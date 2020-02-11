Разработали специальную форму для жалоб на налоговиков

ФНС выпустила приказ от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ «Об утверждении формы жалобы (апелляционной жалобы) и порядка её заполнения, а также форматов и порядка представления жалобы (апелляционной жалобы) и направления решений (извещения) по ним в электронной форме». Зарегистрировано в Минюсте 30.01.2020.
В чём суть документа?Утверждена форма жалобы и апелляционной жалобы на акты, действия и бездействие налоговиков. Налоговое ведомство также установило порядок заполнения жалобы, форматы и порядок представления её в электронном виде.
В каких случаях подаются такие жалобы?До того, как обжаловать решение (действие, бездействие) налоговой инспекции в суде, налогоплательщик должен обязательно обжаловать его в досудебном порядке.
Обжаловать можно решение по проверке, налоговое уведомление, требование об уплате и иные документы или действия (бездействие) должностных лиц. Для каждого предмета обжалования предусмотрен свой код.
В апелляционном порядке можно обжаловать решения по итогам выездной или камеральной проверки, которые ещё не вступили в силу.
Нельзя обжаловать в апелляционном порядке решения, которые выносит сама ФНС России (её центральный аппарат).
Куда подавать апелляционную жалобу?Жалобу необходимо адресовать вышестоящему налоговому органу, но подать через инспекцию, чьё решение обжалуется. Инспекция в течение трёх рабочих дней собирает материалы по проверке и вместе с жалобой передаёт в вышестоящий налоговый орган.
Что должно быть указано в жалобе?В жалобе нужно указать, в частности:
— сведения о лице, чьи права нарушены;
— информацию о том, что именно обжалуется;
— основания, по которым лицо считает, что его права нарушены. Следует отразить обстоятельства, на которых основаны доводы заявителя;
— требования подателя жалобы.
В какой срок можно жаловаться?Сроки отличаются для решений по итогам камеральных и выездных проверок, которые не обжалованы в апелляционном порядке, и всех остальных решений, а также действий (бездействия) инспекции.
Так, апелляционную жалобу нужно подать до того, как решение по итогам проверки вступит в силу — то есть в течение 1 месяца со дня, когда оно вручено.
Обжаловать решение по итогам камеральных и выездных проверок, которые не обжаловались в апелляционном порядке, можно в течение года со дня принятия такого решения. Дата вручения такого решения значения не имеет.
Остальные решения инспекции, а также её действия (бездействие) можно обжаловать в течение года со дня, когда узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.
Как подать жалобу в налоговый орган?Жалобы (апелляционные жалобы) на акты налоговых органов ненормативного характера, действия (бездействие) их должностных лиц могут быть поданы в письменной форме или в электронном виде с использованием усиленной электронной подписи.
Долго ли будут рассматривать жалобу?Сроки, в течение которых жалобы рассматриваются, отличаются для жалоб на решения по камеральным и выездным проверкам и для жалоб на остальные решения, а также действия (бездействие) инспекции.
Жалобы на решения по итогам выездных и камеральных проверок вышестоящий орган рассматривает в течение месяца со дня получения.
Этот срок могут продлить ещё на месяц, если вышестоящему органу нужно получить дополнительные документы.
Жалобы на другие решения и на действия (бездействие) инспекции рассматривают в течение 15 рабочих дней со дня получения.
Решение по жалобе отправят в течение 3 рабочих дней со дня принятия.
Может ли инспекция не принять жалобу?Да, инспекция не примет документ, если:
— жалоба подана не в ту инспекцию;
— формат не соответствует утверждённому;
— есть проблемы с усиленной квалифицированной электронной подписью;
— к жалобе, поданной представителем, не приложено сообщение о представительстве.