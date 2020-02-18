Посчитали налог после отмены ЕНВД, звонки инспекции и молчаливость босса. Обзор форума «Клерк»

Отчетный период в разгаре, но текучка у бухгалтера никуда не девается. Что обсуждали в форуме «Клерка» на прошедшей неделе?

Как жить после отмены ЕНВД? Посчитали УСН, при любом раскладе налог получается в два раза, жалуется автор темы Отмена ЕНВД. Может есть выход из ситуации?

Извечная проблема бухгалтера: как провести расходы ИП с личных карт (проводки) в программе 1С. Ведь ИП может оплатить товары, работы или услуги с личной карты. Как это оформить, обсуждается тут.

Директор перестал советоваться с бухгалтером-аутсорсером, а раньше спрашивал мнение по любому поводу. Значит ли это, что в услугах больше нет нужды? обсуждение в теме Директор перестал советоваться.

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Руководители компаний частенько приходят странные идеи по оптимизации налогов. Вот, например, в теме Покупка офиса для оптимизации налогов объясняли, почему не получится уменьшить налог на прибыль за 1 квартал сразу на всю сумму стоимость офиса. Получится ли у автора темы донести это до директора?

Надо ли реагировать на телефонные звонки инспекции? Почему звонят, а не выставляют требования?Обсуждение в теме Звонок из ИФНС: просят сдать уточненки

Некоторые темы так и остались без ответа. Помогите своим коллегам: