Дополнительные денежные выплаты пенсионерам: в каком возрасте они положены

Как известно, право получать пенсию по старости возникает, прежде всего, с наступлением определенного возраста. Возрастной порог в пенсионном законодательстве служит условным критерием, чтобы определить момент, когда трудоспособный человек становится нетрудоспособным — а значит, нуждается в мерах социальной защиты.

Но и после назначения пенсии возраст нельзя не учитывать: ведь по мере старения человеку требуется все больше поддержки со стороны. Поэтому вполне логично, что для пенсионеров определенных возрастных групп предусмотрены дополнительные выплаты из бюджета.

Конечно, хотелось бы, чтобы их было намного больше, но пока рассмотрим те, что имеются в действующем законодательстве.

Возрастные доплаты пенсионерам делятся на две категории — федеральные (они предназначены для пенсионеров по всей территории России) и региональные (они устанавливаются региональными властями только для пенсионеров, которые живут на территории соответствующего субъекта РФ).

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Начнем с федеральных (общероссийских) доплат пенсионерам.

По достижении 80-летнего возраста пенсионеру полагается значительная прибавка к пенсии — это 100% фиксированной выплаты. Для неработающих пенсионеров размер доплаты за 80-летие составляет в этом году 5 686 рублей 25 копеек.

Эта доплата ежемесячная и пожизненная. Но стоит обратить внимание, что право на нее имеют только получатели страховой пенсии по старости.

Если гражданин получает государственную или социальную пенсию, либо перешел на пенсию супруга и стал получать пенсию по случаю потери кормильца, то указанная надбавка за 80- летие ему не полагается.

Правда, в правилах начисления ряда государственных пенсий также предусматриваются доплаты за 80-летие. В частности, это касается пенсий космонавтов за выслугу лет.

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А для госслужащих предусмотрено, что их пенсия за выслугу лет не снижается при получении надбавки за 80-летие к страховой пенсии по старости.

Кроме того, 80-летний пенсионер имеет право оформить за собой уход, не подтверждая нуждаемость в нем медицинскими справками. ПФР доплачивает таким пенсионерам 1 200 рублей ежемесячно, хотя формально получателем этих денег считается тот, кто ухаживает за пенсионером.

Переходим к региональным доплатам по возрасту.

В большинстве регионов предусмотрена выплата компенсаций 70-летним пенсионерам, которые живут одни либо в составе семьи из неработающих пенсионеров или инвалидов 1-2 группы.

Это компенсации взносов на капремонт, которые обязаны платить собственники жилых помещений в многоквартирных домах:

— для 70-летних пенсионеров компенсируется 50% взносов по региональным нормативам жилплощади, — 80-летним пенсионерам и старше возмещают 100% взносов, но опять-таки по региональным нормативам.

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В отдельных регионах для пенсионеров введены специальные доплаты по мере достижения ими определенного возраста.

Так, в Московской области пенсионерам, которым исполнилось 85 лет и их доход не превышает 2-х прожиточных минимумов, ежемесячно доплачивают 500 рублей.

А с 1 мая этого года в Подмосковье вводится губернаторская доплата для 65-летних пенсионеров, которые прожили на территории области не менее 10 лет — размер ее составит 1 000 рублей ежемесячно.

В Иркутской области предусмотрены единовременные выплаты долгожителям:

— в честь 90-летия — 10 000 рублей, — 95-летия — 12 000 рублей, — 100-летия — 15 000 рублей.

К 100-летнему юбилею также выплачивают единовременно:

— в Москве — 26 400 рублей, — в Московской области — 5 000 рублей, — в Севастополе — 10 000 рублей, в Республике Крым — 50 000 рублей (с этого года).

Узнать о том, какие именно возрастные доплаты для пенсионеров предусмотрены в вашем регионе, можно, обратившись в местное отделение социальной защиты населения.