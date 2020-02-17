С 2020 года в России введена система электронных трудовых книжек — новая форма хорошо знакомого всем работающим россиянам документа. Постановлением ПФР от 25.12.2019 №730п утверждена форма документа «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)», который работодатели должны будут ежемесячно представлять в ПФР. О том, как грамотно заполнить новую форму отчетности, вы узнаете из комментария.

Сроки представления формы СЗВ-ТД

Начиная с 2020 года работодатели обязаны направлять в ПФР сведения о трудовой деятельности работников по форме СЗВ-ТД для формирования электронных трудовых книжек. Электронные трудовые книжки с этого года начнут вестись в отношении всех без исключения работников, независимо от того, будет ли продолжать заполняться бумажная трудовая книжка работника.

Данные должны передаваться ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. То есть первые сведения для электронных книжек поступят от российских работодателей (с учетом переноса выходных дней) не позднее 17 февраля 2020 года. В форме будет отражаться информация:

о приеме на работу;

о переводе работника на другую должность;

об увольнении.

Отчетность также должна представляться:

если работодатель меняет свое наименование;

если работник пишет заявление о выборе формы трудовой книжки.

Отметим, что форма СЗВ-ТД заполняется и представляется работодателями в территориальный орган ПФР на всех зарегистрированных лиц включая лиц, работающих по совместительству и на дистанционной работе, с которыми заключены или прекращены трудовые (служебные) отношения.

Передача сведений происходит в рамках существующего формата взаимодействия работодателей с территориальными органами Пенсионного фонда. Представить информацию можно через:

кабинет страхователя;

специализированного оператора связи;

клиентскую службу ПФР.

Работодатели с численностью работников свыше 25 человек сдают отчетность в электронной форме.

Важно понимать, что в феврале 2020 года (и впоследствии в течение 2020 года) нужно представить сведения не обо всех работниках учреждения, а лишь о тех, у кого в течение января 2020 года (в ином месяце) произошли какие-либо кадровые изменения, либо если работник представил работодателю заявление о выборе формата дальнейшего ведения трудовой книжки. Если работодатель сменит свое наименование, в месяце, следующем после этого события, форма СЗВ-ТД должна быть представлена на всех работников.

Напомним, что с 1 января 2021 года сроки представления формы СЗВ-ТД в определенных случаях будут иными. В случаях перевода работника на другую постоянную работу, подачи работником заявления о выборе формата ведения трудовой книжки форма СЗВ-ТД должна будет представляться также не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место перевод или подача заявления. А в случаях приема на работу и увольнения работника форма СЗВ-ТД должна будет представляться не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего документа о приеме на работу или увольнении.

А теперь подробнее.

Порядок заполнения формы СЗВ-ТД

формы СЗВ-ТД определен комментируемым постановлением. В отличие от формы СЗВ-ТД, которая была представлена в проекте постановления Правления ПФР, утвержденная форма имеет несколько иной вид.

Одно из основных отличий — Ф. И. О. работника пишутся не в табличной части формы, как было предусмотрено ранее, а в отдельном разделе «Сведения о зарегистрированном лице». Это означает, что на каждое лицо, на которое подаются сведения, нужно составить отдельную форму СЗВ-ТД.

Другое немаловажное отличие: в новой форме будет отражаться информация о представлении работником заявления о продолжении ведения бумажной трудовой книжки или о выборе работником электронного формата ведения трудовой книжки.

При представлении формы СЗВ-ТД в отношении конкретного работника впервые работодатель одновременно представляет сведения о его трудовой деятельности (о последнем кадровом мероприятии) по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя.

По нашему мнению, для представления таких сведений не нужно заполнять отдельную форму СЗВ-ТД. Последнее кадровое мероприятие, происшедшее с работником в период до 1 января 2020 года (прием на работу, увольнение, перевод, присвоение новой квалификации и т. д.), должно быть отражено в форме СЗВ-ТД, заполняемой на работника впервые, в самой первой строке табличной части СЗВ-ТД по правилам, установленным п. 2.5.1 — 2.5.8 Порядка заполнения (п. 2.9 названного порядка).

В случае отсутствия в течение 2020 года у работника кадровых мероприятий и (или) если он не представлял заявление о выборе дальнейшего формата ведения трудовой книжки, сведения о трудовой деятельности по состоянию на 1 января 2020 года у данного работодателя на такого работника должны быть представлены не позднее 15 февраля 2021 года.

Итак, заполнить новую форму построчно вам поможет нижеприведенная таблица.

Наименование поля, графы Содержание поля, графы Сведения о страхователе Поле «Регистрационный номер в ПФР» Указывается регистрационный номер страхователя (работодателя), присвоенный ему при регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию (12 цифр) Поле «Работодатель (наименование)» Прописываются наименования организации в соответствии с учредительными документами (допускается наименование в латинской транскрипции), обособленного подразделения Поле «ИНН» Указывается ИНН юридического лица. Названное поле состоит из 12 знакомест. Показатель ИНН плательщика, имеющий 10 знаков, записывается в первых 10 знакоместах, в 2 последних ставится прочерк Поле «КПП» Проставляется код причины постановки на учет по месту нахождения организации (КПП), по месту нахождения обособленного подразделения Сведения о зарегистрированном лице Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)» Заполняются на русском языке в именительном падеже полностью, без сокращений или замены имени и отчества инициалами Поле «Дата рождения» Указывается дата рождения зарегистрированного лица (работника) Поле «СНИЛС» Проставляется страховой номер индивидуального лицевого счета зарегистрированного лица, в отношении которого представляется форма СЗВ-ТД Сведения о дате подачи заявления о продолжении ведения трудовой книжки

либо о предоставлении сведений о трудовой деятельности Поле «Дата подачи» Указывается дата подачи соответствующего заявления (поле заполняется тем работодателем, которому подано соответствующее заявление). При необходимости представления корректирующей даты подачи зарегистрированным лицом одного из заявлений подается форма СЗВ-ТД, где в соответствующей строке заполняется новая дата подачи заявления. В случае необходимости отмены ранее представленных сведений о подаче заявлений в соответствующей строке указывается ранее отраженная дата и в поле «Признак отмены» проставляется знак «X» Сведения об отчетном периоде Раздел «Отчетный период» Заполняется при ежемесячном представлении фор-

мы СЗВ-ТД. Номер месяца календарного года указывается в формате ММ (например, 01 — январь, 02 — февраль), а год, за который представляется форма СЗВ-ТД, — в формате ГГГГ (например, 2020) Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица Графа «№ п/п» Указывается порядковый номер кадрового мероприятия в рамках представляемой формы СЗВ-ТД. Примечание. В 2020 году ежемесячная форма СЗВ-ТД должна представляться только на тех работников, в отношении которых были какие либо кадровые мероприятия, либо если сотрудник подал заявление о выборе формата ведения трудовой книжки. Но с учетом того, что в срок

до 31 декабря 2020 года все сотрудники должны определиться в тем, в каком виде они хотят, чтобы далее велась их трудовая книжка, в 2020 году форма СЗВ-ТД хотя бы единожды будет представлена на каждого работника Графа «Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения» Проставляется дата кадрового мероприятия

в формате ДД.ММ.ГГГГ Графа «Сведения о приеме, переводе, увольнении» Указываются следующие мероприятия: — ПРИЕМ — в случае приема сотрудника на работу (службу); — ПЕРЕВОД — в случае перевода сотрудника на другую работу; — ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ — в случае изменения наименования страхователя; — УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ) — в случае установления (присвоения) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации (заполняется с указанием разрядов, классов или иных категорий этих профессий, специальностей или уровней квалификации); — УВОЛЬНЕНИЕ — в случае увольнения с работы; — ЗАПРЕТ ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТЬ (ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) — в случае лишения права в соответствии с приговором суда занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью Графа «Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение» подраздела «Наименование» Прописываются наименование должности (работы), специальности, профессии с указанием квалификации, конкретный вид поручаемой работы и наименование структурного подразделения (если условие о работе в конкретном структурном подразделении включено в трудовой договор). Записи осуществляются согласно штатному расписанию работодателя. Если в силу федеральных законов с выполнением работ по определенным должностям, (специальностям, профессиям) связано предоставление льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей (специальностей, профессий) и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, предусмотренным соответствующими квалификационными справочниками или соответствующими положениям профессиональных стандартов или реестров соответствующих должностей. Для государственных и муниципальных служащих указывается код должности по соответствующему реестру должностей. Установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации осуществляется с указанием разрядов, классов или иных категорий этих профессий, специальностей или уровней квалификации (класс, категория, классный чин и т. п.) Графа «Код выполняемой функции (при наличии)» подраздела «Наименование» Данная графа должна будет заполняться только с 1 января 2021 года (при наличии). В ней будет указываться соответствующий код, состоящий из 7 цифро-буквенных знаков в формате XX.XXX X-X, где: — первые 5 цифровых знаков, разделенные точкой, — это код наименования вида профессиональной деятельности (разд. I профессионального стандарта), содержащего обобщенную трудовую функцию, к которой относится выполняемая работником работа по должности (профессии), специальности (разд. III профессионального стандарта); — последние 2 цифро-буквенных знака (разд. II профессионального стандарта) — буквенный знак кода обобщенной трудовой функции и цифровой знак — уровень квалификации, к которому относится данная обобщенная трудовая функция Графа «Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья Трудового кодекса Российской Федерации, федерального закона» подраздела «Наименование» Заполняется в случае, если кадровым мероприятие является увольнение работника. В данной графе указываются без каких-либо сокращений причина прекращения трудового договора в соответствии с положениями трудового законодательства и пункт, часть статьи, статья Трудового кодекса или иного федерального закона, являющиеся основанием для увольнения Графа «Наименование документа» подраздела «Основание» Отражаются наименование документа, его дата и номер (приказа, распоряжения, иного документа), подтверждающего оформление (прекращение) трудовых отношений (приема, перевода, приостановления, увольнения и т. д.) Графа «Дата» подраздела «Основание» Указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ Графа «Номер документа» подраздела «Основание» Прописывается номер приказа (распоряжения) или иного документа без указания знака «№» Графа «Признак отмены записи сведений о приеме, переводе, увольнении» Данная графа заполняется только в случае, если требуется отменить запись в ранее представленных страхователем сведениях о трудовой деятельности по зарегистрированному лицу. В этом случае работодателем представляется фор-

ма СЗВ-ТД, заполненная в полном соответствии с первоначальными сведениями, которые требуется отменить, при этом в графе «Признак отмены записи сведений о приеме, переводе, увольнении» проставляется знак «X». В случае если требуется скорректировать (исправить) ранее представленные сведения, необходимо отменить ранее представленные сведения в порядке, указанном выше, и в следующей строке заполнить скорректированные (исправленные) сведения

Если за время работы зарегистрированного лица изменяется наименование страхователя (работодателя), то об этом отдельной строкой в графе 3 «Сведения о приеме, переводе, увольнении» указывается «Переименование». В графе 2 ставится дата, с которой произошло изменение наименования страхователя. В графе 4 «Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение» прописывается: «Старое наименование» с конкретного числа переименовано в «Новое наименование страхователя». В графах «Наименование документа», «Дата», «Номер документа» отражаются реквизиты приказов (распоряжений) или иных документов, подтверждающих изменение наименования страхователя.

Ответственность работодателя

Работодатель несет ответственность: