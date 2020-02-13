Зачем нужна реформа бухучета. И почему бухгалтерам это должно нравиться, но нет...

Реформа должна приблизить отечественные правила ведения бухгалтерского учета к международным. Она продолжается уже почти двадцать лет. За это время введен в действие ряд новых бухгалтерских стандартов в большей или меньшей степени соответствующих Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

При этом частота принятия новых нормативных документов и внесения изменений в старые была не очень большой, что позволяло бухгалтерам относительно неспешно адаптироваться к изменениям. Многие из них продолжают думать, что все и дальше будет развиваться примерно таким же образом.

Поэтому можно решать проблемы по мере их поступления.

Сейчас, наверное, бухгалтеры подумали, что я не в себе: ведь чуть ли не каждый день приходится изучать какие-то новые правила для того, чтобы состряпать какой-то новый отчет. Действительно, это так. Современный российский бухгалтер привык работать в постоянно меняющемся правовом поле. Стращать его изменениями в нормативке - все равно, что пугать ежа голым задом. Но меняются в основном формы документов, создаваемых для надзорных органов, и формат их подачи.

Глобальные же изменения в методологию бухгалтерского учета, заставляющие в корне изменить привычный уклад работы, вносились не так часто. Пока. В ближайшие годы все сильно изменится. И эти изменения будут вноситься очень быстро.

По планам Минфина до 2023 года в силу должны вступить 12 федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ).

Половина заменит привычные российскому бухгалтеру положения по бухгалтерскому учету (ПБУ). Вторая половина не имеет аналогов в действующем законодательстве.

Чтобы понять масштаб изменений, приведу всего два числа: в настоящее время действует 24 ПБУ, которые были приняты за 14 лет (с 1998 г. по 2011 г.). То есть за 3 года нормативное регулирование бухгалтерского учета обновится наполовину.

Новые стандарты будут существенно сложнее существующих. Они предполагают широкое использование профессионального суждения, которого у большинства отечественных бухгалтеров нет.

Среднестатистический российский бухгалтер привык к тому, что за него кто-то уже все решил: будь то государство, установившее унифицированные формы бухгалтерской отчетности, или великая и ужасная фирма 1С, тиражирующая однотипные решения автоматизации бухучета в масштабах страны. Это следствие многих лет жесткой регламентации каждого действия бухгалтера со стороны государства.

Большая часть компетенций современных российских бухгалтеров лежит в плоскости налогового, а не бухгалтерского учета. Реформа приведет к тому, что бухгалтерские правила станут еще дальше от налоговых. Это хорошо.

Потому что в бухгалтериях малых и средних компаний сейчас повсеместно живет страшный монстр под названием «Налоговый учет ведется на основе бухгалтерского».

Это привело к тому, что бухгалтерская отчетность не информирует внешнего пользователя о том, как идут дела у компании. А собственники и менеджмент не могут почерпнуть из бухгалтерских регистров информации для управления бизнесом. В результате в России имеем:

Налоговый учет – для государства

Управленческий учет – для менеджмента, собственников, потенциальных инвесторов и кредиторов

Бухгалтерский учет – непонятно для кого

Идея реформы – сделать бухгалтерский учет полезным. А вот реализация этой идеи за последние 5 лет прихрамывала на обе ноги.