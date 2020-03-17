Риски для главных бухгалтеров все возрастают

В последнее время у представителей такой непростой профессии, как бухгалтер, появляется все больше поводов беспокоиться о том, что придется внезапно понести расходы при возмещении убытков, возникших не по их вине.

На слуху все больше случаев, когда по прошествии множества лет после того, как главбух уволился с некоего предприятия, его заставляют оплатить долги этого предприятия — оно признается банкротом, а арбитражные управляющие с усердием, достойным лучшего применения, привлекают всех, кто попадет в поле их зрения, к субсидиарной ответственности по долгам[1]. К сожалению, такие действия в отношении главных бухгалтеров находят естественными и судьи, совершенно не принимая в расчет то, кто на самом деле является выгодоприобретателем при доведении предприятия до банкротства.

В статье мы рассмотрим еще одну ситуацию поддержанного судом взыскания с главного бухгалтера убытков, связанных с деятельностью компании. Правда, речь пойдет о вполне действующих предприятиях.

В настоящее время назначение выездной проверки какого-либо предприятия с большой долей вероятности означает, что оно будет привлечено к ответственности по результатам этой проверки: налоговики стараются «оправдать» ее, отыскав любые ошибки в сфере уплаты налогов. А для главного бухгалтера ситуация может усугубиться личной ответственностью за результаты этой проверки. И даже не обязательно речь идет об ответственности перед руководством предприятия — начальство, скорее всего, станет оценивать фактическую вину, реальную возможность главбуха повлиять на результаты деятельности предприятия. Важнее, что у главного бухгалтера возникает ответственность перед государством. А его представители менее склонны вникать в реальную степень ответственности главного бухгалтера как должностного лица.

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Итак, при произведенных в отношении предприятия доначислениях, как правило, дополнительно к административной ответственности привлекается главный бухгалтер.

Согласно ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ грубое нарушение требований к бухучету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности[2], влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 5 000 до 10 000 руб. Повторное совершение данного административного нарушения влечет для должностных лиц штраф в размере от 10 000 до 20 000 руб. или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет (ч. 2 указанной статьи).

К сведению: Из пункта 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ следует, что повторным совершением однородного административного правонарушения признается совершение такого же нарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ за совершение однородного административного правонарушения.

Статья 4.6, в свою очередь, предусматривает, что лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения этого постановления.

В примечании 1 к ст. 15.11 КоАП РФ разъяснено, что под грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности[3], понимается:

занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10 % вследствие искажения данных бухгалтерского учета;

искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 %;

регистрация в регистрах бухучета мнимого объекта (в том числе неосуществленных расходов, несуществующих обязательств, не имевших места фактов хозяйственной жизни) или притворного объекта (в редакции до 09.06.2019 — регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого или притворного объекта бухгалтерского учета);

ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров бухучета;

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных, содержащихся в регистрах бухучета;

отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов, и (или) регистров бухучета, и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или) аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (если проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности обязательно) в течение установленных сроков хранения таких документов.

По Постановлению ВС РФ от 18.09.2019 № 80 АД19-9 можно увидеть, как ст. 15.11 КоАП РФ используется против главных бухгалтеров налоговиками и примкнувшими к ним судьями.

По результатам выездной проверки налоговики обнаружили искажение данных бухгалтерского учета на расчетных счетах 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», повлекшее занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10 %, размер не уплаченного организацией НДС за означенный период вследствие искажения данных составил 10,58 % суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.

Суд пришел к выводу, что виноват в этом нарушении главный бухгалтер организации как должностное лицо. При этом арбитры не стали анализировать замечание главного бухгалтера об отсутствии в ее действиях вины и о том, что требования к ведению

бухучета и представлению бухгалтерской отчетности ею выполнены, первичные документы отражены в бухучете правильно, однако бухгалтер не имела возможности установить, что они не отражали действительное содержание совершенных хозяйственных операций.

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А ведь названные обстоятельства должны были исключить вину главного бухгалтера. Согласно ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, не отвечают за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.

Более того, Федеральным законом № 113-ФЗ в ст. 15.11 КоАП РФ введено примечание 1.1, вступившее в силу с 09.06.2019. Согласно ему предусмотренная ст. 15.11 КоАП РФ административная ответственность за искажение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности не применяется к лицу, на которое возложено ведение бухучета, и лицу, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухучета, в случае, если такое искажение допущено в результате несоответствия составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни и (или) непередачи либо несвоевременной передачи первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета.

Обратите внимание: Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено (ч. 2 ст. 1.7 КоАП РФ).

Все это суд не стал принимать во внимание, полностью возложив на главного бухгалтера ответственность за несоответствия составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.

Остается только гадать, в каком случае реально будет работать новое примечание 1.1 к ст. 15.11 КоАП РФ, если за такое нарушение главный бухгалтер будет привлекаться без рассмотрения его реальной вины.

Обратите внимание:

Согласно примечанию 2 к ст. 15.1 КоАП РФ должностные лица освобождаются от административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные этой статьей, в следующих случаях:

представление уточненной налоговой декларации (расчета) и уплата на основании такой налоговой декларации (расчета) неуплаченной суммы налога (сбора) вследствие искажения данных бухгалтерского учета, а также уплата соответствующих пеней с соблюдением условий, предусмотренных ст. 81 НК РФ;

исправление ошибки в установленном порядке (включая представление пересмотренной бухгалтерской (финансовой) отчетности) до утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленном законодательством РФ порядке.

То есть в ситуации, подобной рассматриваемой, главный бухгалтер может избежать административной ответственности, если предпримет указанные действия. Но для этого он не всегда имеет достаточно прав, ведь уплата налогов (сборов) и пени находится в компетенции руководителя. Кроме того, имеет значение финансовое состояние предприятие, наличие средств на его счету.

[1] И неудивительно, ведь согласно ст. 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий, помимо фиксированного вознаграждения, получает еще и проценты от суммы, взысканной с лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности. [2] С 09.06.2019 — за исключением случаев, предусмотренных ст. 15.15.6 КоАП РФ, то есть связанных с нарушением требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности (Федеральный закон от 29.05.2019 № 113-ФЗ). [3] С 09.06.2019 — за исключением случаев, предусмотренных ст. 15.15.6 КоАП РФ.