Применение кодов КОСГУ: разъяснения Минфина

В конце декабря Минфин выпустил объемное письмо (от 27.12.2019 № 02-08-10/102939), в котором содержится руководство по применению кодов КОСГУ. В рамках настоящего материала рассмотрим положения данного письма.

Применение подстатей КОСГУ при отражении расчетов

Счета бухгалтерского учета, применяемые для отражения расчетов, совершаемых учреждением при осуществлении фактов финансово-хозяйственной деятельности, включают в себя коды КОСГУ, указывающие, с кем у учреждения осуществляются расчетные операции. Например, если в расчетах с учреждением принимает участие организация, занимающаяся производством, реализацией товаров, оказанием услуг, работ, то исходя из норм п. 10.4 Порядка № 209н такие организации относятся к категории «иная нефинансовая организация» и при отражении расчетов с этим контрагентом применяются коды 734, 834 КОСГУ, которые включаются в счета 0 302 хх 734, 0 302 хх 834. Сложность при выборе кода КОСГУ для правильного отражения операции на счетах бухгалтерского учета заключается в верной идентификации стороны, участвующей в расчетах. В связи с этим в Письме Минфина РФ № 02-08-10/102939 содержится информация, разъясняющая, кто входит в состав участников бюджетного процесса (при расчетах с ними применяются коды 561, 661, 731, 831 КОСГУ) и какие организации считаются наднациональными организациями и правительствами иностранных государств (при расчетах с ними применяются коды 568, 668, 738, 838 КОСГУ).



Так, участниками бюджетного процесса являются:

главные распорядители бюджетных средств;

распорядители бюджетных средств;

получатели бюджетных средств;

государственные (муниципальные) бюджетные, государственные (муниципальные) автономные учреждения, осуществляющие в порядке, установленном законодательством РФ, полномочия соответственно федерального органа государственной власти (государственного органа), органа государственной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме;

иные получатели бюджетных средств, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени соответствующего публично-правового образования за счет средств соответствующего бюджета;

главные администраторы доходов бюджета;

администраторы доходов бюджета;

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета;

администраторы источников финансирования дефицита бюджета;

органы управления государственными внебюджетными фондами и территориальными государственными внебюджетными фондами, осуществляющие составление и исполнение соответствующих бюджетов.

Наднациональная организация — организация, созданная для того, чтобы обеспечить общие потребности нескольких государств, наделенная нормоустановительными, исполнительными, контрольными правомочиями, которые оказывают эффект на государства и частных лиц. Она имеет полномочия принимать решения, издавать правила, исполнять решения, обязательные для государств — ее членов. Примерами наднациональных организаций являются следующие:

Организация Объединенных Наций (ООН);

Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР);

Экономический и Социальный Совет ООН;

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК);

Международный олимпийский комитет (МОК);

Всемирный банк (ВБ);

Международный валютный фонд (МВФ);

Европейский центральный банк (ЕЦБ);

Международный суд ООН;

Европейский суд по правам человека;

Суд Европейского союза; и др.

Общий порядок группировки расходов

Положения п. 10 — 10.9.10 Порядка № 209н раскрывают детализацию статей группы 200 «Расходы» КОСГУ и их применение. В помощь учреждениям Минфин в Письме № 02-08-10/102939 дает дополнительные разъяснения в части применения вышеназванных положений Порядка № 209н:



Статья КОСГУ

Вид расходов

Пояснение по применению

220

Приобретение работ и услуг

На эту статью относятся расходы учреждения по стоимости работ и услуг, закупленных сектором государственного управления для использования в процессе производства.

Приобретение работ и услуг не включает работы и услуги, приобретенные сектором государственного управления для использования физическими лицами в качестве их социального обеспечения

240, 280

Безвозмездные перечисления организациям (субсидии)

В этот вид расходов включаются текущие либо капитальные трансферты, которые перечисляются органами государственного (муниципального) управления организациям, предприятиям (исходя из уровня их производственной деятельности, либо на основе количества или стоимости товаров или услуг, которые они производят, продают, импортируют и т. п.). В данную категорию также включаются субсидии организациям, предназначенные для компенсации их убытков

260

Социальное обеспечение

К группе расходов, отражаемых по данной статье, относятся трансферты населению (домашним хозяйствам) для покрытия нужд, возникающих в результате наступления таких событий, как болезнь, отсутствие работы, выход на пенсию, а также в связи с потребностью в жилье или по другим обстоятельствам

Минфин в своем письме также отмечает, что классификация расходов, установленная Порядком № 209н, предусматривает разграничение выплат физическим лицам (по группам выплат 210, 260, 290) на социальные и несоциальные, а также по форме, в которой они осуществляются (денежной или натуральной) (п. 7 Порядка № 209н).



