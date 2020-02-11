Разработали специальную форму для жалоб на налоговиков

ФНС выпустила приказ от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ «Об утверждении формы жалобы (апелляционной жалобы) и порядка её заполнения, а также форматов и порядка представления жалобы (апелляционной жалобы) и направления решений (извещения) по ним в электронной форме». Зарегистрировано в Минюсте 30.01.2020.

В чём суть документа?

Утверждена форма жалобы и апелляционной жалобы на акты, действия и бездействие налоговиков. Налоговое ведомство также установило порядок заполнения жалобы, форматы и порядок представления её в электронном виде.

В каких случаях подаются такие жалобы?

До того, как обжаловать решение (действие, бездействие) налоговой инспекции в суде, налогоплательщик должен обязательно обжаловать его в досудебном порядке.

Обжаловать можно решение по проверке, налоговое уведомление, требование об уплате и иные документы или действия (бездействие) должностных лиц. Для каждого предмета обжалования предусмотрен свой код.

В апелляционном порядке можно обжаловать решения по итогам выездной или камеральной проверки, которые ещё не вступили в силу.

Нельзя обжаловать в апелляционном порядке решения, которые выносит сама ФНС России (её центральный аппарат).

Куда подавать апелляционную жалобу?

Жалобу необходимо адресовать вышестоящему налоговому органу, но подать через инспекцию, чьё решение обжалуется. Инспекция в течение трёх рабочих дней собирает материалы по проверке и вместе с жалобой передаёт в вышестоящий налоговый орган.

Что должно быть указано в жалобе?

В жалобе нужно указать, в частности:

— сведения о лице, чьи права нарушены;

— информацию о том, что именно обжалуется;

— основания, по которым лицо считает, что его права нарушены. Следует отразить обстоятельства, на которых основаны доводы заявителя;

— требования подателя жалобы.

В какой срок можно жаловаться?

Сроки отличаются для решений по итогам камеральных и выездных проверок, которые не обжалованы в апелляционном порядке, и всех остальных решений, а также действий (бездействия) инспекции.

Так, апелляционную жалобу нужно подать до того, как решение по итогам проверки вступит в силу — то есть в течение 1 месяца со дня, когда оно вручено.

Обжаловать решение по итогам камеральных и выездных проверок, которые не обжаловались в апелляционном порядке, можно в течение года со дня принятия такого решения. Дата вручения такого решения значения не имеет.

Остальные решения инспекции, а также её действия (бездействие) можно обжаловать в течение года со дня, когда узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.

Как подать жалобу в налоговый орган?

Жалобы (апелляционные жалобы) на акты налоговых органов ненормативного характера, действия (бездействие) их должностных лиц могут быть поданы в письменной форме или в электронном виде с использованием усиленной электронной подписи.

Долго ли будут рассматривать жалобу?

Сроки, в течение которых жалобы рассматриваются, отличаются для жалоб на решения по камеральным и выездным проверкам и для жалоб на остальные решения, а также действия (бездействие) инспекции.

Жалобы на решения по итогам выездных и камеральных проверок вышестоящий орган рассматривает в течение месяца со дня получения.

Этот срок могут продлить ещё на месяц, если вышестоящему органу нужно получить дополнительные документы.

Жалобы на другие решения и на действия (бездействие) инспекции рассматривают в течение 15 рабочих дней со дня получения.

Решение по жалобе отправят в течение 3 рабочих дней со дня принятия.

Может ли инспекция не принять жалобу?

Да, инспекция не примет документ, если:

— жалоба подана не в ту инспекцию;

— формат не соответствует утверждённому;

— есть проблемы с усиленной квалифицированной электронной подписью;

— к жалобе, поданной представителем, не приложено сообщение о представительстве.

Должны ли храниться жалобы?

Да должны. Даже электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью и сертификаты ключей, применявшиеся и связанные с подачей жалоб, участники информационного обмена должны хранить в течение 5 лет с даты получения (отправки).

Когда приказ вступает в силу?

Документ вступает в силу 30 апреля 2020 года.