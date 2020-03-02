Клерк.Ру

Как исключить из плана проверок компанию или ИП

До конца 2020 года в России для субъектов малого предпринимательства установлены «надзорные каникулы». Проверять их в этот период нельзя. Но что делать, если организацию и ИП все же включили в план проверок прокуратуры? Разберемся.

Надзорные каникулы для малого бизнеса

С 01.01.2019 по 31.12.2020 в России введен мораторий на проверку малых предприятий. Он установлен для всех контрольных мероприятий, включенных в сводный план проверок прокуратуры. Не распространяется запрет на налоговые, таможенные, валютные и прокурорские проверки, банковский и страховой надзор.

По всем остальным видам проверок, указанным в Законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ, проверять субъектов малого предпринимательства нельзя. Но существуют и исключения. Так, например, не распространяются «надзорные каникулы» на организации и ИП (ст. 26.2 Закона № 294-ФЗ):

📌 Реклама
Отключить

  • осуществляющие виды деятельности, поименованные в Постановлении Правительства РФ от 23.11.2009 № 944;
  • ведущие деятельность, отнесенную к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности;
  • привлеченных к ответственности за совершение грубого административного нарушения, если с момента вынесения решения прошло менее 3 лет;
  • подпадающие под госнадзор в связи с деятельностью в области атомной энергии, радиационной безопасности, защиты гостайны.
  • ведущие лицензируемые виды деятельности.
Даже если вы являетесь субъектом малого предпринимательства и не подпадаете под указанные выше исключения вас все равно могут включить в план проверок прокуратуры. Происходит это либо из-за того, что сведения об организации или ИП не включены в реестр МСП, либо из-за ошибки лиц, формирующих план.

📌 Реклама
Отключить

Как исключить из плана проверки прокуратуры свою организацию или ИП

Для того, что исключить себя из плана проверок потребуется:

  • Составить заявление об исключении проверки в отношении юрлица, ИП из ежегодного плана проведения плановых проверок юрлиц и ИП.
  • Подготовить документы, подтверждающие статус субъекта малого предпринимательства.
  • Сдать заявление и документы в надзорный орган, утвердивший сводный план проверок.
В течение 10 рабочих дней с даты сдачи документов надзорный орган выносит одно из следующих решений:

  • об исключении организации или ИП из плана проверок;
  • об отказе в исключении компании или предпринимателя из плана проверок;
  • о возврате заявления и документов из-за отсутствия в них необходимых сведений либо из-за отсутствия проверки в целом по этому лицу.

Заявление на исключение из плана проверок 2020

Заявление об исключении организации или ИП из сводного плана проверок прокуратуры необходимо составить по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 № 1268.

📌 Реклама
Отключить

12

Подписывает документ руководитель организации, ИП либо лицо по доверенности.

К заявлению потребуется приложить следующие документы:

  • выписку из реестра акционеров общества (для АО);
  • заверенную копия отчета о финансовых результатах за 1 календарный год из 3 последних (для ООО);
  • КУДиР или иной документ, содержащий информацию о выручке за 1 год из 3 последних;
  • заверенную копию сведений о среднесписочной численности сотрудников за год. Если компания или ИП не привлекал наемных работников, то потребуется подтвердить это документально.

Подводим итоги

Для исключения организации или ИП из плана проверок прокуратуры нужно сдать в надзорный орган заявление и документы, подтверждающие статус субъекта малого предпринимательства.

📌 Реклама
Отключить

Заявление необходимо составить по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 № 1268.

В течение 10 рабочих дней с даты получения документов надзорный орган примет решение об исключении организации (ИП) из плана проверок либо об отказе в нем.

Если в документах или заявлении нет необходимых сведений или отсутствует проверка, по которой подаются документы, они будут возвращены заявителю.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить