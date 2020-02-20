Процедуры банкротства: просто о сложном

ЗАО «Расчетный центр «Практик» 📌 Реклама

По закону срок проведения процедуры наблюдения не может превышать семи месяцев с даты принятия заявления о банкротстве

Во время процедуры наблюдения предприятие может работать в обычном режиме. Более того, снимаются аресты с его имущества, разблокируются счета, приостанавливаются исполнительные производства. Пени и штрафы перестают начисляться, приставы не могут препятствовать деятельности предприятия.

Ограничения на деятельность предприятия и его органов управления есть, но они не существенны:

Запрещено проводить сделки более чем на 5% от балансовой стоимости активов без согласия арбитражного управляющего. Имеются в виду нетипичные сделки: образно говоря, продавать свои товары можно, а оборудование, на котором они делаются, нельзя.

Запрещается получать и выдавать займы без согласия арбитражного управляющего.

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Общему собранию запрещено принимать решения о распределении прибыли, выплате дивидендов, выплате действительной стоимости доли при выходе участника.

Общему собранию запрещено принимать решение о ликвидации и реорганизации. Но оно имеет право править устав, юридический адрес и менять руководителя.

Арбитражный управляющий в процедуре наблюдения называется временным управляющим. Его кандидатуру утверждает арбитражный суд.

Как только суд вводит процедуру наблюдения, временный управляющий делает соответствующую публикацию в газете «Коммерсант» и в ЕФРСБ. С момента публикации начинает отсчитываться 30-дневный срок на предъявление требования кредиторов для участия в первом собрании. Кредитору крайне желательно включиться в этот список вовремя, иначе придется ждать перехода на дальнейшую процедуру.

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Временный управляющий получает доступ ко всей финансовой информации должника — он имеет право запрашивать и получать любые документы и пояснения у руководства должника, контрагентов, банков, государственных органов и т.д. Все эти лица обязаны предоставлять ему сведения в течение 7 дней без взимания какой-либо платы.

На основании полученной информации временный управляющий проводит финансовый анализ деятельности должника. Финансовый анализ проводится минимум за два (а, как правило, за три) года, предшествовавших банкротству. Цель этой работы — дать заключение о наличии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, а также о наличии сомнительных сделок. Вместе с финансовым анализом арбитражный управляющий готовит рекомендации о дальнейшем развитии дела о банкротстве.

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В конце процедуры наблюдения арбитражный управляющий созывает первое собрание кредиторов. В повестку дня в обязательном порядке включаются следующие вопросы:

1. Отчет арбитражного управляющего о проделанной работе.

К первому собранию арбитражный управляющий готовит финансовый анализ, анализ на наличие признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, анализ сделок, предложения по дальнейшему развитию дела о банкротстве.

2. Выбор арбитражного управляющего на следующую процедуру. Дополнительные требования к арбитражному управляющему.

Если временный управляющий по каким-то причинам не устраивает кредиторов, они могут проголосовать за другую кандидатуру. Также они могут установить дополнительные требования к арбитражному управляющему сверх установленных законом — опыт работы, образование и т.д.

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3. Выбор процедуры банкротства.

После процедуры наблюдения может быть принято решение о переходе на одну из трех процедур:

финансовое оздоровление;

внешнее управление;

конкурсное производство.

4. Привлечение внешнего реестродержателя.

Реестродержатель — лицо, ведущее реестр кредиторов. Это может быть арбитражный управляющий или внешняя специализированная организация. Привлекать ее или нет решает собрание кредиторов.

5. Созыв комитета кредиторов.

Если кредиторов более 50, то созыв комитета обязателен. В других случаях это право, а не обязанность.

От итогов голосования по этим вопросам во многом зависит итог дела о банкротстве.

Результаты собрания отправляются в арбитражный суд, который принимает окончательное решение — какую процедуру в деле о банкротстве следует ввести дальше.

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Если у предприятия нет имущества на финансирование последующих процедур, а действующие лица не выражают согласия взять эти расходы на себя, суд по итогу наблюдения может прекратить производство по делу о банкротстве. В этом случае все ограничения, наложенные на предприятие законом о банкротстве, снимаются, и предприятие может функционировать дальше.

Зачастую кредитор, инициировавший дело о банкротстве, отказывается от дальнейшего финансирования дела после получения информации в процедуре наблюдения. Это делается для того, чтобы не финансировать ликвидацию должника в случае, когда взыскание средств маловероятно.

Важно различать «прекращение» и «завершение» дела о банкротстве. После прекращения все ограничения снимаются, предприятие продолжает жить. После завершения происходит ликвидация компании, а непогашенные в процедуре банкротства долги считаются погашенными. Предприятие в этом случае исключается из Единого государственного реестра юридических лиц.

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Финансовое оздоровление

Процедура финансового оздоровления вводится только в том случае, когда кем-то предоставлено обеспечение погашения требований кредиторов. Обеспечение осуществляется в виде залога имущества, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, поручительства и т.д.

Максимальный срок проведения процедуры финансового оздоровления — два года.

Лицо, желающее ввести финансовое оздоровление в отношении должника, направляет арбитражному управляющему и в суд план финансового оздоровления и график погашения долгов. Арбитражный управляющий проводит собрание, и если собранием принимается соответствующее решение, суд вводит процедуру. После этого предприятие продолжает работать по плану и графику, отчитываясь арбитражному управляющему. Важно отметить, что работа продолжается без арестов, блокировок, исполнительных производств, пеней и штрафов.

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Руководитель компании сохраняет свои полномочия. Ограничения на деятельность предприятия и его органов управления незначительны (также, как и в процедуре наблюдения).

В процедуре финансового оздоровления арбитражного управляющего называют административным управляющим. Его кандидатура утверждается арбитражным судом.

Как и в наблюдении, роль арбитражного управляющего в этой процедуре скорее «созерцательная». Он не принимает большого участия в работе должника.

Административный управляющий рассматривает отчеты органов управления, осуществляет контроль над выполнением графика погашения задолженности, предоставляет информацию собранию кредиторов. В случае неисполнения графика погашения задолженности он требует от лиц, предоставивших обеспечение, исполнения обязанностей.

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На первый взгляд, процедура интересная, но на практике она применяется крайне редко. Фактически все упирается в обеспечение. Возникает естественный вопрос: если кто-то готов поручиться за должника и заинтересован в восстановлении его платежеспособности, зачем ему вносить обеспечение и входить в процедуру банкротства? В этом случае компаниям проще договориться между собой напрямую и рассчитаться с кредиторами. Это сэкономит время и деньги на процедуру банкротства.

Чтобы процедура финансового оздоровления использовалась чаще, законодатели сейчас работают над повышением ее привлекательности.

Внешнее управление

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Срок проведения внешнего управления не может превышать двух лет (так же, как и при финансовом оздоровлении).

Основное отличие внешнего управления от финансового оздоровления состоит в том, что руководитель предприятия отстраняется от своей должности, а руководство компанией возлагается на внешнего управляющего. При этом участники (учредители) компании очень сильно ограничены в своих правах. Их основная функция — поиск денежных средств для погашения требований кредиторов.

Внешний управляющий в процедуре внешнего управления:

принимает документы и имущество должника;

составляет план внешнего управления, согласовывает этот план с собранием кредиторов, после чего утверждает в суде;

работает в соответствии с планом для того, чтобы оздоровить предприятие. Собрание кредиторов контролирует эту работу.

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Конкурсное производство

Конкурсное производство вводится сроком на 6 месяцев. Может продлеваться неограниченное количество раз.

Известны банкротства, в которых конкурсное производство длится больше 5 лет.

Цель конкурсного производства — соразмерное удовлетворение требований кредиторов. Долги, не погашенные в ходе конкурсного производства, после его завершения считаются погашенными.

Перейти на конкурсное производство можно непосредственно после наблюдения, а можно после финансового оздоровления или внешнего управления, если эти оздоровительные процедуры не дали результата.

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Именно после открытия конкурсного производства предприятие официально признается банкротом. До этого момента оно не считается банкротом, несмотря на то, дело о банкротстве возбуждено.

Через два месяца после публикации в газете «Коммерсантъ» и ЕФРСБ окончательно закрывается реестр кредиторов. Кредиторы, которые не успевают подать заявление о включении в реестр в этот срок, не имеют права голосовать на собрании и их требования удовлетворяются в последнюю очередь.

Во время конкурсного производства руководитель отстраняется от управления. Общее собрание теряет почти все свои полномочия, как и в случае с внешним управлением.

Арбитражный управляющий на этапе конкурсного производства называется конкурсным управляющим. Вот, что он делает:

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анализирует финансовую деятельность должника (если данный анализ не проводился ранее);

ищет и оспаривает подозрительные сделки;

при необходимости оценивает и продает имущество должника;

при наличии оснований привлекает руководителя и учредителей должника к ответственности — в том числе субсидиарной, по долгам компании.

По статистике в России удовлетворяется от 3 до 7% требований кредиторов третьей очереди (в третьей очереди находится подавляющее число кредиторов).

После того, как средства должника распределены, остается только выполнить ряд формальностей — сдать дела в архив, сдать ликвидационную бухгалтерскую отчетность, отчитаться в судебном заседании о проделанной работе.

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В срок от 30 до 60 дней после принятия решения о завершении конкурсного производства суд направляет решение о завершении в налоговую инспекцию. На основании этого решения налоговая инспекция исключает юридическое лицо из ЕГРЮЛ.

Повторю ключевую фразу: долги, не погашенные в ходе конкурсного производства, считаются погашенными. Кредиторы могут со спокойной совестью списать долги как безнадежные к взысканию, а руководство должника вздохнуть спокойно (если, конечно, руководителей не привлекли к ответственности).

Мировое соглашение

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Проще говоря, кредиторы идут навстречу компании и дают ей возможность спокойно рассчитаться с долгами.

Но если мировое соглашение не исполняется, кредиторы или ФНС могут подать в арбитражный суд заявление о его расторжении. В этом случае процедура банкротства возобновляется с той точки, на которой соглашение было принято — например, сразу с конкурсного производства.

Мировое соглашение утверждается арбитражным судом только в случае погашения требований кредиторов первой и второй очереди.

Решение о заключении мирового соглашения принимается на собрании кредиторов большинством от общего количества голосов. Оно заключается в письменной форме и должно содержать положения о порядке/сроках исполнения обязательств должника в денежной форме.

Мировое соглашение может содержать:

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