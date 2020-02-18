Обезьяны в отчетном периоде или что-то пошло не так в Росприроднадзоре

«Ныне действующий портал https://lk.rpn.gov.ru не дает возможности создавать отчеты и сдавать их вовремя. Он абсолютно не работает. Сроки сдачи отчетов не переносят, а экологи подставляются на штрафы из-за невозможности вовремя сдать отчеты». Из петиции природопользователей, размещенной на Change.org

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Экологическая отчетность довольно обширна. Формы 2-ТП (воздух, отходы, рекультивация), отчет о результатах производственного экологического контроля (отчеты ПЭК), отчетность по экосбору (четыре годовые формы), массивная декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Отчетная кампания стартует практически сразу после новогодних праздников и продолжается до середины апреля года, следующего за отчетным.

Организации, которые должны сдавать экологическую отчетность (природопользователи), в разгар отчетной кампании-2020 столкнулись с необходимостью срочно осваивать новый сервис Росприроднадзора. Его работа оказалась нестабильной, а данные пришлось вносить практически с нуля, поскольку возможность загружать готовые файлы исчезла.

Как сдавали отчетность

С конца 2012 года отчетность в Росприроднадзор можно было формировать с помощью программы «Модуль природопользователя» и отправлять в электронном виде через «Личный кабинет природопользователя» (https://lk.fsrpn.ru/#/).

Личный кабинет позволял загружать готовые файлы в формате xml, созданные и в сторонних программах. Кроме того, отчитаться можно было через операторов ЭДО, для чего на портале РПН имелась специальная вкладка.

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На протяжении семи лет компании сдавали экоотчетность без особенных проблем. Государство получало причитающиеся платежи в срок, система экоконтроля была относительно налаженной, правила игры — понятны.

Смена коней на переправе

С 25.12.2019 Росприроднадзор ввел в эксплуатацию новый «Личный кабинет природопользователя» ( https://lk.rpn.gov.ru/ ). На сайтах территориальных органов ведомства появились оповещения, что отныне отчетность следует сдавать только через новый сервис.

Практически сразу, с первого же отчета 2020 года (форма 2-ТП воздух, срок сдачи 22.01.2020) начались сбои. Работа «Модуля природопользователя» более не поддерживается, формировать отчеты в нем стало невозможно. Кроме того, все отчеты, хранившиеся в личных кабинетах, исчезли. Компании утратили предыдущие наработки, лишились возможности скопировать и скорректировать свои данные.

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Загрузить готовые файлы в систему также невозможно (за исключение формы 2-ТП отходы, добавленной с заметным опозданием).

При этом на заполнение сведений с нуля может уйти от нескольких дней до трех месяцев, что не только существенно повышает трудоемкость рутинной прежде операции, но и чревато риском срыва сроков представления отчетности.

Обновленный сервис не позволяет включить в один отчет несколько объектов, даже когда это прямо предусмотрено нормативными актами. Отсутствуют нужные отчетные формы —отчет ПЭК, формы для экосбора. Ясности, как их сдавать у территориальных органов РПН нет, но ведомство всячески старается не принимать отчеты на бумаге.

Декларация о плате за НВОС появилась только 10 февраля, когда до последнего срока сдачи одного из самых сложных и объемных отчетов оставался ровно месяц. А ведь еще нужно успеть внести плату, значит, все расчеты нужно завершить до 1 марта 2020. При этом сервис сырой, не позволяет сформировать отчет по требованиям законодательства (например, произвести расчет выбросов по источникам, а сбросов — по выпускам). Не говоря уже о пренебрежении деловой стилистикой и русским языком. Так, в разделе 3 графа 8 вместо «Обезврежено в отчетном периоде» значится «Обезьяны в отчетном периоде».

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Пример из практики

Компания имеет несколько объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду:

объект НВОС № 1 — 3 т выбросов в год;

объект № 2 — 3, 5 т\год;

объект № 3 — 1, 5 тонны в год.

При этом в выбросах есть вещества 1-2 классов опасности (например, бензапирен в выбросах котельной), и компания должна представить отчет по форме 2-ТП (воздух).

Согласно приказу Росстата от 08.11.2018 № 661, нужно подавать форму 2-ТП (воздух), если объем выбросов по всем объектам от 5 до 10 тонн (и в выбросах имеются вещества классов опасности 1-2).

По законодательству, если все опасные объекты находятся в одном субъекте Федерации, компания вправе сформировать один отчет, содержащий три экземпляра каждого из разделов (по одному на каждый из опасных объектов). Однако новый личный кабинет не предусматривает нужного алгоритма, и компания вынуждена готовить три разных отчета. Причем на каждый из них поступит отказ в приемке — из-за того, что не выполняется критерий объема выброса в 5 тонн!!!

