Что делать работодателю, если у сотрудника признаки коронавируса

Первые признаки коронавируса у человека схожи с симптомами ОРВИ: слабость, ломота мышц, повышение температуры, насморк, кашель, затрудненное дыхание. На территории России уже зарегистрированы первые случаи заболевания, и хоть о реальной угрозе для россиян речи пока не идет, гражданам и компаниям следует начать предпринимать меры профилактики распространения инфекции.
Что такое коронавирусКоронавирус — это название семейства вирусов, имеющих характерное строение со специфическими отростками на поверхности, напоминающими по форме корону. Это семейство разнообразно и распространено преимущественно у животных, людям передаются только отдельные штаммы. В числе коронавирусов, поразивших человека, штамм 2019-nCoV. Вспышка разразилась в китайском городе Ухань, отчего вирус прославился как «китайский коронавирус».
Вирус опасен для всех, независимо от пола и возраста, однако, как при обычном гриппе, особому риску заражения подвержены пожилые люди старше 55 лет, дети и лица, страдающие хроническими заболеваниями, чей иммунитет снижен.
Выделим, чем опасен коронавирус для человека в этом возрасте:
- осложнениями, наиболее распространенное и тяжелое из которых — пневмония;
- лечение симптомов коронавируса у человека в 2020 до конца не ясно. Заболевания, имеющие вирусную природу, не требуют обычно специфической терапии, только симптоматической, которая облегчает больному жизнь, пока с вирусом борется его иммунитет. Коронавирус опасен тем, что осложнение в виде пневмонии развивается гораздо быстрее, чем при обычном гриппе, исключено применение антибиотиков, поскольку она не является бактериальной и имеет вирусную природу. Способы лечения коронавируса сводятся к поддержанию функции легких в ожидании, пока организм справится с вирусом;
- коварным течением: вирус имеет двухнедельный инкубационный период и стремительное развитие при переходе в активную стадию;
- симптомы заболевания не специфичны. Аналогично проявляется любая респираторная инфекция. Это препятствует ранней диагностике, потому что больной первые дни болезни игнорирует симптомы, списывая их на обычную простуду;
- вирус очень адаптивен и способен к мутациям. Об этом говорит уже тот факт, что он смог мутировать достаточно, чтобы передаться от животного человеку и обрести механизмы передачи между людьми без участия животных. Это же обусловливает то, как переносится коронавирус, — тяжело и непредсказуемо, зарегистрированные к настоящему моменту смерти красноречиво об этом свидетельствуют.
ВАЖНО! Вопреки опасениям, почтовые отправления из Китая инфекцию не переносят.
Симптомы заболеванияНовый вирус схож с обычным ОРВИ, первые признаки и симптомы коронавируса из Китая у человека проявляются через 14 дней после заражения. Каждому, кто в последние две недели контактировал с потенциальными носителями — представителями Китая — или находился близко к эпицентру вспышки, следует обратить пристальное внимание на свое состояние. Как понять, что у тебя коронавирус, рассказывает на своем официальном сайте Роспотребнадзор РФ.
В числе симптомов называются:
- слабость;
- ломота в мышцах;
- кашель и насморк;
- затрудненное дыхание;
- иногда вирус поражает желудочно-кишечную систему и у больного начинается диарея, тошнота;
- головная боль;
- конъюнктивит.
Профилактика заболеванияПоскольку вакцина еще не изобретена, принципиально важна профилактика коронавируса у человека. Чтобы обезопасить себя от заражения, следует:
- регулярно и тщательно мыть руки, особенно после возвращения с улицы, общественных мест и перед едой;
- поддерживать чистоту поверхностей, по возможности избегать прикосновений к поверхностям в общественных местах, например, к поручням в общественном транспорте;
- регулярно проветривать помещения;
- иметь при себе чистые платки, в которые при необходимости чихать и кашлять;
- прикрывать рот и нос при чихании и кашле чистым платком;
- не касаться руками, особенно грязными, рта, носа, слизистых;
- по возможности избегать мест скопления большого количества людей, особенно аэропортов и вокзалов;
- избегать приветственных рукопожатий, поцелуев и объятий;
- не употреблять в пищу продукты, к которым могли прикасаться другие люди, например, насыпные орехи, немытые фрукты, стрит-фуд.
- носить медицинскую маску, если нет никаких симптомов. От дыхания маска намокает, и на ней создается хорошая среда для размножения микроорганизмов, что в итоге увеличивает риск заболеть, если не коронавирусом, то чем-то еще;3
- часто дезинфицировать руки специальными средствами — это способствует выработке резистентности инфекций к лечению;
- пользоваться гомеопатическими или народными рецептами — это средства с несказанной эффективностью.
- организовывать регулярное проветривание помещений, где трудятся сотрудники, особенно важно это для офисов, организованных как опенспейс;
- обеспечить туалетные комнаты одноразовыми бумажными полотенцами, убрать тряпичные;
- убрать кусковое мыло и разместить вместо него жидкое с дозатором;
- организовать регулярные влажные уборки в помещениях;
- информировать сотрудников о том, каковы признаки коронавируса у человека, симптомы, появление которых должно вызвать подозрения; ограничить командировки сотрудников в Китай, если они неизбежны — провести подробный инструктаж о правилах поведения в эпицентре вспышки;
- если сотрудник вернулся из Китая менее двух недель назад, целесообразно отправить его на карантин;
- при малейшем подозрении, что кто-то из сотрудников заражен, отправлять его на больничный.
- устраивать больничное кварцевание — это потенциально вредно для здоровья сотрудников и бесполезно для целей профилактики;
- выдавать маски и респираторы. Носить их здоровым людям не нужно, в рабочей аптечке следует держать несколько на всякий случай, если у кого-то появятся симптомы;
- закупать антибактериальное мыло и проводить дезинфекцию всех помещений — потенциально опасные меры, которые способствуют выработке резистентности у болезнетворных организмов.
Что делать работодателю, если заболел сотрудникБорьба с пандемией — это совместная задача работодателей и сотрудников. Поэтому если сотрудник чувствует недомогание, ему не следует идти на работу. Лучше обратиться к врачу, взять больничный и оставаться дома или в больнице до полного выздоровления. Особенно важно это сделать, если в недавнем прошлом гражданин контактировал с возможными носителями вируса или был в Китае. О возможном заражении и проявившихся симптомах необходимо известить работодателя.
Учитывая скорость распространения вируса, инспекторы ГИТ рекомендуют принимать меры по предупреждению завоза и распространения заболеваний, вызванных им. Так, если сотрудник находился в последние две недели в зонах повышенного риска (Китай и прилегающие регионы), по возвращении из командировки (отпуска) его предлагается направить на диспансеризацию (при наличии заявления и подходящего возраста). Оплачиваемые дни для прохождения медицинского контроля следует предоставить и в случае, когда сотрудник контактировал с лицами, которые посещали в последние две недели вышеуказанные зоны.
Если у одного из сотрудников в течение рабочего дня появились симптомы, похожие на приступ коронавируса, следует немедленно отправить его в поликлинику, к врачу. Если состояние стремительно ухудшается — вызвать скорую. Не стоит вести человека самостоятельно, например служебным транспортом. Скорые помощи снабжены специальными инструкциями, как вести себя при подозрении на коронавирус у пациента, они применяют особые меры предосторожности, которые работодатель в служебном транспорте обеспечить не может.
В период ожидания отправки в больницу сотруднику необходимо предоставить медицинскую маску и, по возможности, поместить его в обособленное помещение, отдельно от других работников.
После того как потенциально заразившийся сотрудник покинет территорию работодателя, помещение, где он находился, и его рабочее место необходимо тщательно помыть и проветрить.
Сотрудники, которые контактировали с предполагаемым зараженным, должны в последующие две недели тщательно следить за здоровьем. Для тех, кто контактировал особенно близко, желательно организовать карантин или позволить какое-то время работать удаленно.
Инспекторы ГИТ подчеркивают:
в случае отсутствия работника на рабочем месте и наличия у работодателя информации о его нахождении в последние две недели в зонах повышенного риска (Китай и прилегающие регионы) или контакта с кем-то, кто посещал в последние две недели вышеуказанные зоны, не принимать решений о привлечении работника к дисциплинарной ответственности до выяснения всех обстоятельств его отсутствия.Только консолидированные усилия сотрудников и работодателей позволят не допустить распространение инфекции, пока ученые всего мира ищут способ, как вылечить коронавирус у человека. Повсеместная профилактика и применение мер предосторожности помогут выиграть достаточно времени для поиска лекарства.
Важно! Если у вас или ваших работников возникли вопросы в части соблюдения трудового законодательства в связи с эпидситуацией в Китае, обратитесь на «горячую линию» Роструда за разъяснениями по телефону
8-800-707-88-41(звонок бесплатный) или по телефону «горячей линии» в государственную инспекцию труда в своем регионе.