятые общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников всеми участниками собрания, и не требуют нотариального удостоверения.

Если решения собрания и состав участников, присутствующих при их принятии, подтверждаются нотариусом, то можно это упомянуть в протоколе, так как нотариус выдает отдельное свидетельство, которое не является частью протокола.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятые общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения.

Что добавить в решение

Решением единственного участника также можно установить способы подтверждения будущих решений. Формулировки решений будут идентичны формулировкам из предыдущего пункта, но для удобства продублирую их сюда:

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в отношении решений, которые будут приниматься в будущем на общих собраниях участников Общества, проводимых посредством очного голосования, избрать следующий способ подтверждения — принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками собрания и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено уставом Общества или действующим законодательством. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в отношении решений единственного участника Общества, которые будут приниматься в будущем, избрать следующий способ подтверждения — решение единственного участника Общества подтверждается его подписью, и не требует нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено уставом Общества или действующим законодательством.

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Если в уставе общества или решении, принятом ранее, указан способ подтверждения, то в самих принимаемых решениях желательно это указать. Это не обязательно, но сильно упрощает взаимодействие с нотариусами, налоговой и банками.

В соответствии с пунктом 0.0 статьи 0 устава Общества и пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации решение единственного участника Общества подтверждается его подписью и не требует нотариального удостоверения. В соответствии с пунктом 0.0 статьи 0 устава Общества и пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации решение единственного участника Общества подтверждается подписью генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Лютик», заверенной оттиском печати организации, и не требует нотариального удостоверения. В соответствии с решением единственного участника Общества от 00 месяца 2020 года № 0-2020 и пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации решение единственного участника Общества подтверждается его подписью и не требует нотариального удостоверения.

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Если подпись участника под решением заверяет нотариус, то добавлять в решение информацию о способе подтверждения не нужно.

Часть вторая. Лирическая

Обычно я стараюсь писать статьи, которые будут полезны практикующим юристам и тем, кто так или иначе сталкивается с регистрацией. Но дальше последует абсолютно бесполезный текст. Зато от души.

Давно изменение правоприменительной практики не вызывало такого бурного негодования у нашей братии. И это не случайно.

Обзор получился смелым, я бы даже сказала, опережающим свое время. По крайней мере опирается он явно на судебную практику из будущего.

Как мне подсказывают логика и статья 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации», Верховный Суд дает разъяснения по вопросам судебной практики, изучив и обобщив уже сложившуюся практику. За последние пять лет практика сложилась более чем однозначная — решения единственных участников не заверяются, а способ подтверждения можно утвердить на самом собрании.

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Эта практика основана на буквальном прочтении статей ГК и ФЗ «Об ООО». И эта практика соответствует здравому смыслу.

Но кто-то решил, что эта практика недостаточно надежно оберегает участников обществ от рейдерских захватов и прочих непотребств. Я бы не сказала, что сейчас имеет место какой-то особый разгул рейдерских захватов. Скорее наоборот. Но, возможно, этот разгул ждет нас в ближайшем будущем? Что ж, решившему виднее.

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Тем не менее в нашем настоящем есть закон. И согласно действующему закону, если какие-то нормы права не соответствуют текущим потребностям общества, то эти нормы права можно и нужно менять. Меняются нормы права по определенным процедурам. Например, изменения в ГК или ФЗ «Об ООО» требуют трех чтений в Государственной Думе, утверждения Советом Федерации, подписания Президентом и какого-то срока на вступление в силу. Всё это позволяет участникам правоприменительной практики сначала узнать о предстоящих изменениях, разобраться в том, что показалось непонятным, понять, как выстраивать свою деятельность дальше, и только после — начать работать по новым правилам.

Соответствующие изменения в законодательство приняты не были.

А что мы видим в реальности?

Президиум Верховного Суда опубликовал «обзор практики», противоречащий не только сложившейся практике, но даже закону.

Например, Верховный Суд утверждает, что закон не содержит исключения в отношении решений единственного участника в части требования о нотариальном удостоверении, установленного подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ. Но как же статья 39 ФЗ «Об ООО», которая прямо говорит, что в обществах, состоящих из одного участника, к решениям единственного участника не применяются требования, касающиеся подготовки и проведения собраний. Или, например, статья 17 ФЗ «Об ООО», которая видит разницу между решениями и собраниями, отдельно устанавливая обязанность удостоверять решения единственных участников.

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И в конце концов, почему мы деликатно забываем про состав участников общества, присутствующих при принятии решений? Поскольку закон не содержит исключений, значит и это нужно подтверждать одновременно с удостоверением решений (или всё-таки заверением подписи?).

Но если в примерах выше судебный орган не видит то, что есть, то применительно к выбору способа подтверждения он видит то, чего нет. Закон не требует нотариального подтверждения решения о выборе способа подтверждения. Он говорит только о том, что решение принимается единогласно всеми участниками общества. Верховный Суд считает иначе.

Отдельно хочется обратить внимание на то, что Обзор начинает действовать со дня его опубликования. То есть Верховный Суд отменил решения нижестоящих судов по двум отдельно взятым делам, которые и легли в основу пунктов 2 и 3 Обзора, а остальным в обжаловании отказал? Похоже, у нас с Верховным Судом очень разное понимание слов «единообразное применение судами законодательства Российской Федерации, а также устранение противоречивых подходов при рассмотрении сходных юридических дел».

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И ещё про «единообразие». Прелесть закона в том, что он должен быть более или менее внятно и однозначно сформулирован. Про обзор этого не скажешь. Если в Обзоре говорится только про ООО, значит ли это, что он не распространяется на АО? Если Обзор распространяет требования к собраниям участников на решения единственных участников, значит ли это, что их можно распространить и на решения учредителей? Если закон не видит разницы между решениями собраний и решениями участников, то можно ли принимать решения единственных участников заочно? И прочая, и прочая...

Если подытожить, то ситуация выглядит так — судебный орган взял на себя функции законодательного, а исполнительный не спешит работать по установленным им правилам. И это всё не слишком похоже на устойчивую конструкцию.