Как ФНС находит и наказывает нелегальных предпринимателей

Иногда у граждан возникает вопрос: как налоговая служба узнает, что я занимаюсь предпринимательской деятельностью, и что мне за это будет?

Существует письмо Федеральной налоговой службы от 7 мая 2019 года № СА-4-7/8614, этим письмом ФНС доводит до нижестоящих налоговых органов судебную практику, связанную с переквалификацией деятельности физических лиц в предпринимательскую деятельность в целях налогообложения, и призывает налоговые органы учитывать сложившуюся судебную практику.

Сила акцента

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Как и все официальные письма, оно начинается с цитирования статей закона, которые дают определение ключевым понятиям, которые употребляются в этом письме, и среди прочих есть определение предпринимательской деятельности, которое даётся статьей 11 Налогового кодекса РФ.

Именно в этом определении есть важный момент:

Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства РФ, при исполнении обязанностей, возложенных на них настоящим кодексом, не вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными предпринимателями.

Это означает, что если налоговая примет решение, что физическое лицо осуществляло предпринимательскую деятельность, то налоги с дохода от этой деятельности будут рассчитаны как с ИП, а так как это лицо в качестве ИП не регистрировалось, а соответственно и не подавало заявление на льготный режим налогообложения, то в этой ситуации будет применена общая система налогообложения, а это значит 13% НДФЛ и 20 % НДС.

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Важно также отметить тезис из этого письма:

Имущество физлица юридически не разграничено на имущество, используемое в предпринимательской деятельности и используемое в личных целях. При получении физлицом доходов от деятельности, не относимой им к предпринимательской, но подлежащей квалификации в качестве таковой, на указанное лицо будет распространяться соответствующий режим налогообложения, установленный НК РФ для ИП/

То есть если вы, например, сдаете в аренду нежилое помещение, которое принадлежит вам как физическому лицу, и не являетесь ИП, то налоговая с этой деятельности вам начислит 13% НДФЛ и 20% НДС как ИП на общем режиме налогообложения.

Как отмечает Верховный суд РФ, направленность действий гражданина на систематическое получение прибыли состоит в активных действиях, вовлечении соответствующих ресурсов, оборудования, рабочей силы, технологии, сырья, материалов энергии, информационных ресурсов и так далее, нацеленности произведенных затрат на получение положительного финансового результата.

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Признаки предпринимательской деятельности

Налоговая служба выделяет следующие факты, которые считает признаками предпринимательской деятельности.

Во-первых, изготовление или приобретение имущества с целью последующего извлечения прибыли от его использования или реализации.

Во-вторых, хозяйственный учет операций, связанных с осуществлением сделок.

В-третьих, взаимосвязанность всех сделок, совершаемых гражданином в определенный период времени.

И четвертое — устойчивые связи с продавцами, покупателями и прочими контрагентами.

Доказательствами осуществления предпринимательской деятельности будут являться показания лиц, купивших у вас товар, работу или услугу, выписки из банковских счетов, а также все виды рекламных объявлений.

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Важно отметить, что отсутствие прибыли не является доказательством того, что предпринимательской деятельности не было, так как извлечение прибыли — это цель предпринимательской деятельности, а не её обязательный результат.

Санкции

Простая предпринимательская деятельность без регистрации ИП влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 2000 рублей (ст. 14.1. КоАП РФ).

Предпринимательская деятельность без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, наказывается штрафом в размере до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев (ст. 171 УК РФ).

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На основании письма ФНС № СА-4-7/8614 можно сделать выводы, что если вы физическое лицо и занимаетесь деятельностью, которую ФНС может квалифицировать как предпринимательскую, то не стоит дожидаться, пока это сделает налоговая, а лучше самостоятельно зарегистрироваться в качестве ИП и подать заявление на льготный режим налогообложения, либо же зарегистрироваться в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход и стать самозанятым.