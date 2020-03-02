Как исключить из плана проверок компанию или ИП

До конца 2020 года в России для субъектов малого предпринимательства установлены «надзорные каникулы». Проверять их в этот период нельзя. Но что делать, если организацию и ИП все же включили в план проверок прокуратуры? Разберемся.
Надзорные каникулы для малого бизнесаС 01.01.2019 по 31.12.2020 в России введен мораторий на проверку малых предприятий. Он установлен для всех контрольных мероприятий, включенных в сводный план проверок прокуратуры. Не распространяется запрет на налоговые, таможенные, валютные и прокурорские проверки, банковский и страховой надзор.
По всем остальным видам проверок, указанным в Законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ, проверять субъектов малого предпринимательства нельзя. Но существуют и исключения. Так, например, не распространяются «надзорные каникулы» на организации и ИП (ст. 26.2 Закона № 294-ФЗ):
- осуществляющие виды деятельности, поименованные в Постановлении Правительства РФ от 23.11.2009 № 944;
- ведущие деятельность, отнесенную к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности;
- привлеченных к ответственности за совершение грубого административного нарушения, если с момента вынесения решения прошло менее 3 лет;
- подпадающие под госнадзор в связи с деятельностью в области атомной энергии, радиационной безопасности, защиты гостайны.
- ведущие лицензируемые виды деятельности.
Как исключить из плана проверки прокуратуры свою организацию или ИПДля того, что исключить себя из плана проверок потребуется:
- Составить заявление об исключении проверки в отношении юрлица, ИП из ежегодного плана проведения плановых проверок юрлиц и ИП.
- Подготовить документы, подтверждающие статус субъекта малого предпринимательства.
- Сдать заявление и документы в надзорный орган, утвердивший сводный план проверок.
- об исключении организации или ИП из плана проверок;
- об отказе в исключении компании или предпринимателя из плана проверок;
- о возврате заявления и документов из-за отсутствия в них необходимых сведений либо из-за отсутствия проверки в целом по этому лицу.
Заявление на исключение из плана проверок 2020Заявление об исключении организации или ИП из сводного плана проверок прокуратуры необходимо составить по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 № 1268.
Подписывает документ руководитель организации, ИП либо лицо по доверенности.
К заявлению потребуется приложить следующие документы:
- выписку из реестра акционеров общества (для АО);
- заверенную копия отчета о финансовых результатах за 1 календарный год из 3 последних (для ООО);
- КУДиР или иной документ, содержащий информацию о выручке за 1 год из 3 последних;
- заверенную копию сведений о среднесписочной численности сотрудников за год. Если компания или ИП не привлекал наемных работников, то потребуется подтвердить это документально.
Подводим итогиДля исключения организации или ИП из плана проверок прокуратуры нужно сдать в надзорный орган заявление и документы, подтверждающие статус субъекта малого предпринимательства.
Заявление необходимо составить по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 № 1268.
В течение 10 рабочих дней с даты получения документов надзорный орган примет решение об исключении организации (ИП) из плана проверок либо об отказе в нем.
Если в документах или заявлении нет необходимых сведений или отсутствует проверка, по которой подаются документы, они будут возвращены заявителю.