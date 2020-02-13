Как изменится материнский капитал. Обзор от Госдумы

В понедельник в Государственную Думу были внесены поправки о расширении программы материнского капитала, о котором в Послании Федеральному Собранию заявил Президент РФ Владимир Путин.

На следующей неделе Государственная Дума рассмотрит во втором чтении законопроект, который касается выплаты материнского капитала, говорит Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«В понедельник на встрече Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с руководителем фракции „Единая Россия“ в ГД Сергеем Неверовым и секретарем Президиума Генсовета партии Андреем Турчаком была достигнута договоренность ускорить выполнение поручений Президента, касающихся материнского капитала, и для этого не готовить отдельный закон, а внести соответствующие поправки в тот законопроект, который уже был рассмотрен нами в первом чтении в январе», — напоминает он.

Как изменится размер маткапитала?

Если первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2020 года —. При рождении в такой семье второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сумме 616 617 рублей.

Если второй ребенок или последующие дети родились начиная с 2020 года — 616 617 рублей.

Если второй или последующие дети родились до 31 декабря 2019 года — 466 617 рублей.

«Что касается семей, которые не получали право на дополнительные меры государственной поддержки до 2020 года, то в дальнейшем при появлении у них второго, третьего ребенка и последующих детей им будет предоставляться маткапитал в размере 616 617 рублей. Причем эта сумма будет ежегодно индексироваться», — поясняет Андрей Исаев.

Как изменятся сроки выдачи сертификата о маткапитале?

ПФР примет решение о выдаче сертификата в течение пяти рабочих дней вместо пятнадцати. Если Пенсионному фонду потребуется уточнить какие?то сведения, то этот срок может быть продлен до 15 дней (раньше — месяц).

Уже через один рабочий день решение станет известно получателю маткапитала. Раньше на это уходило до пяти дней.

Как в свою очередь отмечал Сергей Неверов, семьям не нужно будет собирать пакет документов на получение госуслуги, в том числе подтверждать место своего жительства. Пенсионный фонд будет сам выяснять всю необходимую информацию из государственных информационных систем, в том числе из государственной информационной системы Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Это повысит удобство для граждан в получении маткапитала и эффективность контроля при оказании госуслуги.

Вся информация о выдаче маткапитала будет содержаться в личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг с возможностью формирования выписки. Сведения также можно будет получить, обратившись за выпиской в ПФР.

Как изменятся сроки выдачи денег?

Заявление о распоряжении маткапиталом рассмотрят не в течение месяца, как раньше, а десяти рабочих дней с даты приема заявления со всеми необходимыми документами. Если понадобятся дополнительные сведения или документы, то Пенсионный фонд примет решение в течение 20 рабочих дней.

Получатель маткапитала узнает о решении ПФР не позднее чем через день.

«Масштабность изменений заключается в переходе предоставления гражданином в рамках получения и распоряжения материнским капиталом от 18 документов в настоящее время до одного документа (только заявления при распоряжении материнским капиталом)», — сказал Сергей Неверов.

Сколько будет действовать программа?

Программа маткапитала продлевается до 31 декабря 2026 года. Ранее предполагалось, что она закончится в 2021 году. Качественное изменение процессов для граждан будет происходить с момента принятия законопроекта и полностью завершится до окончания 2020 года.