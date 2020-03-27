Как снять обременение с квартиры

Выплатили ипотеку и квартира ваша? Не все так просто. Как снять обременение и получить квартиру в свое полное распоряжение? И что делать с электронной закладной?

Что такое обременение

До момента полного погашения ипотечного кредита квартира находится в залоге у банка. Обременение предполагает ограничение собственника в правах пользования недвижимостью. Зачастую это означает, что вы можете жить, делать ремонт в квартире и даже сдавать ее в аренду, если последнее не запрещено кредитным договором. А вот сделки по продаже, обмену или дарению квартиры придется согласовывать с банком.

В большинстве случаев снятие обременения укладывается в пять шагов.

1. Взять в банке справку о полном погашении ипотечного кредита.

2. Подать в банк заявление на выдачу закладной.

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Обычно банк возвращает документ в течение нескольких дней. Максимально допустимый срок — календарный месяц, если иное не указано в кредитном договоре. Некоторые банки предлагают ускоренную процедуру выдачи закладной за отдельную плату.

Однако, как показывает практика, процесс может затянуться. В «Народном рейтинге» Банки.ру до сих пор регулярно появляются жалобы на то, что тот или иной банк не выдает закладную в течение нескольких месяцев. И одна из причин — утеря документа.

Еще на этапе оформления закладной у вас на руках должен был остаться дубликат. Оригинал хранится у банка. Поэтому если банк документ потерял, то вы можете воспользоваться дубликатом для снятия обременения. Если дубликата у вас нет, банк должен получить его в Росреестре или оформить самостоятельно.

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3. Подать документы в МФЦ.

Записываетесь на прием и приносите закладную, справку о погашении кредита и заявление о снятии обременения.

Подать заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке можно и через портал Росреестра. Но для этого понадобится электронно-цифровая подпись. Зарегистрироваться на сайте Росреестра можно через учетную запись ЕСИА. Росреестр снимет обременение в течение трех дней после подачи соответствующих документов.

4. Получить справку о снятии обременения.

5. Проверить, снято ли обременение.

Сделать это можно бесплатно на странице справочного сервиса Росреестра, указав кадастровый, условный номер или адрес, либо в личном кабинете. Еще один вариант — заказать выписку из ЕГРН. Но за каждую такую справку нужно заплатить госпошлину. В 2020 году ее размер составляет 460 рублей.

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Некоторые банки предлагают упрощенную процедуру снятия обременения. Например, в Сбербанке обременение снимается автоматически, то есть писать заявление, приходить в банк или МФЦ не нужно. Но проверить, снято ли обременение, спустя месяц в любом случае рекомендуется.

Что делать с электронной закладной?

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С 2018 года в России появились электронные закладные. Одна из целей введения электронных закладных — исключить возможность их утраты. «Электронная закладная равным образом обеспечивает исполнение обязательств заемщика перед банком-кредитором, как и документарная закладная. Но сама форма ценной бумаги — бездокументарная — практически устраняет риск утраты, который всегда существует при наличии документарного оборота», — отмечает руководитель юридического отдела юридического бюро «Падва и Эпштейн» Татьяна Манакова.

Электронная закладная подписывается электронной цифровой подписью и передается Росреестром на хранение в депозитарий. Информация о ней отражена в Едином реестре прав на недвижимость.

Обращаться с заявлением об аннулировании электронной закладной никуда не нужно, говорит управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. Прекращение ипотеки осуществляется Росреестром на основании совместного заявления банка и собственника с предоставлением выписки по счету.