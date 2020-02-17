Выход на внешние рынки — это новый этап развития бизнеса. Специалисты taxCOACH сделали обзор различных ситуаций на примере экспорта в Казахстан.

Первоочередными задачами в становлении нового направления являются: продвижение продукта за рубежом и выстраивание взаимодействия с иностранными покупателями. Помимо этого, возникает масса юридических и налоговых вопросов. Один из них — каким образом и в какой форме бизнес может вести деятельность на территории другого государства?

Принятие того или иного решения в данном случае ведёт к различным налоговым последствиям, а, значит, выбор должен быть сделан осознанно. Выбрать оптимальную структуру данного направления важно уже на старте.

То, какой будет юридическая структура, зависит от фактуры бизнеса. От тех фактических обстоятельств, в которых предполагается вести деятельность. Независимо от индивидуальных особенностей, существует 3 возможных базовых сценария построения структуры:

Деятельность от имени основного российского юридического лица;

Создание отдельной российской компании-экспортёра;

Регистрация юридического лица на территории иностранного государства.

Мы предлагаем провести несколько мысленных экспериментов, рассмотрев данные базовые варианты применительно к различным ситуациям. Цель экспериментов — показать с какими особенностями придётся столкнуться бизнесу и к каким налоговым последствиям приведёт сделанный выбор в каждом конкретном случае.

Для простоты экспериментов, выберем Казахстан в качестве страны, с которой хотим начать экспансию.

Торговая деятельность

Важная налоговая особенность экспортной деятельности — реализация таких товаров облагается НДС по ставке 0%.В соответствии с пп. 2, п. 1 ст. 164 НК РФ реализация товаров, вывезенных из РФ на территорию другого государства члена ЕАЭС, облагается НДС по ставке 0% Дополнительно налогоплательщик вправе заявить вычеты по НДС за приобретённый экспортируемый товар.

1. Задача: организовать экспортное торговое направление

При этом на территории Казахстана не предполагается создание какой-либо инфраструктуры, продукция доставляется напрямую покупателю с территории РФ.

Постольку в описанных условиях на территории Казахстана деятельность не ведётся, использование существующей российской компании вполне допустимо и не вызывает каких-то дополнительных налоговых последствий. Вместе с тем, подтверждение «нулевой ставки» по НДС сопряжено с прохождением камеральной проверки.

Если же возникают основания для возмещения НДС из бюджета, будьте готовы к тому, что налоговые органы проверят контрагентов и операций с особой тщательностью. Их цель — найти хоть малейшую зацепку для отказа в подтверждении налогового вычета.

В связи с этим нередко экспортёры отказываются от возмещения НДС, теряя в своей рентабельности.

Другой выход — создание в структуре отдельной компании-экспортёра. У такого юрлица всего один поставщик, в значит пройти налоговую проверку намного проще.

Реализация такого варианта сопряжена с целым рядом своих особенностей:

Нужен свой штат сотрудников и другие «атрибуты» самостоятельности, иначе экспортёра будут рассматривать в паре с основой компанией;

Кассовый разрыв в уплате НДС. Основная компания обязана уплатить НДС по общим правилам в момент реализации экспортеру, который затем проходит длительную процедуру камеральной налоговой проверки;

Тонкости распределения рентабельности от экспортных поставок и дальнейшее использование денежных средств, полученных в качестве возмещения НДС.

Если при таких вводных торговать станет российская компания, это приведёт к образованию так называемого постоянного учреждения. В данном случае российская компания обязана в течение 30 дней с даты начала ведения деятельности подать в налоговый орган РК заявление о постановке на регистрационный учёт.

С точки зрения налоговых последствий, подобная организация деятельности ведёт к обложению доходов постоянного учреждения корпоративным подоходным налогом (КПН). При этом по правилам Республики Казахстан налог фактически оплачивается дважды, поскольку нерезиденты облагают КПН налогооблагаемые доходы по ставке 20% и чистые доходы (чистую прибыль) по ставке 10%.Ставка для российских компаний отличается от общей ставки, установленной НК РК (предусматривает 15%), ввиду положений п. 6, ст. 10 и ст. 24 Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об устранении двойного налогообложения, что также подтверждает позиция Минфин РФ в письме от 19 января 2012 г. № 03-08-05

Важно, что уплаченный КПН может быть зачтён на территории РФ, однако сумма такого зачёта ограничена суммой налога, которую бы пришлось уплатить с такого дохода в России. В этой связи, фактически зачесть КПН с чистого дохода (10%) не получится.

Что же касается НДС, то общий порядок не меняется: российская организация имеет право на применение ставки 0 % при экспорте при условии надлежащего подтверждения. Казахстанский покупатель уплачивает импортный НДС самостоятельно.

Второй вариант — это создание компании на территории Республики Казахстан. В таком варианте предполагается, что текущая российская организация будет поставлять товар своей иностранной партнёрской организации, которая в свою очередь реализует его покупателю.

Использование данного варианта позволяет облагать доходы в общем, привычном нам порядке, по ставке 20%. При этом появляется обязанность самостоятельно уплатить в бюджет Казахстана при ввозе товара НДС по ставке 12%, который пойдёт в зачёт при уплате налога с реализации покупателю.

Важной особенностью реализации данного варианта является обязанность учредителя такой иностранной компании сообщить в российский налоговый орган: (1) о своём участии и (2) о наличии контролируемой иностранной компании. Сделать это необходимо (1) не позднее трёх месяцев с даты возникновения участия и (2) не позднее 20 марта года следующего за налоговым периодом, в котором контролирующим лицом признается доход в виде прибыли контролируемой иностранной компании. При этом сама прибыль КИК в данном случае освобождается от налогообложения на территории РФ, поскольку иностранная компания является резидентом страны из ЕАЭС.

Услуги, работы, лицензионные платежи

При оказании услуг (работ) от лица российской компании, налогообложение доходов, по аналогии с торговой деятельностью, зависит от возникновения постоянного учреждения на территории Казахстана. Порядок же обложение налогом на добавленную стоимость определяется исходя из места реализации услуг. Оба названных фактора зависят от видов деятельности, реализуемых компанией.

1. Строительные и монтажные работы в Казахстане. Шефмонтаж

В отношении работ данного вида Конвенция об устранении двойного налогообложения отдельно указывает, что для возникновения постоянного учреждения строительная площадка, на которой ведутся работы, должна существовать более 12 месяцев. В отношении шефмонтажа те же условия — услуги должны оказывать более 12 месяцев.

Таким образом, всё зависит от срока. Если он не превышает указанный, налог на прибыль уплачивается в Российской Федерации. В противном случае, последствия такие же, как и для торговли: 20% 10%.

При условии, что площадка и/или оборудование находятся на территории Республики Казахстан, обязанность уплатить НДС в РФ не возникает. Его (по ставке 12%) заплатит заказчик, что необходимо учесть при ценообразовании.

«Освобождение» от уплаты НДС в данном случае имеет последствия. Так, входящий налог от всех поставщиков, субподрядчиков, арендодателей и прочих контрагентов, привлечение которых направлено на выполнение работ, не может быть принят к вычету юр.лицом-исполнителем работ.

При этом налоговый орган пошёл дальше и отказал в возмещении НДС арендодателю спецтехники, используемой российской компанией для работ в Казахстане. Компания-арендодатель попыталась обжаловать данное решение налоговой, однако суд встал на сторону налогового органа. В действиях арендодателя и арендатора была установлена налоговая схема, направленная на необоснованное получение возмещения НДС из бюджета.

Кроме факта взаимозависимости, суд пришёл к выводу, что компания-арендодатель была специально создана арендатором-исполнителем для получения возмещения, поскольку он (арендатор) знал, что из-за использования техники на территории Казахстана претендовать на возмещение налога не может.

2. IT-услуги

Под it-услугами мы подразумеваем разработку программного обеспечения и его техническую поддержку. Место реализации таких услуг для целей исчисления НДС признаётся Казахстан, а, значит, обязанность уплатить налог также возлагается на заказчика.

Что касается налогообложения доходов, то всё зависит от возникновения постоянного учреждения. Если услуги оказывают удалённо, не в Казахстане, налог платится в РФ.

Здесь необходимо отдельно проговорить налогообложение лицензионных платежей, именуемых в Конвенции об устранении двойного налогообложения как роялти. Дело в том, что взимая с резидента Республики Казахстан лицензионные платежи за использование программного обеспечения, пользователь в соответствии с конвенцией и Налоговым кодексом Казахстана обязан удержать из вознаграждения налог у источника в размере 10% от общей суммы выплаты. При этом данное удержание российская компания вправе зачесть в счёт уплаты налога в РФ.

Важно, что контролирующие ведомства в Казахстане относят к роялти не только лицензионное вознаграждение, но также плату за доработку и модификацию ПО, используемого по лицензии.

Обоснование здесь следующее: поскольку изменять и дорабатывать программный продукт, можно исключительно при предоставлении правообладателем специальной лицензии, предполагается, что такая плата включена в платёж за услугу.

Использование местной компании для выполнения работ на территории Казахстана видится возможным лишь при условии реализации долгосрочного проекта и лишь в определённых сферах, поскольку, например, в части оказания IT-услуг, подобные решения неактуальны.

Дивиденды собственнику

В случае успешной деятельности иностранной компании, созданной в Казахстане, рано или поздно возникнет потребность в изъятии у такой компании прибыли. Сделать это можно посредством выплаты дивидендов её учредителям.

Независимо от того, являются ли участниками иностранной компании физ. лицо-нерезидент или же российская компания, при выплате дивидендов необходимо удержать налог у источника. Размер удержания не может превышать 10% от суммы дивидендов.

При этом данный налог может быть зачтён при налогообложении данного вознаграждения в России. То есть, в России необходимо будет доплатить 3 %.

Важно, что Налоговый Кодекс Республики Казахстан предусматривает освобождение от уплаты налога с дивидендов для физических лиц-нерезидентов, при условии, что на момент их начисления срок владения долей (акциями) составляет более 3-х лет, а иностранная компания (плательщик дивидендов) не ведёт деятельность в сфере недропользования.

Таким образом, если необходимо создать офис в Казахстане, выгоднее зарегистрировать там компанию — резидента Казахстана. В этом случае 10%-ый налог будет уплачиваться только по факту выплаты дивидендов, а не автоматически, как при образовании постоянного учреждения.