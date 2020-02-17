Пенсионная система во всем мире на грани краха. Что потом?

«Забудьте о пенсиях!». Этот призыв слышат молодые не только в России (мы-то уже привыкли), но и во всем мире. Экономисты все чаще говорят о том, что пенсионная система в том виде, в каком мы к ней привыкли, себя исчерпала. И проблема не только в старении населения, все гораздо серьезнее. Власти разных стран повышают пенсионный возраст и призывают граждан самостоятельно копить на пенсию. Только вот шансов накопить становится все меньше. В западной прессе нередко появляются мнения, что нынешние пенсионеры — самые богатые пенсионеры в истории: уже их дети и внуки не смогут себе позволить такой комфортной жизни. Все на самом деле так плохо? И есть ли какой-то выход?

Вызов 1: старение населения

Самая острая проблема, которая стоит перед современным миром, — это старение населения. Это вызов не только пенсионной системе, но и экономике в целом: кто будет работать через пару десятков лет? Хватит ли того, что они будут производить, на всех остальных?

По данным ООН, уже к 2035 году 13% населения в мире, а это около 1,1 млрд человек, будут старше 65 лет. В конце прошлого года ОЭСР выпустила доклад о проблемах пенсионной системы Pensions at a Glance 2019, где приведены такие цифры: 40 лет назад на 100 человек трудоспособного возраста приходилось 20 человек старше 65 лет. Сейчас — 31. К 2060 году их станет 58. Особенно быстрыми темпами старение населения происходит в Греции, Польше, Португалии и Корее. В последней к 2060 году на 100 работников будет приходиться 90 людей старше 65 лет.

«Уже сейчас в мире людей старше 65 лет больше, чем пятилетних детей», — говорит руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев. «Это тенденция последних десятилетий, характерная и для развитых стран, и для развивающихся экономик. Особенно она стала заметна в последние 15 лет, — говорит директор департамента риск-менеджмента „Ай Кью Джи Управление активами“ Александр Баранов. — Принципиально исправить ее в ближайшие 20 лет вряд ли возможно».

К 2060 году на 100 человек трудоспособного возраста будет приходиться 58 людей старше 65 лет.

Этот процесс ставит под удар принцип солидарности поколений: негласный общественный договор, когда ныне работающие, уплачивая налоги и сборы, содержат тех, кто уже не может работать. «В том или ином виде солидарная система присутствует практически во всех странах, вопрос в пропорциях, — рассказывает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. — Есть страны, в которых она является доминирующей, например Россия, где накопительная система незримо мала. Есть страны, в первую очередь англосаксонские, где большую роль играет накопительная пенсия».

Большинство стран уже приняли самое очевидное решение. «Они пошли по пути увеличения пенсионного возраста, чтобы хотя бы на некоторое время сохранить соотношение между работающими людьми и теми, кто находится на пенсионном обеспечении, — говорит ведущий аналитик QBF Олег Богданов. — На государственном уровне принимаются меры, чтобы поднять долю работающего населения среди представителей предпенсионного и пенсионного возрастов». Этот шаг оправдан еще и потому, что в последние годы в мире активно растет не только продолжительность жизни, но и активный возраст, и принятый 20–30 лет назад пенсионный возраст уже не является больше нетрудоспособным.

Кроме того, в некоторых странах, например в Канаде и Франции, были увеличены ставки пенсионных взносов, добавляет Олег Богданов. Но достаточно ли этих мер?

Просто поднять пенсионный возраст уже не достаточно

Эффективность этих мер, а также дальнейшая судьба солидарной системы зависят от глубины демографической проблемы в каждой отдельной стране и от действующего пенсионного законодательства, считает Александр Баранов. Однако пространства для дальнейшего повышения пенсионного возраста у властей осталось немного.

«Принимать объективно необходимые решения о повышении пенсионного возраста будет все сложнее и сложнее, — считает директор Института стратегического анализа «ФБК Grant Thornton» Игорь Николаев. — На фоне роста социального неравенства, отмечаемого во всем мире, люди все болезненнее будут воспринимать инициативы властей о повышении пенсионного возраста. Тут отношение такое: «Если не можете ничего дать, то хотя бы не отнимайте». Повышение пенсионного возраста как раз и будет во все большей степени восприниматься как «отнимание».

Повышение пенсионного возраста как раз и будет во все большей степени восприниматься как «отнимание».

Так или иначе, перспективы у солидарной системы остаются, уверены многие экономисты. Правда, вполне вероятно, ее роль будет уменьшаться, и все большее значение будет приобретать накопительная пенсия. Этот путь как способ сгладить демографические проблемы солидарной системы сегодня используют все большее количество стран. «Да, у накопительной системы есть минусы, которые заключаются в том, что тот, кто не смог сам себе накопить на пенсию, например инвалиды и многодетные матери, будут вынуждены надеяться на государство, — говорит директор офиса продаж „БКС Брокер“ Вячеслав Абрамов. — С другой стороны, я не вижу глобальной проблемы сделать специальный фонд, который будет обеспечивать таких людей путем удержания процента с тех, кто самостоятельно копит. Мы все-таки живем в цивилизованном обществе».

Может, выход именно в накопительной системе и достаточно в молодости озаботиться своей будущей пенсией? Все не так просто.

«Это в значительной степени миф, что накопительная система лучше, чем солидарная, защищает от демографических вызовов, — полагает Юрий Горлин. — Насколько адекватным будет доход, который получат в итоге люди, выйдя на пенсию?» Эксперт предлагает рассмотреть ситуацию, учитывая следующие условия: все пенсионные накопления инвестируются внутри страны (это один из основных аргументов в пользу развития накопительной системы в России с точки зрения ее сторонников), а производительность труда остается на текущем уровне (то есть «выводится за скобки» ее гипотетический рост).

«В результате снижение числа работников будет вести к уменьшению производимой продукции, в то время как предложение на продажу ценных бумаг, в которые инвестированы пенсионные накопления, необходимое для выплаты пенсий, будет расти вместе с ростом числа пенсионеров, — поясняет Горлин. — Соответственно, будет уменьшаться стоимость этих бумаг и снижаться размер накопительных пенсий».

По его словам, для накопительной системы проблема старения населения практически так же значима, как и для солидарной, но более закамуфлирована. «Другое дело, что в России есть еще более сильный сдерживающий фактор для развития пенсионных накоплений — низкие доходы большей части работников. Людей, которые имеют возможность откладывать из текущих доходов 5–10% на пенсию постоянно в течение хотя бы 30 лет, немного, думаю, не более 5%», — говорит экономист. В мире, особенно в экономически развитой его части, ситуация совершенно иная. Но и там перспективы накопительной части туманны. Уже по другим причинам.

Вызов 2: нулевые ставки

С накоплениями на будущую безбедную жизнь есть и другая проблема — падение доходности инвестиций, возникшее в результате затяжного периода низких и даже нулевых ставок центральных банков.

«Политика Европейского центрального банка привела к тому, что по основным, надежным инструментам, а именно государственным облигациям, ставки отрицательные, что ставит под вопрос в дальнейшем возможность выплачивать пенсию», — подтверждает Вячеслав Абрамов.

«Это урок, который должны выучить правительства, — считает глава аналитической службы НПФ „Сафмар“ Евгений Биезбардис. — Подобные тенденции резко сократили популярность пенсионных планов с установленными выплатами, так называемых defined benefits. Снизилась доходность по сравнению с теми минимумами, которые необходимы для обеспечения обязательств, что потребовало по многим пенсионным программам внести дополнительные взносы».

«Период низких процентных ставок в большинстве случаев очень позитивно влияет на положительную переоценку акций и инструментов товарных рынков, — говорит Александр Баранов. — Да, эти инструменты более волатильны и потому рискованны, но сочетание их с инструментами с фиксированной доходностью позволяет получать хороший инвестиционный доход. Также надо учесть, что период низких процентных ставок благоприятен для прибыльности многих компаний, которые могут платить своим акционерам дивиденды выше уровня процентных ставок».

