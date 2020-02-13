Что делать работодателю, если у сотрудника признаки коронавируса

Первые признаки коронавируса у человека схожи с симптомами ОРВИ: слабость, ломота мышц, повышение температуры, насморк, кашель, затрудненное дыхание. На территории России уже зарегистрированы первые случаи заболевания, и хоть о реальной угрозе для россиян речи пока не идет, гражданам и компаниям следует начать предпринимать меры профилактики распространения инфекции.

Что такое коронавирус

Коронавирус — это название семейства вирусов, имеющих характерное строение со специфическими отростками на поверхности, напоминающими по форме корону. Это семейство разнообразно и распространено преимущественно у животных, людям передаются только отдельные штаммы. В числе коронавирусов, поразивших человека, штамм 2019-nCoV. Вспышка разразилась в китайском городе Ухань, отчего вирус прославился как «китайский коронавирус».

Вирус опасен для всех, независимо от пола и возраста, однако, как при обычном гриппе, особому риску заражения подвержены пожилые люди старше 55 лет, дети и лица, страдающие хроническими заболеваниями, чей иммунитет снижен.

Выделим, чем опасен коронавирус для человека в этом возрасте:

осложнениями, наиболее распространенное и тяжелое из которых — пневмония;

лечение симптомов коронавируса у человека в 2020 до конца не ясно. Заболевания, имеющие вирусную природу, не требуют обычно специфической терапии, только симптоматической, которая облегчает больному жизнь, пока с вирусом борется его иммунитет. Коронавирус опасен тем, что осложнение в виде пневмонии развивается гораздо быстрее, чем при обычном гриппе, исключено применение антибиотиков, поскольку она не является бактериальной и имеет вирусную природу. Способы лечения коронавируса сводятся к поддержанию функции легких в ожидании, пока организм справится с вирусом;

коварным течением: вирус имеет двухнедельный инкубационный период и стремительное развитие при переходе в активную стадию;

симптомы заболевания не специфичны. Аналогично проявляется любая респираторная инфекция. Это препятствует ранней диагностике, потому что больной первые дни болезни игнорирует симптомы, списывая их на обычную простуду;

вирус очень адаптивен и способен к мутациям. Об этом говорит уже тот факт, что он смог мутировать достаточно, чтобы передаться от животного человеку и обрести механизмы передачи между людьми без участия животных. Это же обусловливает то, как переносится коронавирус, — тяжело и непредсказуемо, зарегистрированные к настоящему моменту смерти красноречиво об этом свидетельствуют.

В настоящий момент мировое медицинское сообщество исследует симптомы коронавируса у человека, лечение, пути передачи, возможность вакцинирования. Известно, что вирус передается воздушно-капельным путем и через прикосновение, даже не прямое, от носителя.

ВАЖНО! Вопреки опасениям, почтовые отправления из Китая инфекцию не переносят.

Симптомы заболевания

Новый вирус схож с обычным ОРВИ, первые признаки и симптомы коронавируса из Китая у человека проявляются через 14 дней после заражения. Каждому, кто в последние две недели контактировал с потенциальными носителями — представителями Китая — или находился близко к эпицентру вспышки, следует обратить пристальное внимание на свое состояние. Как понять, что у тебя коронавирус, рассказывает на своем официальном сайте Роспотребнадзор РФ.

В числе симптомов называются:

слабость;

ломота в мышцах;

кашель и насморк;

затрудненное дыхание;

иногда вирус поражает желудочно-кишечную систему и у больного начинается диарея, тошнота;

головная боль;

конъюнктивит.

Кроме того, развитие заражения сопровождается повышением температуры. То, какая температура при коронавирусе будет у конкретного человека, зависит от возможностей и ресурсов организма, но отмечается резкое ее повышение вплоть до 39-40 градусов и выше.

Профилактика заболевания

Поскольку вакцина еще не изобретена, принципиально важна профилактика коронавируса у человека. Чтобы обезопасить себя от заражения, следует:

регулярно и тщательно мыть руки, особенно после возвращения с улицы, общественных мест и перед едой;

поддерживать чистоту поверхностей, по возможности избегать прикосновений к поверхностям в общественных местах, например, к поручням в общественном транспорте;

регулярно проветривать помещения;

иметь при себе чистые платки, в которые при необходимости чихать и кашлять;

прикрывать рот и нос при чихании и кашле чистым платком;

не касаться руками, особенно грязными, рта, носа, слизистых;

по возможности избегать мест скопления большого количества людей, особенно аэропортов и вокзалов;

избегать приветственных рукопожатий, поцелуев и объятий;

не употреблять в пищу продукты, к которым могли прикасаться другие люди, например, насыпные орехи, немытые фрукты, стрит-фуд.

