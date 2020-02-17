С 2020 года в России введена система электронных трудовых книжек — новая форма хорошо знакомого всем работающим россиянам документа. Постановлением ПФР от 25.12.2019 №730п утверждена форма документа «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)», который работодатели должны будут ежемесячно представлять в ПФР. О том, как грамотно заполнить новую форму отчетности, вы узнаете из комментария.
Сроки представления формы СЗВ-ТДНачиная с 2020 года работодатели обязаны направлять в ПФР сведения о трудовой деятельности работников по форме СЗВ-ТД для формирования электронных трудовых книжек. Электронные трудовые книжки с этого года начнут вестись в отношении всех без исключения работников, независимо от того, будет ли продолжать заполняться бумажная трудовая книжка работника.
Данные должны передаваться ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. То есть первые сведения для электронных книжек поступят от российских работодателей (с учетом переноса выходных дней) не позднее 17 февраля 2020 года. В форме будет отражаться информация:
- о приеме на работу;
- о переводе работника на другую должность;
- об увольнении.
- если работодатель меняет свое наименование;
- если работник пишет заявление о выборе формы трудовой книжки.
Отметим, что форма СЗВ-ТД заполняется и представляется работодателями в территориальный орган ПФР на всех зарегистрированных лиц включая лиц, работающих по совместительству и на дистанционной работе, с которыми заключены или прекращены трудовые (служебные) отношения.
Передача сведений происходит в рамках существующего формата взаимодействия работодателей с территориальными органами Пенсионного фонда. Представить информацию можно через:
- кабинет страхователя;
- специализированного оператора связи;
- клиентскую службу ПФР.
Важно понимать, что в феврале 2020 года (и впоследствии в течение 2020 года) нужно представить сведения не обо всех работниках учреждения, а лишь о тех, у кого в течение января 2020 года (в ином месяце) произошли какие-либо кадровые изменения, либо если работник представил работодателю заявление о выборе формата дальнейшего ведения трудовой книжки. Если работодатель сменит свое наименование, в месяце, следующем после этого события, форма СЗВ-ТД должна быть представлена на всех работников.
Напомним, что с 1 января 2021 года сроки представления формы СЗВ-ТД в определенных случаях будут иными. В случаях перевода работника на другую постоянную работу, подачи работником заявления о выборе формата ведения трудовой книжки форма СЗВ-ТД должна будет представляться также не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место перевод или подача заявления. А в случаях приема на работу и увольнения работника форма СЗВ-ТД должна будет представляться не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего документа о приеме на работу или увольнении.
А теперь подробнее.
Порядок заполнения формы СЗВ-ТДПорядок заполнения формы СЗВ-ТД определен комментируемым постановлением. В отличие от формы СЗВ-ТД, которая была представлена в проекте постановления Правления ПФР, утвержденная форма имеет несколько иной вид.
Одно из основных отличий — Ф. И. О. работника пишутся не в табличной части формы, как было предусмотрено ранее, а в отдельном разделе «Сведения о зарегистрированном лице». Это означает, что на каждое лицо, на которое подаются сведения, нужно составить отдельную форму СЗВ-ТД.
Другое немаловажное отличие: в новой форме будет отражаться информация о представлении работником заявления о продолжении ведения бумажной трудовой книжки или о выборе работником электронного формата ведения трудовой книжки.
При представлении формы СЗВ-ТД в отношении конкретного работника впервые работодатель одновременно представляет сведения о его трудовой деятельности (о последнем кадровом мероприятии) по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя.
По нашему мнению, для представления таких сведений не нужно заполнять отдельную форму СЗВ-ТД. Последнее кадровое мероприятие, происшедшее с работником в период до 1 января 2020 года (прием на работу, увольнение, перевод, присвоение новой квалификации и т. д.), должно быть отражено в форме СЗВ-ТД, заполняемой на работника впервые, в самой первой строке табличной части СЗВ-ТД по правилам, установленным п. 2.5.1 — 2.5.8 Порядка заполнения (п. 2.9 названного порядка).
В случае отсутствия в течение 2020 года у работника кадровых мероприятий и (или) если он не представлял заявление о выборе дальнейшего формата ведения трудовой книжки, сведения о трудовой деятельности по состоянию на 1 января 2020 года у данного работодателя на такого работника должны быть представлены не позднее 15 февраля 2021 года.
Итак, заполнить новую форму построчно вам поможет нижеприведенная таблица.
|Наименование поля, графы
|Содержание поля, графы
|Сведения о страхователе
|Поле «Регистрационный номер в ПФР»
|Указывается регистрационный номер страхователя (работодателя), присвоенный ему при регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию (12 цифр)
|Поле «Работодатель (наименование)»
|Прописываются наименования организации в соответствии с учредительными документами (допускается наименование в латинской транскрипции), обособленного подразделения
|Поле «ИНН»
|Указывается ИНН юридического лица. Названное поле состоит из 12 знакомест. Показатель ИНН плательщика, имеющий 10 знаков, записывается в первых 10 знакоместах, в 2 последних ставится прочерк
|Поле «КПП»
|Проставляется код причины постановки на учет по месту нахождения организации (КПП), по месту нахождения обособленного подразделения
|Сведения о зарегистрированном лице
|Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)»
|Заполняются на русском языке в именительном падеже полностью, без сокращений или замены имени и отчества инициалами
|Поле «Дата рождения»
|Указывается дата рождения зарегистрированного лица (работника)
|Поле «СНИЛС»
|Проставляется страховой номер индивидуального лицевого счета зарегистрированного лица, в отношении которого представляется форма СЗВ-ТД
|Сведения о дате подачи заявления о продолжении ведения трудовой книжки
либо о предоставлении сведений о трудовой деятельности
|Поле «Дата подачи»
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Указывается дата подачи соответствующего заявления (поле заполняется тем работодателем, которому подано соответствующее заявление).
При необходимости представления корректирующей даты подачи зарегистрированным лицом одного из заявлений подается форма СЗВ-ТД, где в соответствующей строке заполняется новая дата подачи заявления.
В случае необходимости отмены ранее представленных сведений о подаче заявлений в соответствующей строке указывается ранее отраженная дата и в поле «Признак отмены» проставляется знак «X»
|Сведения об отчетном периоде
|Раздел «Отчетный период»
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Заполняется при ежемесячном представлении фор-
мы СЗВ-ТД. Номер месяца календарного года указывается в формате ММ (например, 01 — январь, 02 — февраль), а год, за который представляется форма СЗВ-ТД, — в формате ГГГГ (например, 2020)
|Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица
|Графа «№ п/п»
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Указывается порядковый номер кадрового мероприятия в рамках представляемой формы СЗВ-ТД.
Примечание. В 2020 году ежемесячная форма СЗВ-ТД должна представляться только на тех работников, в отношении которых были какие либо кадровые мероприятия, либо если сотрудник подал заявление о выборе формата ведения трудовой книжки. Но с учетом того, что в срок
|Графа «Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения»
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Проставляется дата кадрового мероприятия
в формате ДД.ММ.ГГГГ
|Графа «Сведения о приеме, переводе, увольнении»
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Указываются следующие мероприятия:
— ПРИЕМ — в случае приема сотрудника на работу (службу);
— ПЕРЕВОД — в случае перевода сотрудника на другую работу;
— ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ — в случае изменения наименования страхователя;
— УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ) — в случае установления (присвоения) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации (заполняется с указанием разрядов, классов или иных категорий этих профессий, специальностей или уровней квалификации);
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— УВОЛЬНЕНИЕ — в случае увольнения с работы;
— ЗАПРЕТ ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТЬ (ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) — в случае лишения права в соответствии с приговором суда занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
|Графа «Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение» подраздела «Наименование»
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Прописываются наименование должности (работы), специальности, профессии с указанием квалификации, конкретный вид поручаемой работы и наименование структурного подразделения (если условие о работе в конкретном структурном подразделении включено в трудовой договор).
Записи осуществляются согласно штатному расписанию работодателя.
Если в силу федеральных законов с выполнением работ по определенным должностям, (специальностям, профессиям) связано предоставление льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей (специальностей, профессий) и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, предусмотренным соответствующими квалификационными справочниками или соответствующими положениям профессиональных стандартов или реестров соответствующих должностей.
Для государственных и муниципальных служащих указывается код должности по соответствующему реестру должностей.
Установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации осуществляется с указанием разрядов, классов или иных категорий этих профессий, специальностей или уровней квалификации (класс, категория, классный чин и т. п.)
|Графа «Код выполняемой функции (при наличии)» подраздела «Наименование»
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Данная графа должна будет заполняться только с 1 января 2021 года (при наличии). В ней будет указываться соответствующий код, состоящий из 7 цифро-буквенных знаков в формате XX.XXX X-X, где:
— первые 5 цифровых знаков, разделенные точкой, — это код наименования вида профессиональной деятельности (разд. I профессионального стандарта), содержащего обобщенную трудовую функцию, к которой относится выполняемая работником работа по должности (профессии), специальности (разд. III профессионального стандарта);
— последние 2 цифро-буквенных знака (разд. II профессионального стандарта) — буквенный знак кода обобщенной трудовой функции и цифровой знак — уровень квалификации, к которому относится данная обобщенная трудовая функция
|Графа «Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья Трудового кодекса Российской Федерации, федерального закона» подраздела «Наименование»
|Заполняется в случае, если кадровым мероприятие является увольнение работника. В данной графе указываются без каких-либо сокращений причина прекращения трудового договора в соответствии с положениями трудового законодательства и пункт, часть статьи, статья Трудового кодекса или иного федерального закона, являющиеся основанием для увольнения
|Графа «Наименование документа» подраздела «Основание»
|Отражаются наименование документа, его дата и номер (приказа, распоряжения, иного документа), подтверждающего оформление (прекращение) трудовых отношений (приема, перевода, приостановления, увольнения и т. д.)
|Графа «Дата» подраздела «Основание»
|Указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ
|Графа «Номер документа» подраздела «Основание»
|Прописывается номер приказа (распоряжения) или иного документа без указания знака «№»
|Графа «Признак отмены записи сведений о приеме, переводе, увольнении»
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Данная графа заполняется только в случае, если требуется отменить запись в ранее представленных страхователем сведениях о трудовой деятельности по зарегистрированному лицу. В этом случае работодателем представляется фор-
ма СЗВ-ТД, заполненная в полном соответствии с первоначальными сведениями, которые требуется отменить, при этом в графе «Признак отмены записи сведений о приеме, переводе, увольнении» проставляется знак «X».
В случае если требуется скорректировать (исправить) ранее представленные сведения, необходимо отменить ранее представленные сведения в порядке, указанном выше, и в следующей строке заполнить скорректированные (исправленные) сведения
Если за время работы зарегистрированного лица изменяется наименование страхователя (работодателя), то об этом отдельной строкой в графе 3 «Сведения о приеме, переводе, увольнении» указывается «Переименование». В графе 2 ставится дата, с которой произошло изменение наименования страхователя. В графе 4 «Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение» прописывается: «Старое наименование» с конкретного числа переименовано в «Новое наименование страхователя». В графах «Наименование документа», «Дата», «Номер документа» отражаются реквизиты приказов (распоряжений) или иных документов, подтверждающих изменение наименования страхователя.
Ответственность работодателяРаботодатель несет ответственность:
- за задержку по своей вине выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности при увольнении работника;
- за внесение в сведения о трудовой деятельности неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника;
- за непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений о трудовой деятельности в территориальный орган ПФР.