Кроме того, все чаще пенсионные фонды стали искать активы за пределами финансового рынка. «Например, Швейцария увеличила практически втрое долю вложений в недвижимость, которая теперь составляет 24%, — отмечает Вячеслав Абрамов. — Но есть проблема: политика работы пенсионных фондов не предусматривает вложения в те или иные инструменты больше, чем это возможно по закону об их деятельности. В той же Швейцарии доля вложений в недвижимость по закону ограничена 30%. Другие же смотрят на активы развивающихся стран с более высокими рисками, так как нужно обеспечивать рост средств фондов».

В числе преимуществ текущей ситуации можно назвать, например, то, что период нулевых ставок может быть каким угодно долгим, но не вечным. «Убежден, это временное явление, которое изменится после разворота политики крупнейших центробанков и смены фазы цикла развития мировой экономики», — говорит Евгений Биезбардис.

Вызов 3: революция на рынке труда

Еще одна тенденция, которая наносит удар как по солидарной, так и по накопительной пенсионной системе, — это, которая становится все более популярной по всему миру. Самозанятость, фриланс, проектная работа и работа с неполной занятостью (part-time) — это реальность для трети всех работников стран ОЭСР, говорится в докладе Pensions at a Glance 2019. Женщины в три раза чаще, чем мужчины, работают part-time, а среди людей старшего возраста все более распространенной становится самозанятость.

Треть работников в странах ОЭСР вовлечены в нестандартную занятость — фриланс, проектная работа, part-time и прочее.

Работники с нестандартной занятостью обычно меньше зарабатывают, они делают меньше взносов, привязанных к доходам, и не могут участвовать в пенсионных программах, которые существуют в организациях. Даже если самозанятый человек работает с полной нагрузкой, его пенсия будет составлять лишь 80% от пенсии человека, занимавшегося той же работой за ту же зарплату, но работавшего «на дядю» (данные в среднем по странам ОЭСР). Необходимы пенсионные реформы, которые сократят этот разрыв, обращается к правительствам генсекретарь ОЭСР Анхель Гуррия.

Однако в странах с наиболее высоким уровнем жизни и с высокими социальными гарантиями нестандартная занятость — это сознательный выбор. Например, в Германии молодые специалисты все чаще предпочитают работу на полставки: полученных денег вполне достаточно на текущее разумное потребление, так зачем тратить на работу быстротечную молодость? А старость... кто о ней думает в 20 или 30 лет?

«То, что молодое поколение сейчас ориентировано на потребление здесь и сейчас, подчас даже в кредит, это, конечно, определенная проблема для общества, — говорит Александр Баранов. — Это своеобразный удар по бюджетам стран, позиционирующих себя как социальные».

«Да, этих денег недостаточно для требуемых пенсионных накоплений, — соглашается Игорь Николаев. — По мере „взросления“, назовем это так, люди во все большей степени будут осознавать, что зарабатывать уже сегодня необходимо больше, соответственно, перечисляя больше в счет будущей пенсии».

Пока же такой образ жизни подпитывается иллюзиями безусловных гарантий со стороны государства, считает Александр Баранов. «Среди молодого поколения есть ожидания, что к моменту их выхода на пенсию государство предоставит им некоторое достойное социальное обеспечение, на которое можно будет безбедно жить на пенсии, — поясняет эксперт. — Сейчас мы говорим не о накопительной компоненте, а о солидарной — дескать, государство само заплатит достаточно. Но люди, которые так думают, совсем не понимают, что у государства должны быть источники таких выплат».

Бедность как неизбежность?

Уже сейчас люди пенсионного возраста имеют меньший доход, чем их более молодые сограждане. В странах ОЭСР пенсионеры получают в среднем 70% от среднего дохода работников. Не удивительно, что и уровень бедности среди этой категории выше, чем в среднем в стране. В ряде относительно богатых стран, таких как США, Австралия, Корея, уровень бедности среди пожилых людей превышает 20%. Но что самое тревожное — этот показатель будет расти.

Дорогу популистам

Безусловно, пенсионная система каждой страны сталкивается со своими проблемами, и перспективы их преодолеть также различны. Важно, какова демографическая ситуация в данный момент, в каком экономическом цикле находится страна, каковы национальные особенности накопления и потребления. Тем не менее слабые места пенсионной системы как глобального социального института можно свести к следующему. «Во-первых, устойчивость пенсионного обеспечения сильно зависит от состояния экономики.

Во-вторых, решения о повышении пенсионного возраста реализуются с трудом. В-третьих, солидарная система также с трудом уступает место системе, организованной преимущественно на накопительных принципах», — перечисляет Игорь Николаев.

Нарастающие проблемы пенсионной системы по всему миру еще и потому так трудно решаются, что это крайне болезненные решения. И отсюда вытекают еще два важных момента. Слабость любых пенсионных моделей, убежден Евгений Биезбардис, связана исключительно с наличием или отсутствием политической воли, вернее, со своевременным решением вопросов, касающихся пенсионного возраста или требований к трудовому стажу. Однако зачастую принятие нужного решения — это, по сути, политическое самоубийство. А кому же этого хочется? В итоге все большее количество стран сталкиваются с популизмом, который, предлагая привлекательное для масс решение, только усугубляет проблему. «Те развивающиеся страны, где ярко выражена демографическая проблема и сильны популистские настроения, сталкиваются с двойным вызовом», — отмечает Александр Баранов.

Где выход? Сценарий для государства

«На мой взгляд, решение возникших в пенсионных системах проблем будет происходить по двум направлениям: развитие накопительной пенсионной компоненты (причем как добровольной, так и обязательной) и пересмотр параметров пенсионных систем — пенсионного возраста, объемов пенсионных взносов и налогов и тому подобного», — говорит Александр Баранов.

Если про пенсионный возраст все более-менее очевидно и многие страны уже стимулируют людей продолжать работать по достижении пенсионного возраста, то повышение взносов кажется на первый взгляд не таким очевидным решением. Однако это необходимо сделать, чтобы не допустить нарастающего отставания пенсий от заработной платы.

Юрий Горлин на примере России говорит о проблеме нарастающего отставания пенсий от зарплат. Причем это отставание будет тем выше, чем выше экономический рост. «Сейчас отношение средней пенсии к средней зарплате составляет примерно 34%, и если сохранятся текущие темпы роста экономики около 1,5%, то к 2050 году это соотношение составит уже 26%, — указывает он. — А при более высоких темпах роста сократится еще больше». Сокращение Юрий Горлин объясняет тем, что в условиях старения населения при сохранении действующего порядка финансирования пенсионной системы, формирования и назначения пенсий темпы роста зарплат будут опережать индексацию пенсий.

Поэтому среди мер, необходимых для поддержания приемлемого соотношения размеров пенсий и зарплат, он называет меры, направленные на то, чтобы бизнес и государство в большей мере «делились» доходами с пенсионерами. «В отношении бизнеса я имею в виду прежде всего вывод заработных плат из тени, отмену практики льготных тарифов страховых взносов, в перспективе приведение тарифа взносов до актуарно сбалансированного уровня, — перечисляет эксперт. — В отношении государства — обеспечение трансферта в пенсионную систему в размере, эквивалентном объему законодательно установленных льгот в отношении отдельных категорий пенсионеров и бизнеса».

К слову сказать, страховые взносы для бизнеса уже были повышены в Канаде и Франции. Но, применяя эту меру, важно параллельно стимулировать работодателей, предоставляя им налоговые льготы, чтобы они могли платить эти взносы, говорит Вячеслав Абрамов.

Кроме того, в будущем для государств все более актуальной будет становиться задача «перезачета» пенсий гражданам, работавшим за границей на иностранные компании, ведь сейчас этот вопрос для многих остается очень болезненным. «Из-за глобализации все актуальнее становится международная унификация пенсионных систем и кооперация национальных регуляторов, то есть учет не только миграции рабочей силы, но и пенсионного капитала вслед за работниками, признание их пенсионных прав, заработанных за рубежом», — говорит Евгений Биезбардис. Сейчас эти программы взаимного признания пенсий в том или ином виде действуют внутри таких союзов, как ЕС и ЕАЭС, обращает внимание он.

Есть еще один сценарий, по которому может пойти развитие пенсионных систем. Одновременно с ужесточением права на получение страховых пенсий размер минимальной социальной пенсии будет расти. И она может достигнуть вполне приемлемого для жизни уровня. По сути, солидарная пенсия может эволюционировать в безусловный базовый доход, то есть ее размер не будет зависеть от отработанного стажа и размера зарплаты. Когда экономисты рассуждают о перспективах введения безусловного базового дохода, большинство склоняется именно к такому варианту — в виде пенсии. Плюс этого решения — существенная экономия средств на администрирование пенсий (подсчет их размера при начислении и требуемых индексаций) и пособий по бедности. Теперь достаточно будет выплачивать всем некую равную сумму. Очевидный минус этого решения — вопрос, где взять деньги.

Впрочем, частичное решение — это развитие патронажных и социальных служб. «С прекращением постоянной трудовой деятельности кардинально меняется поведение человека, его уровень социализации, структура потребления, — рассказывает Евгений Биезбардис. — И все более важным становится не столько денежная пенсия, сколько гарантия социальной поддержки». Для многих государств это может стать win-win решением: рабочие места для молодых и обслуживание старых.

Где выход? Сценарий для человека

Смогут ли правительства и государственные фонды решить нарастающие проблемы? У экономистов разные мнения на этот счет. Например, Артем Деев из Amarkets настроен крайне пессимистично: «Современная экономическая модель не имеет решения данной проблемы. Все предлагаемые модели и решения (не только в России, но и во всем мире) приходят только к одному: поколению людей в возрасте 20–40 лет нужно готовиться к тому, что пенсий у них не будет». Другие эксперты не столь радикальны, однако практически все единодушны: сейчас происходит смещение ответственности за жизнь на пенсии от государства в сторону самого работника. Каким путем и с помощью каких инструментов мы должны реализовывать свое право на достойную жизнь в старости — другой вопрос.

Важно принять эту ответственность на себя, не теряя время на бесполезные разговоры о справедливости.

Как можно обеспечить себе безбедную старость? Эксперты предлагают два ответа.

Первый — заняться финансовым планированием. «Чем раньше люди начнут думать о будущей пенсии, тем лучше, — считает Вячеслав Абрамов. — Сейчас существует множество способов начать формировать себе будущую прибавку к пенсии, начиная от депозитов в банках, программ негосударственных пенсионных фондов, заканчивая самостоятельными инвестициями в акции и облигации через брокерский счет с возможностью получать налоговый вычет 13%, например, инвестировав путем открытия ИИС». Это в нашей стране, а за рубежом есть свои инструменты. Причем особое внимание этой задаче надо уделить фрилансерам и другим категориям работников, практически вычеркнутых из солидарной системы. Правда, есть одна проблема, актуальная не только для нашей страны: не у всех есть что откладывать. «Чтобы люди дозрели для пенсионных накоплений, необходимо, чтобы люди не только осознали необходимость индивидуального бюджетного планирования, но также имели возможность не только тратить все свои текущие доходы, но и на регулярной основе откладывать накопления себе на старость», — говорит Александр Баранов.

Подумайте критически о своей текущей профессии. Сможете ли вы ею зарабатывать после 60?

к безбедной старости — это заниматься развитием человеческого капитала, как своего собственного, так и семейного. «Особенно для российских реалий резко возрастает актуальность заботы о здоровье, регулярного совершенствования компетенций, постоянного саморазвития, рождения и качественного воспитания нескольких детей, снижения индивидуализма», — перечисляет Баезбардис. Важно заниматься и собственным развитием. «Мы просто не можем себе позволить бездельничать после 60, — считает финансовый советник Юлия Сахаровская. — Имеет смысл заниматься делом, приносящим доход, столько времени, сколько это будет возможно. Поэтому подумайте критически о своей текущей профессии. Сможете ли вы ею зарабатывать после 60?

Останется ли она в текущий век развития роботизации и искусственного интеллекта? Если нет — подумайте о том, как вы сможете зарабатывать после 60, и при необходимости начните получать соответствующие навыки уже сегодня».