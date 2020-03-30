Сколько нужно заплатить в ПФР, чтобы купить стаж и баллы для пенсии

Все чаще нашим гражданам приходится на личном опыте убеждаться в том, что повышение пенсионного возраста — это еще не самая большая беда.

Намного хуже — когда, дождавшись пенсионного возраста, обращаешься в ПФР и вдруг узнаешь, что ждать придется еще пять лет! А все потому, что не хватает страхового стажа или пенсионных баллов.

Страховая пенсия назначается по достижении пенсионного возраста тем, у кого есть необходимый минимум стажа и баллов. В 2020 году требуется 11 лет и 18,6 пенсионных баллов, а в ближайшей перспективе придется подтверждать уже 15 лет стажа и 30 баллов.

Недавно мне написала женщина, которой не хватило до страховой пенсии всего 0,5 балла! Из-за этого ей придется еще 5 лет ждать пенсию — и то социальную, размер которой очень низкий (всего 5 283,84 рубля в этом году).

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Способов исправить ситуацию всего два — дорабатывать или же... «докупать» стаж и пенсионные баллы. Сколько нужно заплатить в ПФР, чтобы получить недостающий стаж или баллы, и как это сделать?

Во-первых, следует подать в ПФР заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

Статья 29 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ позволяет добровольно платить взносы на пенсионное страхование тем, за кого работодатель их не отчисляет.

Это касается тех, кто работает за границей, или живет в России, но официально не трудоустроен, или же стал самозанятым, перейдя на уплату налога на профессиональный доход.

Во-вторых, нужно взять в ПФР квитанцию и уплатить страховые взносы за текущий год (через банк или в режиме онлайн, через электронный сервис на сайте ПФР).

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Но стоит учитывать ряд нюансов:

— Расчетным периодом для добровольной уплаты страховых взносов является календарный год.

Он начинается со дня приема Пенсионным фондом заявления на вступление в программу и заканчивается 31 декабря того же года.

С наступлением нового календарного года начинается следующий расчетный период.

Поэтому, к сожалению, нельзя уплатить взносы за прошлое время (например, купить себе сразу 10 лет стажа). Добровольные взносы учитываются только в том году, в котором были уплачены.

— Взносы зачисляются на счет плательщика 31 декабря.

В связи с этим можно платить как всю сумму за год единовременно, так и частями в течение года — это не принципиально.

А вот воспользоваться взносами для назначения пенсии можно будет в следующем году: в срок до 1 марта они поступят на лицевой счет гражданина — и соответственно, ему начислят и страховой стаж, и пенсионные баллы.

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— Обратите внимание, что нужное количество стажа и баллов определяется по состоянию на тот год, в котором гражданин достиг пенсионного возраста.

Например, женщине 1964 г.р. исполнилось 55,5 лет в 2020 году, но ей отказали в пенсии из-за нехватки 0,5 балла.

В том же году она перечислила добровольные взносы — и в 2021 году снова обращается за пенсией. Но ее право на пенсию все равно будут определять по состоянию на 2020 год — т. е. ей понадобится 11 лет стажа и 18,6 баллов (тогда как в 2021 году для пенсии нужно будет 12 лет и 21 балл соответственно).

Тем самым исключается т. н. «карусель» — когда человек докупил стаж и баллы за год, а их со следующего года требуется еще больше.

— Не стоит забывать, что действует такой запрет: нельзя «купить» добровольными взносами больше половины стажа, который требуется для пенсии.

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Исключение сделано только для самозанятых: им стаж по добровольным взносам учитывается без ограничений.

Ну и самый главный вопрос: сколько же нужно заплатить взносов, чтобы получить стаж и пенсионные баллы?

Чтобы добавить к стажу один календарный год, достаточно внести минимальную сумму взноса — это тариф, умноженный на 12-кратное значение МРОТ по состоянию на 1 января текущего года.

Прошу обратить внимание, что согласно разъяснению ПФР из суммы добровольно перечисленного взноса вычитается солидарная часть тарифа.

Поэтому сумма взносов, учтенных на лицевом счете, составит только 72,7% от уплаченных (16 / 22).

Минимальный взнос 32 023,20 рублей в 2020 году позволит получить только 1,127 пенсионных балла.

Максимально допустимая сумма добровольного взноса за один год равна восьми минимальным. Но нужно учитывать, что за 2020 год в пенсию засчитывается 9,57 баллов и не больше.

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Закон позволяет плательщику выбрать сумму добровольных взносов в пределах действующего минимума и максимума.

А самозанятым для зачета одного года в страховой стаж нужно уплатить взносы в размере не менее фиксированного платежа, установленного для ИП на текущий год. В 2020 году — это 32 448 рублей.

Таким образом, «покупка» пенсионного стажа и баллов — это вовсе не шутка, а вполне реальный механизм, предусмотренный законом.