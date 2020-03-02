Как исключить из плана проверок компанию или ИП

До конца 2020 года в России для субъектов малого предпринимательства установлены «надзорные каникулы». Проверять их в этот период нельзя. Но что делать, если организацию и ИП все же включили в план проверок прокуратуры? Разберемся.

Надзорные каникулы для малого бизнеса

С 01.01.2019 по 31.12.2020 в России введен мораторий на проверку малых предприятий. Он установлен для всех контрольных мероприятий, включенных в сводный план проверок прокуратуры. Не распространяется запрет на налоговые, таможенные, валютные и прокурорские проверки, банковский и страховой надзор.

По всем остальным видам проверок, указанным в Законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ, проверять субъектов малого предпринимательства нельзя. Но существуют и исключения. Так, например, не распространяются «надзорные каникулы» на организации и ИП (ст. 26.2 Закона № 294-ФЗ):

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осуществляющие виды деятельности, поименованные в Постановлении Правительства РФ от 23.11.2009 № 944;

ведущие деятельность, отнесенную к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности;

привлеченных к ответственности за совершение грубого административного нарушения, если с момента вынесения решения прошло менее 3 лет;

подпадающие под госнадзор в связи с деятельностью в области атомной энергии, радиационной безопасности, защиты гостайны.

ведущие лицензируемые виды деятельности.

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Даже если вы являетесь субъектом малого предпринимательства и не подпадаете под указанные выше исключения вас все равно могут включить в план проверок прокуратуры. Происходит это либо из-за того, что сведения об организации или ИП не включены в реестр МСП, либо из-за ошибки лиц, формирующих план.

Как исключить из плана проверки прокуратуры свою организацию или ИП

Для того, что исключить себя из плана проверок потребуется:

Составить заявление об исключении проверки в отношении юрлица, ИП из ежегодного плана проведения плановых проверок юрлиц и ИП.

Подготовить документы, подтверждающие статус субъекта малого предпринимательства.

Сдать заявление и документы в надзорный орган, утвердивший сводный план проверок.

В течение 10 рабочих дней с даты сдачи документов надзорный орган выносит одно из следующих решений:

об исключении организации или ИП из плана проверок;

об отказе в исключении компании или предпринимателя из плана проверок;

о возврате заявления и документов из-за отсутствия в них необходимых сведений либо из-за отсутствия проверки в целом по этому лицу.

Заявление на исключение из плана проверок 2020

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Заявление об исключении организации или ИП из сводного плана проверок прокуратуры необходимо составить по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 № 1268.

Подписывает документ руководитель организации, ИП либо лицо по доверенности.

К заявлению потребуется приложить следующие документы:

выписку из реестра акционеров общества (для АО);

заверенную копия отчета о финансовых результатах за 1 календарный год из 3 последних (для ООО);

КУДиР или иной документ, содержащий информацию о выручке за 1 год из 3 последних;

заверенную копию сведений о среднесписочной численности сотрудников за год. Если компания или ИП не привлекал наемных работников, то потребуется подтвердить это документально.

Подводим итоги

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Для исключения организации или ИП из плана проверок прокуратуры нужно сдать в надзорный орган заявление и документы, подтверждающие статус субъекта малого предпринимательства.

Заявление необходимо составить по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 № 1268.

В течение 10 рабочих дней с даты получения документов надзорный орган примет решение об исключении организации (ИП) из плана проверок либо об отказе в нем.

Если в документах или заявлении нет необходимых сведений или отсутствует проверка, по которой подаются документы, они будут возвращены заявителю.