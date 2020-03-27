У каждого работающего пенсионера отнимают по 11 тысяч рублей в год

Запрет индексации пенсий работающим лишает среднестатистического пожилого труженика более 11 тыс. руб. в год. Такая несправедливость обострила споры о ее отмене в связи с предложениеми вписать положение об индексации в Конституцию. Экономисты, близкие к финансовому блоку правительства, признают, что после повышения пенсионного возраста отмена индексации пенсий работающим перестала быть оправданной мерой. В Минтруде уверяют, что работающие пенсионеры формально не лишены индексации.

На сегодняшний день в России действующим законодательством не предусмотрена индексация страховых пенсий работающих пенсионеров, подтвердил новый министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая в Совете Федерации. В период трудовой деятельности пенсионеров «им начисляют соответствующие страховые коэффициенты для повышения пенсии», пояснил министр. «В момент выхода на пенсию эти граждане получают всю накопленную индексацию», — уверил сенаторов Котяков.

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Напомним, ранее Антон Дроздов, когда он возглавлял Пенсионный фонд, заявил, что для восстановления индексации работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд руб. «Это большие деньги, и таких денег сейчас нет», — пояснял он. В конце октября 2019-го Дроздов сообщал, что в России зарегистрировано 43 млн пенсионеров, из них 9,6 млн — работают.

При этом, как писала «НГ», по сравнению с 2016 годом, когда вступила в силу отмена индексации пенсий работающим пенсионерам, их численность сократилась почти на 40%. И в основном это было связано с бегством пожилых работников в серый сектор.

Между тем целесообразность отмены индексации пенсий работающим пенсионерам вызывает все больше сомнений — в том числе у экономистов, близких к финансовому блоку правительства. И, как следует из их объяснений, целесообразность эта сошла на нет как раз из-за повышения пенсионного возраста, благодаря которому бюджет и так существенно сэкономит.

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В частности, расходы на социальную политику в России будут сокращены с 4,4% ВВП, зафиксированных в 2018 году, до 3,8% в 2022-м, следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета. Именно в этой статье расходов сконцентрированы затраты на пенсионное обеспечение граждан.

Разъясняя смысл проводимого в стране повышения пенсионного возраста, вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщала, что уже к 2030–2031 годам трансферт федерального бюджета в пенсионную систему планируется свести до нуля, и пенсионная система выйдет на самообеспечение.

За период с 2019 по 2028 год от повышения пенсионного возраста «система получит примерно 7,8 трлн руб.», говорила также Голикова. И все эти средства будут направлены на повышение пенсий, уверяла вице-премьер. Однако, уточним, на индексацию не всем пенсионерам, а только неработающим.

«В условиях повышения пенсионного возраста актуальность и целесообразность неидексациии пенсий работающим пенсионерам с каждым годом становятся все меньше и меньше», — сообщил «НГ» замдиректора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Назаров (также — директор Научно-исследовательского финансового института Минфина).

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«Поэтому я думаю, что в 2025 году можно было бы совсем смело возвращаться к индексации пенсии работающим пенсионерам. Делать ли это прямо сейчас — вопрос скорее политический», — уточнил он.

Как пояснил Назаров, польза отказа от индексации пенсий работающим пенсионерам заключалась в том, что благодаря этой мере можно было больше индексировать пенсии неработающим пенсионерам, живущим на одну пенсию. Но после такого решения «могли создаваться стимулы (и с каждым годом эти стимулы становятся все сильнее) получать теневой доход либо вообще прекращать работать, особенно у низкооплачиваемых людей», сказал Назаров.

Опрошенные «НГ» эксперты считают, что вопрос восстановления индексации пенсий работающим пожилым гражданам уже назрел. По словам доцента Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой, с учетом сегодняшней продолжительности жизни граждан как раз более разумно производить для них индексацию не по итогам увольнения, а прямо сейчас.

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Кроме того, если говорить об экономическом аспекте, то, как отметила Мирзабалаева, «что мешает работающему уволиться, получить доплату к пенсии, накопленной на пенсионных счетах, и через три месяца вновь устроиться на работу или уйти подрабатывать в неформальный сектор?» Государство, с одной стороны, предпринимает шаги к обелению экономики, стимулированию самозанятости, а с другой — пытается сэкономить на индексации пенсий, что приводит к подобным противоречиям и уходу людей в тень, следует из объяснений экономиста.

В то же время, как отметил независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский, экономическая эффективность повышения пенсионного возраста тоже «стремится к нулю уже в среднесрочной перспективе».

«Ни в одной стране повышение пенсионного возраста не привело к экономии бюджета и пенсионных фондов на отрезке более пяти лет, — сообщил эксперт. — Таким образом, реформа служит только тактическим целям и накоплению средств на несколько лет, но становится все более тяжелым бременем позднее».

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В итоге именно поэтому «правительство не будет отказываться от дополнительных мер экономии бюджета, тем более в условиях глобального ухудшения экономики», предполагает Звенигородский.

Источник: Независимая газета