Выплаты физическим лицам







Социальные



Несоциальные







Физическим лицам

Действующим работникам

Бывшим работникам (служащим)



Заработная плата, выплаты, связанные с привлечением и удержанием работников в определенной сфере трудовой деятельности, стипендии, а также выплаты компенсаций за ущерб (например, имуществу физического лица), причиненный единицами сектора государственного управления, в том числе по решению суда, либо добровольно









Связаны с болезнью, утратой заработка или другими социальными рисками. Событие несет социальный риск, если может негативно повлиять на имущественное положение физического лица



Расходы по заработной плате

Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов), в соответствии с законодательством РФ о государственной (муниципальной) службе, трудовым законодательством относятся на подстатью 211 «Заработная плата»

КОСГУ. В части применения данной подстатьи в Письме Минфина РФ № 02-08-10/102939:

дается трактовка понятия «заработная плата» в части применения Порядка № 209н;

указывается, что заработная плата может выплачиваться в денежной и (или) натуральной форме;

приводится перечень выплат, которые включаются в категорию «заработная плата в денежной форме»;

приводится перечень выплат, который не относится на подстатью 211 «Заработная плата» КОСГУ«.

В качестве примера выплат, относящихся к заработной плате, в письме указаны следующие выплаты:

1) базовая заработная плата:

выплаты по должностным окладам, по ставкам заработной платы, по почасовой оплате, по воинским и специальным званиям;

ежемесячное денежное вознаграждение судьи;

доплаты к заработной плате до минимального размера оплаты труда;

выплата заработной платы, осуществляемая на основании судебных решений;

выплата заработной платы за работу в ночное время, праздничные и выходные дни;

выплаты за сверхурочную работу;

выплаты при совмещении должностей, расширении зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы (ст. 151 ТК РФ); и т. п.;

2) премии:

выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии;

выплата надбавки в виде ежемесячного денежного поощрения;

единовременная выплата к юбилейным датам муниципальных служащих;

выплата материальной помощи за счет фонда оплаты труда; и т. п.;

3) специальные надбавки (надбавки за выслугу лет, выплата заработной платы за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда и др.);

4) оплата отпусков.

При отнесении расходов на подстатью 211 «Заработная плата» КОСГУ важно помнить о том, что по этой подстатье не подлежат отражению:

1) возмещение работодателем работникам расходов, понесенных для того, чтобы они могли занять свои рабочие места или выполнять свою работу, в частности:

возмещение расходов на поездки, переезд или связанных с ними расходов, производимых работниками, когда они заступают на новые рабочие места, или требуемых работодателями для переселения в другие части страны или в другую страну;

возмещение понесенных работниками расходов на инструменты, оборудование, спецодежду или другие предметы, которые необходимы для того, чтобы они могли выполнять свою работу. В этих случаях возмещенные суммы отражаются как

приобретение работ и услуг;

2) выплата социальных пособий работодателем работникам в виде:

компенсационных выплат работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;

пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения травмы;

выходных пособий и компенсаций работникам при их увольнении, потере трудоспособности и т. п.

Расходы по несоциальным выплатам персоналу

Расходы в виде несоциальных выплат, производимых персоналу, отражаются по подстатьям:

212 (если выплаты производятся в денежной форме);

(если выплаты производятся в денежной форме); 214 (если выплаты производятся в натуральной форме).

В отношении несоциальных выплат в Письме Минфина РФ № 02-08-10/102939:

дается трактовка понятия «несоциальные выплаты персоналу»;

приводится примерный перечь выплат, являющихся несоциальными;

разъясняется, какие выплаты относятся к выплатам в денежной форме, а какие — к выплатам, производимым в натуральной форме.

Как уточнили финансисты, несоциальные выплаты персоналу представляют собой суммы денежных средств, а также оплату товаров, работ, услуг, выплачиваемые (предоставляемые) работодателями в соответствии с законодательством РФ в пользу персонала и (или) их иждивенцев, членов семей, не относящиеся к заработной плате дополнительные выплаты (за исключением компенсаций расходов персонала), обусловленные условиями трудовых отношений, статусом работников (сотрудников)).

К несоциальным выплатам работникам относятся обязательные выплаты, связанные с привлечением и удержанием работников на рабочих местах, направленные на стимулирование занятости в соответствующей сфере, в частности, такие как:

компенсация (оплата) найма жилья, проезда к месту работы и обратно (за исключением обеспечения должностных лиц проездными документами в служебных целях, компенсации (оплаты) расходов работников, имеющих разъездной характер работы);

оплата (компенсация расходов на оплату) жилого помещения и коммунальных услуг;

компенсация (предоставление) продуктов питания на регулярной основе;

плата (компенсация расходов) за пользование спортивными сооружениями, объектами для проведения досуга, базами отдыха для работников и членов их семей, детскими садами и яслями для детей сотрудников;

оплата парковки (за исключением оплаты в служебных целях).