Вопреки всеобщему заблуждению, не следует:

носить медицинскую маску, если нет никаких симптомов. От дыхания маска намокает, и на ней создается хорошая среда для размножения микроорганизмов, что в итоге увеличивает риск заболеть, если не коронавирусом, то чем-то еще;3

часто дезинфицировать руки специальными средствами — это способствует выработке резистентности инфекций к лечению;

пользоваться гомеопатическими или народными рецептами — это средства с несказанной эффективностью.

Компаниям следует принять ряд мер, которые помогут профилактировать заражение:

организовывать регулярное проветривание помещений, где трудятся сотрудники, особенно важно это для офисов, организованных как опенспейс;

обеспечить туалетные комнаты одноразовыми бумажными полотенцами, убрать тряпичные;

убрать кусковое мыло и разместить вместо него жидкое с дозатором;

организовать регулярные влажные уборки в помещениях;

информировать сотрудников о том, каковы признаки коронавируса у человека, симптомы, появление которых должно вызвать подозрения; ограничить командировки сотрудников в Китай, если они неизбежны — провести подробный инструктаж о правилах поведения в эпицентре вспышки;

если сотрудник вернулся из Китая менее двух недель назад, целесообразно отправить его на карантин;

при малейшем подозрении, что кто-то из сотрудников заражен, отправлять его на больничный.

Чего делать не стоит:

устраивать больничное кварцевание — это потенциально вредно для здоровья сотрудников и бесполезно для целей профилактики;

выдавать маски и респираторы. Носить их здоровым людям не нужно, в рабочей аптечке следует держать несколько на всякий случай, если у кого-то появятся симптомы;

закупать антибактериальное мыло и проводить дезинфекцию всех помещений — потенциально опасные меры, которые способствуют выработке резистентности у болезнетворных организмов.

Что делать работодателю, если заболел сотрудник

Борьба с пандемией — это совместная задача работодателей и сотрудников. Поэтому если сотрудник чувствует недомогание, ему не следует идти на работу. Лучше обратиться к врачу, взять больничный и оставаться дома или в больнице до полного выздоровления. Особенно важно это сделать, если в недавнем прошлом гражданин контактировал с возможными носителями вируса или был в Китае. О возможном заражении и проявившихся симптомах необходимо известить работодателя.

Учитывая скорость распространения вируса, инспекторы ГИТ рекомендуют принимать меры по предупреждению завоза и распространения заболеваний, вызванных им. Так, если сотрудник находился в последние две недели в зонах повышенного риска (Китай и прилегающие регионы), по возвращении из командировки (отпуска) его предлагается направить на диспансеризацию (при наличии заявления и подходящего возраста). Оплачиваемые дни для прохождения медицинского контроля следует предоставить и в случае, когда сотрудник контактировал с лицами, которые посещали в последние две недели вышеуказанные зоны.

Если у одного из сотрудников в течение рабочего дня появились симптомы, похожие на приступ коронавируса, следует немедленно отправить его в поликлинику, к врачу. Если состояние стремительно ухудшается — вызвать скорую. Не стоит вести человека самостоятельно, например служебным транспортом. Скорые помощи снабжены специальными инструкциями, как вести себя при подозрении на коронавирус у пациента, они применяют особые меры предосторожности, которые работодатель в служебном транспорте обеспечить не может.

В период ожидания отправки в больницу сотруднику необходимо предоставить медицинскую маску и, по возможности, поместить его в обособленное помещение, отдельно от других работников.

После того как потенциально заразившийся сотрудник покинет территорию работодателя, помещение, где он находился, и его рабочее место необходимо тщательно помыть и проветрить.

Сотрудники, которые контактировали с предполагаемым зараженным, должны в последующие две недели тщательно следить за здоровьем. Для тех, кто контактировал особенно близко, желательно организовать карантин или позволить какое-то время работать удаленно.

Инспекторы ГИТ подчеркивают:

в случае отсутствия работника на рабочем месте и наличия у работодателя информации о его нахождении в последние две недели в зонах повышенного риска (Китай и прилегающие регионы) или контакта с кем-то, кто посещал в последние две недели вышеуказанные зоны, не принимать решений о привлечении работника к дисциплинарной ответственности до выяснения всех обстоятельств его отсутствия.

Только консолидированные усилия сотрудников и работодателей позволят не допустить распространение инфекции, пока ученые всего мира ищут способ, как вылечить коронавирус у человека. Повсеместная профилактика и применение мер предосторожности помогут выиграть достаточно времени для поиска лекарства.