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Список экоотчетности, которую сдают компании, смотрите здесь.

Риск санкций

«Прошу Вас официально признать нестабильную работу ЛКПП в отчетный период, чтобы исключить возможные злоупотребления со стороны Ваших подчиненных, в том числе при проверках предприятий; признать установленную возможность направлять отчеты на бумажных носителях, не сформированные в ЛКПП, в рамках действующего законодательства». Из коллективной жалобы природопользователей, направленной в адрес главы Росприроднадзора Радионовой С.Г.

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Природопользователей волнует, станут ли контролеры применять санкции за то, что компании не в состоянии отчитаться качественно и в срок? Перечень административных штрафов широк, они предусмотрены за искажение или сокрытие информации, за непредставление данных, несвоевременное сообщение сведений (статьи КоАП РФ 8,5; 19.7; 13.19; 8.41 и другие нормы).

Размеры санкций для юрлиц также впечатляют, в среднем от 20 000 до 80 000 рублей. За недостоверные сведения в отчетности по экосбору можно поплатиться 250 000 руб., а за несвоевременное его уплату — не менее, чем 500 000 руб. (расчет суммы экосбора подается не позднее 15 апреля).

Решение подсказывают природопользователи

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Гневные посты экологов, горячие (иной раз нецензурные) обсуждения на форумах, жалобы и петиция содержат одни и те же вопросы. Почему новый сервис вводится в действие в разгар отчетной кампании? Почему нельзя отчитаться на бумаге, если сбоит приемный комплекс? Почему бы не сохранить работу прежнего личного кабинета на время обкатки нового? Почему бы не продлить сроки сдачи отчетов на время отладки системы?

Мы собрали и детализировали меры, которые предлагают компании для наведения порядка в процессе сдачи экологической отчетности.

Не чините искусственных препятствий. Позвольте организациям формировать отчетность удобным способом, в том числе с помощью собственного ПО. Дайте возможность загружать и сохранять файлы в личном кабинете. Обеспечьте выкладку в ЛК форматов и обнародуйте правила составления отчетов, их проверки на ошибки.

Регулируйте и контролируйте процесс законными методами. Избежать проблем и споров при сдаче отчетности позволит закрепление правил и требований в нормативно-правовых актах. Нынешний глава Кабмина Михаил Мишустин в ФНС России на деле доказал, что даже самая сложная отчетность может поступать в ведомство четко и в срок. Для этого ведомству надлежит:

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— создать и утвердить регламент или другой нормативно-правовой акт с описанием порядка подачи, приема отчетов в электронном виде (по примеру ФНС, ПФР и других контролирующих органов);

— утвердить и опубликовать электронные форматы форм 2-ТП (отходы), 2-ТП (рекультивация), 2-ТП (воздух), а также Декларации о плате за НВОС, Заявки о постановке объектов НВОС на государственный учет, Отчета о результатах ПЭК, форм Экологического сбора.

Разрешите альтернативу. Многие природопользователи начали формировать экологические отчеты в Excel или Word. Они лично приносят их на бумаге или отправляют по почте в территориальные органы РПН. Напомним, если лицо, обязанное вносить плату, не имеет технической возможности подключиться к интернету, декларация представляется на бумаге (приказ Минприроды России от 09.01.2017 № 3). Примите меры для того, чтобы территориальные органы не препятствовали этому, принимали отчеты на бумаге.

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Значительная часть природопользователей формирует и сдает отчетность через операторов ЭДО долгие годы. Позвольте компаниям продолжить взаимодействие с операторами. В идеале, если ведомство предоставит программный интерфейс (API), то есть сервис, куда информация будет поступать прямо из информационной системы хозяйствующего субъекта, это выгодно и бизнесу, и государству.

Крупные компании заинтересованы, чтобы сотрудник, ответственный за отчетность, работал в привычном интерфейсе. Тогда ресурсы компании не расходуются впустую на освоение разных интерфейсов многочисленных контролирующих органов, на ввод информации из учетной системы в ручном режиме. Государственное ведомство может не раздувать штат специалистов, ответственных за техподдержку — эти вопросы решает оператор. Он же обеспечивает корректность взаимодействия каналов связи, снижая риск чрезмерной нагрузки на API и DDOS-атак. Оператор, по сути, выступает гарантом процесса, ведь в случае сбоя он рискует своим бизнесом.