В части отнесения несоциальных выплат в состав выплат в натуральной форме сказано, что к обозначенным выплатам относятся оплата товаров, работ, услуг, предоставленных работникам, а также компенсация (возмещение) их расходов на приобретение товаров, работ и услуг. Выплаты в натуральной форме имеют стоимостной эквивалент, выраженный в стоимости товаров, работ, услуг на момент их предоставления работникам. Согласно нормам п. 10.1.4 Порядка № 209н компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей относится к прочим выплатам в натуральной форме (отражаются по подстатье 214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме» КОСГУ).

По поводу того, почему данная выплата, хотя она фактически выплачивается в денежной форме, в Порядке № 209н отнесена к выплатам, производимым в натуральной форме, финансисты дают следующее разъяснение: эта выплата отнесена к выплатам, производимым в натуральной форме, поскольку она осуществляется в целях обеспечения (компенсации стоимости) услуги, гарантированной законодательством, определенным категориям работников в целях стимулирования занятости в определенных местностях.

Примеры других выплат, относящихся, по мнению Минфина, к прочим выплатам в натуральной форме, вы можете посмотреть в письме.

Что касается денежной формы выплат, то, как считает финансовое ведомство, к ним следует относить выплаты в случае невозможности отнесения выплаты к натуральной форме. Выплата в денежной форме может быть рассчитана из определенных физических и денежных показателей: например, выплата на ремонт жилого помещения, рассчитанная из нормативной стоимости ремонта квадратного метра жилья и площади жилого помещения, предоставляемая работнику с определенной периодичностью (допустим, раз в десять лет), но не обусловленная наличием конкретных расходов физического лица, представляет денежную форму выплат работнику.

В Письме № 02-08-10/102939 можно ознакомиться с перечнем выплат, которые, по мнению финансистов, относятся к денежным.

Расходы по оплате работ, услуг

Согласно нормам п. 10.2 Порядка № 209н статья 220 «Оплата работ, услуг» КОСГУ детализируется подстатьями КОСГУ:

221 «Услуги связи»;

«Услуги связи»; 222 «Транспортные услуги»;

«Транспортные услуги»; 223 «Коммунальные услуги»;

«Коммунальные услуги»; 224 «Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)»;

«Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)»; 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»;

«Работы, услуги по содержанию имущества»; 226 «Прочие работы, услуги»;

«Прочие работы, услуги»; 227 «Страхование»;

«Страхование»; 228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений»;

«Услуги, работы для целей капитальных вложений»; 229 «Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами».

На наш взгляд, важным является раскрытие в рассматриваемом письме понятий «работа», «услуга». В целях применения Порядка № 209н:

под работой понимается деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для обеспечения выполнения функций единицами сектора государственного управления;

понимается деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для обеспечения выполнения функций единицами сектора государственного управления; под услугой понимается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности.

Разница между использованием товаров и услуг и оплатой труда работников

Минфин в новом письме сделал акцент на разнице между использованием товаров и услуг и оплатой труда работников.

Он пояснил, что вознаграждение работника, как правило, основано либо на времени, проведенном на работе, либо на другом объективном показателе объема выполненной работы. П

ричем если физическое лицо по условиям договора обязано выполнить одну конкретную задачу, то это говорит о том, что отношение между работодателем и работником не существует, а имеет место договорное отношение по оказанию услуги между структурой и самостоятельно занятым лицом. То есть в этом случае между физическим лицом и учреждением должен быть заключен гражданско-правовой договор, оплата по которому будет производиться по статье 220 «Оплата работ, услуг» КОСГУ.

Здесь же финансовое ведомство отмечает, что некоторые товары и услуги не используются органами государственного управления непосредственно в процессе производства, но потребляются работниками, занятыми в этом процессе. В случае если товары или услуги используются работниками во внерабочее время и по их собственному усмотрению для непосредственного удовлетворения их потребностей или желаний, названные товары или услуги представляют собой вознаграждение в натуральной форме.

Однако если такое использование товаров или услуг работниками необходимо для выполнения ими своей работы, оно отражается как использование (оплата) товаров и услуг. В качестве примеров использования товаров или услуг работниками для выполнения возложенных на них обязательств приведены:

инструменты или оборудование, применяемые исключительно или главным образом на работе;

одежда или обувь, которую обычные потребители не покупают и не носят и которые носят исключительно или главным образом на работе (защитная одежда, комбинезоны, форменная одежда и т. д.);

жилищные услуги на рабочем месте, которыми не могут пользоваться члены семей работников (казармы, бытовки, общежития, бараки и др.);

специальная еда и напитки, необходимость потребления которых вызвана особыми условиями труда, потребляемые по время деловых поездок, или еда и напитки, предоставляемые работникам, находящимся при исполнении обязанностей;

раздевалки, туалетные, душевые и ванные комнаты и т. д., необходимые в силу характера работы;

средства оказания первой помощи, медицинские осмотры или другие проверки состояния здоровья, обусловленные характером работы.

Итоги

В рассмотренном письме Минфина: