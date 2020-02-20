Можно ли уволить главного бухгалтера без высшего образования?

Работодатели должны были до конца 2019 года закончить составление планов мероприятий по внедрению профессиональных стандартов. В частности, им следовало установить, для каких должностей приняты профстандарты, кто из работников соответствует их требованиям, кого нужно направить на обучение. Особый интерес при этом вызывает должность главного бухгалтера, которая есть практически в каждой организации.

Но, как показывает практика, многие из главбухов хотя и имеют большой опыт работы, но трудятся без высшего образования. Нужно ли из-за этого увольнять такого работника? Давайте разбираться.

О профстандарте для главного бухгалтера

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Первый профессиональный стандарт «Бухгалтер» был утвержден Приказом Минтруда РФ от 22.12.2014 № 1061н. В 2019 году Приказом Минтруда РФ от 21.02.2019 № 103н был утвержден новый стандарт, который изменил требования к бухгалтерам и главным бухгалтерам.

По сравнению со старым стандартом, в новом установлен расширенный перечень возможных наименований бухгалтерских должностей. Так, если в старом стандарте было только одно наименование «бухгалтер», то сейчас это три должности: «бухгалтер», «бухгалтер I категории» и «бухгалтер II категории».

Вместо одной должности «главный бухгалтер» с 6-м квалификационным уровнем сейчас введены следующие должности:

главный бухгалтер (6 — 8-й квалификационные уровни);

начальник (руководитель, директор) отдела (управления, службы, департамента) бухгалтерского учета (6 — 8-й квалификационные уровни);

начальник (руководитель, директор) управления (службы, департамента) консолидированной финансовой отчетности (8-й квалификационный уровень);

директор по операционному управлению (8-й квалификационный уровень);

директор по бухгалтерскому аутсорсингу (8-й квалификационный уровень);

коммерческий директор (8-й квалификационный уровень);

директор по развитию бизнеса (8-й квалификационный уровень).

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Согласно требованиям старого стандарта, чтобы трудиться на должности главного бухгалтера, работник должен был иметь высшее (профильное) или среднее профессиональное образование с дополнительными программами повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также опыт практической работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, для лиц:

с высшим образованием — не менее трех из последних пяти календарных лет;

со средним профессиональным образованием — не менее пяти из последних семи календарных лет.

Сейчас помимо того, что для главного бухгалтера добавили еще два квалификационных уровня (7 и 8), что значительно повысило требования к данной должности, изменились и требования к его квалификации. В зависимости от квалификационного уровня установлены разные уровни образования, опыт работы и обобщенная трудовая функция.

Приведем требования к главным бухгалтерам всех уровней в таблице.

Уровень Обобщенная трудовая функция Требование к образованию Опыт работы 6 Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта Высшее образование — бакалавриат Не менее пяти лет бухгалтерско-финансовой работы Cреднее профессиональное Не менее семи лет бухгалтерско-финансовой работы 7 Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, имеющего обособленные подразделения Высшее образование —

магистратура или специалитет Не менее пяти лет бухгалтерско-финансовой работы на руководящих должностях 8 Составление и представление консолидированной отчетности Высшее образование —

магистратура или специалитет Не менее пяти лет из последних семи лет работы, связанной с ведением бухучета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью (в том числе на руководящих должностях); не менее трех лет из последних пяти лет (в том числе на руководящих должностях) при наличии высшего образования в области экономики по специализации — бухучет и (или) аудит

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Если высшее или среднее образование у работников всех уровней непрофильное, они должны иметь дополнительное образование по программам профессиональной переподготовки.

Кроме того, главные бухгалтеры всех уровней должны получать дополнительное образование по программам повышения квалификации в объеме не менее 120 часов за три последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год.

Для кого требования профстандартов обязательны?

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Напомним, что в силу ст. 195.3 ТК РФ если данным кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, то профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями. То есть обязательными считаются только те требования профстандартов, которые введены или Трудовым кодексом, или федеральными законами, или иными нормативными актами.

Обратимся к Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В соответствии с ч. 3 ст. 7 этого закона ведение бухгалтерского учета руководитель организации может возложить на главного бухгалтера или иное должностное лицо организации, либо заключить гражданско-правовой договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

Главный бухгалтер или иное должностное лицо, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, должны отвечать следующим требованиям:

1) иметь высшее образование;

2) иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего образования в области бухгалтерского учета и аудита — не менее пяти лет из последних семи календарных лет;

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3) не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики.

Однако такие требования распространяются только на главных бухгалтеров:

открытых акционерных обществ (за исключением кредитных организаций);

страховых организаций;

негосударственных пенсионных фондов;

акционерных инвестиционных фондов;

управляющих компании паевых инвестиционных фондов;

государственных внебюджетных фондов и их территориальных отделений.

Для остальных организаций требования профстандарта «Бухгалтер» носят рекомендательный характер, и работодатель сам решает, применять ли требования к квалификации, установленные профстандартом.

Внедрение профстандарта

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Как было отмечено, на начало 2020 года казенные учреждения, так же как и другие государственные и муниципальные учреждения, должны были реализовать планы мероприятий по внедрению профстандартов: установить, в частности, обязательны ли требования профстандартов для работников их организации, в том числе для главных бухгалтеров, провести анализ профессиональных качеств работников на соответствие этим требованиям, а также составить планы подготовки работников и дополнительного профессионального образования в рамках бюджета на соответствующий год. Об этом Минтруд напоминал еще в 2016 году (Письмо от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253 ).

Для главных бухгалтеров казенных учреждений требования к квалификации, установленные профстандартом, являются рекомендациями. Тем не менее, если работодатель заинтересован в грамотных работниках, он может применять профстандарты при разработке должностных инструкций, подборе персонала, организации обучения, аттестации и т. п. Соответственно, он может включить в должностную инструкцию главбуха знания, навыки и функции, установленные стандартом, а также требования к квалификации.

После внесения изменений в должностную инструкцию принимать новых работников нужно будет уже в соответствии с этими требованиями.

Увольнять или не увольнять?

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Сразу скажем, что даже если работодатель обязан применять профстандарт для главного бухгалтера, но его квалификация не соответствует требованиям стандарта, уволить главбуха за это нельзя, поскольку нет такого основания для увольнения как, например, «несоответствие квалификации».

Если до начала применения работодателем (самостоятельно или в силу закона) профстандарта главный бухгалтер уже трудился, и при внедрении стандартов было установлено, что его квалификация не соответствует требованиям стандарта, уволить его можно будет только по результатам аттестации. И то это можно будет сделать только после того, как работодатель предложит работнику пройти повышение квалификации, включив его в план профессиональной подготовки работников.

При этом, даже если работник отказался повышать квалификацию, но имеет достаточный опыт и знания по занимаемой должности, то по рекомендации аттестационной комиссии он может оставаться на своей должности дальше.

Если же по результатам проведения аттестации будет установлено несоответствие работника занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, тогда его можно будет уволить на основании п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе в связи с недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации). Перед увольнением сотруднику следует предложить перевод на другую работу, соответствующую его квалификации.

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Соответствие работника требованиям профстандарта может быть установлено и в результате прохождения им и с его согласия по направлению работодателя независимой оценки квалификации, которая проводится в центрах независимой оценки.

Не забывайте, что уволить по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ можно не всех работников. Например, увольнению не подлежит беременная женщина, одинокая мать, воспитывающая ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), женщина, имеющая ребенка в возрасте до трех лет.

Итоги

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В соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ обязательные требования к главным бухгалтерам казенных учреждений в отношении их квалификации не установлены. Поэтому требования к образованию главного бухгалтера, предусмотренные профстандартом и обязательные в силу этого закона, для казенных учреждений носят рекомендательный характер.

Работодатель вправе установить в должностной инструкции свои требования к квалификации главного бухгалтера или использовать требования профстандарта.

Согласно профстандарту главный бухгалтер, в чью основную функцию входит составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, может иметь:

или высшее образование по программе бакалавриат и стаж бухгалтерско-финансовой работы не менее пяти лет;

или среднее профессиональное образование и стаж не менее семи лет бухгалтерско-финансовой работы.

Если высшее или среднее образование непрофильные, работник дополнительно должен освоить программу профессиональной переподготовки.

Таким образом, главный бухгалтер даже в соответствии с профстандартом может иметь среднее профессиональное образование и стаж работы семь лет. Если образование непрофильное, ему следует предложить пройти профессиональную переподготовку, если ее еще не было.

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Если работодатель внедрил для применения профстандарт, уволить главного бухгалтера, чей уровень образования не отвечает требованиям, нельзя. Уволить можно только по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за несоответствие занимаемой должности в связи с недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации.