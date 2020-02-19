Себестоимость: какая бывает и как ее считать. Бухгалтерский ликбез

Продолжаем серию материалов, посвященных бухгалтерской терминологии. Себестоимость (Cost of Goods) — это затраты на изготовление и продажу продукции, выполнение работ, оказание услуг. Дальше буду говорить о продукции, подразумевая работы и услуги тоже.

Вроде простое определение, но важно понимать, что себестоимость бывает разная. Каждую из посчитанных себестоимостей анализируют для своих целей. И, если себестоимость продукции 100 руб., а выручка от продаж 150 руб., вовсе не обязательно прибыль от продаж составила 50 руб. Такой информации недостаточно — нужно уточнить о какой именно себестоимости идет речь.

Производственная себестоимость — затраты на изготовление продукции.

Ее нужно считать и раскладывать на составляющие, чтобы понять что можно подкрутить в производственном процессе. Уменьшить непроизводительные расходы материалов, перейти на более дешевые аналоги, организовать работу более эффективно, чтобы снизить затраты на оплату труда и т. д.

📌 Реклама Отключить

Производственная себестоимость за месяц показывает, во сколько обошлось производство. Но ее бесполезно сравнивать с выручкой по трем причинам:

1) Мало произвести продукцию, ее надо еще продать. А до того, как она продастся, где-то хранить. И все это — дополнительные расходы, которые влияют на финансовый результат

2) Не всегда продукция, которую начали производить в этом месяце, выпущена в этом же месяце. Затраты уже есть — продукции еще нет. Такие затраты в бухучете называют незавершенным производством. И это ваш актив. Затраты еще не стали расходами, а станут только после выпуска и продажи продукции

3) Не всегда произведенная за месяц продукция продана в этом же месяце (относится только к продукции, для работ и услуг не актуально). Если продукция осталась на складе — это ваш актив. Затраты еще не стали расходами, а станут только после продажи

📌 Реклама Отключить

Себестоимость продаж (полная себестоимость) — расходы на изготовление и продажу продукции.

Себестоимость продаж складывается из производственной себестоимости проданной продукции и расходов на ее продажу. Именно ее надо сравнивать с выручкой для корректного определения финансового результата. Что и происходит при формировании одной из двух главных форм бухгалтерской отчетности — Отчета о финансовых результатах.

Пример 1 ООО «Рога и копыта»" производит тортики. За день было изготовлено и продано 3 тортика. Для их заготовления было куплено продуктов на 500 руб., еще 1000 руб. составила зарплата кондитера. Тортики продаются в Инстаграм по 1000 руб. Реклама обошлась в 2000 руб. Производственная себестоимость 1500 руб. (500 руб. 1000 руб.) Себестоимость продаж 3500 руб. (1500 руб. 2000 руб.) Убыток от продаж 500 руб. (3000 руб. — 3500 руб.)

📌 Реклама Отключить

Если бы собственник при определении финансового результата ориентировался на производственную себестоимость, он бы решил, что владеет прибыльным бизнесом. Но это не так.

Пример 2 Те же условия, но продано 2 тортика. Производственная себестоимость выпуска 1500 руб. Себестоимость продаж 3000 руб. (1000 руб. 2000 руб.) Убыток от продаж 1000 руб. (2000 руб. — 3000 руб.) Еще 500 руб. — производственная себестоимость оставшегося на складе тортика. Если завтра его купят без рекламы, то он принесет прибыль в 500 руб.

Резюмирую:. Она станет расходами, когда произведенная продукция будет продана и сформируется себестоимость продаж.

Так что еще раз призываю не вычитать затраты из доходов! Сопоставлять надо сопоставимые данные.