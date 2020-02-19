Высококвалифицированный иностранный специалист: справочник кадровика

Высококвалифицированные сотрудники — это иностранные граждане, имеющие подтвержденный опыт работы, навыки и достижения в конкретной профессиональной сфере. Они получают преимущества в трудоустройстве на территории РФ, по сравнению с другими мигрантами, что подтверждается и уровнем оплаты труда в соответствии с российским законодательством.

Кто это такие

ФЗ 115 от 25.07.2002 (ред. от 27.12.2019) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» вводит четкое определение, кто относится к высококвалифицированным иностранным специалистам (ВКС), — это иностранный гражданин, имеющий подтвержденный опыт работы по конкретной специальности (по которой он привлекается к трудовой деятельности на территории РФ).

Работник со статусом ВКС имеет ряд льгот в сфере трудоустройства среди иностранных граждан:

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на персонал этой категории не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу;

высококвалифицированный работник — узкоспециализированный профессионал, который не учитывается при расчете допустимой доли иностранных работников.

Кто нанимает

Принять на работу высококвалифицированного иностранца могут:

научные, научно-технические и образовательные организации (высшие и средние профессиональные, за исключением духовных);

медицинские учреждения;

коммерческие предприятия;

аккредитованные в РФ представительства и филиалы иностранных юридических лиц;

некоммерческие физкультурно-спортивные организации и спортивные федерации (кроме должностей из перечня, утвержденного приказом Минспорта № 892 от 21.09.2015, — врач по спортивной медицине спортивных сборных команд, главный тренер спортивной сборной команды Российской Федерации и пр., всего 17 наименований).

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В соответствии с п. 1.2-1.3 ст. 13.2 ФЗ 115, иностранцев в статусе высококвалифицированных специалистов не вправе привлекать:

для занятия проповеднической (иной религиозной) деятельностью;

для торгового обслуживания покупателей в процессе розничной торговли товарами народного потребления, кроме должностей координирующих — товаровед, директор по финансам.

Также ВКС нельзя:

находиться на государственной и муниципальной службе;

проходить службу в составе экипажа военных морских и авиационных судов РФ;

быть командиром гражданского самолета;

работать на объектах, связанных с обеспечением безопасности, и пр.

На какие должности приглашают иностранных специалистов

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С 08.09.2019 изменен перечень высококвалифицированной работы в России. Минтруд расширил до 80 профессий список работ для визовых иностранцев, которые вправе претендовать на статус ВКС (приказ Минтруда № 490 от 05.07.2019).

Список профессий, в который внесены изменения в 2019 году

Исключены профессии Добавлены Инженер по качеству Менеджер (в общественном питании и гостиничном обслуживании) Метрдотель (администратор торгового зала) Переводчик технической литературы Шеф-повар Мастер по ремонту технологического оборудования Оператор технологических установок Слесарь по ремонту технологических установок Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Инженер-программист Инженер по расчету режимов Диспетчер

Важнейшее условие, чтобы иностранец трудоустроился в статусе высококвалифицированного специалиста в России, — это установление заработной платы не ниже минимального уровня. Нижний уровень регулируется законодателем и связан с профессиональной деятельностью и должностью ВКС (ФЗ № 115 в ред. от 27.12.2019). Определяется она следующими границами:

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Уровень оплаты, рублей в месяц Вид занятости или сфера От 83 500 Для научных работников и преподавателей. Научно-исследовательская, медицинская, педагогическая, промышленно-производственная, туристическо-рекреационная, портовая, особая экономическая зона. Для всех высококвалифицированных специалистов, привлеченных в Республике Крым и г. Севастополе. От 58 500 В компаниях-резидентах особых технико-внедренческих зон. Не менее 1 000 000 в год Медицинские, научные или педагогические работники с иностранным гражданством на территории международного медицинского кластера. От 167 000 Иные, не перечисленные в других категориях. Без учета требований Проект «Сколково».

Особенности оформления на работу иностранного специалиста

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Работодатель (заказчик) услуг самостоятельно оценивает, что значит высококвалифицированный специалист, в каждом конкретном случае, формулируя с учетом норм закона и производственной необходимости степень компетентности и уровень квалификации. Для этого используют дипломы, аттестаты, свидетельства, другие документы и сведения, которые предоставили высококвалифицированные преподаватели, инженеры или иные иностранные специалисты.

Чтобы у надзорных органов не было претензий к нанимателю, следует соблюсти правила найма. Нельзя нанять иностранца в штат, если работодатель:

нарушал порядок ведения и режим пребывания иностранцев (приказ МВД России от 10.01.2018 № 9);

занимается религиозной и проповеднической деятельностью (1.2);

занимается розничной торговлей, кроме должностей координирующих — товаровед, директор по финансам (п. 1.3 ст. 13.2 ФЗ 115).

Порядок принятия решения о запрете привлекать высококвалифицированных иностранцев и форма решения о запрете утверждены приказом ФМС России от 20.03.2015 № 159.

Разрешения на работу для тех, кто является высококвалифицированным специалистом, оформляет МВД России. Иногда его оформлять не нужно. Например, если иностранный специалист работает в представительстве аккредитованной на территории РФ иностранной организации (подп. 9 п. 4 ст. 13 ФЗ 115). В остальных случаях ходатайство подает:

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сам иностранец;

принимающая организация.

Порядок получения и перечень документов изложен в ст. 13.2 ФЗ 115. Разрешение на работу (приглашение на въезд) или уведомление об отказе будут готовы не позднее 14 рабочих дней со дня принятия всех документов.

Важно! Документы на членов семьи высококвалифицированных специалистов подаются одновременно. Сроки оформления приглашений одинаковые.

Некоторые дополнительные требования, о которых следует знать:

1. Ежеквартально работодатель подает в ГУВМ МВД (ФСМ) уведомление о выплате заработной платы, ее своевременности и достаточности.

2. При увольнении в 3-дневный срок подаются сведения о расторжении трудового договора.

3. Разрешение на работу оформляется на срок действия трудового договора и не превышает 3 лет.

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Важно! У работодателя сохраняется обязанность уведомлять органы ГУВМ МВД (ФМС) о трудоустройстве и уровне заработной платы всех работающих иностранцев, в том числе и тех, кто относится к высококвалифицированным специалистам.

За нарушение порядка привлечения ВКС к трудовой деятельности наступает административная ответственность в форме штрафа до 1 000 000 рублей для юридических лиц или приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Могут ли аннулировать разрешение на работу

Причины для аннулирования сформулированы в ст. 18 ФЗ 115 (ред. от 27.12.2019):

выступление за насильственное изменение конституционного строя РФ;

финансирование, планирование террористических актов;

административное наказание (выдворение, депортация и пр.) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче разрешения на работу;

использование поддельных или подложных документов;

вступивший в силу приговор суда;

непогашенная судимость;

два и более раз в течение одного года привлечение к административной ответственности за нарушение законодательства РФ в части режима пребывания;

выезд в иностранное государство для проживания;

нахождение за пределами РФ более 6 месяцев;

наркомания, отсутствие сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции, наличие инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих;

признание нежелательным для пребывания;

предоставление работодателю поддельных или подложных документов либо заведомо ложных сведений.

Особенности налогообложения

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Нюансы такие:

1. На основании п. 3 ст. 224 НК РФ, ставка НДФЛ для ВКС устанавливается в размере 13%.

2. Труд иностранных визовых специалистов не облагают дополнительными взносами в ПФР, ФФОМС и ФСС (п. 1 ст. 7 закона № 167-ФЗ, п. 1 ст. 2 закона № 255-ФЗ).

3. Работодатель начисляет обязательный взнос на травматизм (ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).