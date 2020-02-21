Тайное стало явным! Каждый бухгалтер мечтает о...

Не получать штрафы, чтобы руководитель ценил, чтобы налоговая не придиралась, чтобы документы всегда были под рукой… Гадать можно бесконечно, поэтому мы решили спросить.

Чего хотят бухгалтеры?

Оказывается, что 72% бухгалтеров крупных компаний в поисках (нет, не сокровищ) решений для контроля первички. А все потому, что 19% из опрошенных уже хотя бы раз доначисляли налог из-за отсутствия документов. А 47% из них устали «выбивать» первичку от поставщиков и клиентов, так как на сборы документов тратят от нескольких дней, до нескольких недель.

А чего хотите вы?

Прямо сейчас, без регистрации и смс, можно проверить, вы контролируете финансовые документы, или они вас. Рискуете ли вы после следующей проверки доплачивать налог из своих «кровных», или все в порядке. Тест из 9 вопросов поможет не только выявить проблему, но и определить решение. А если ваш документооборот превышает 500 документов в месяц, то проверить точно стоит. Сейчас проверим

Осторожно! Воплощаем мечты в жизнь

Мечтать не вредно, вредно – не мечтать. Потому что четкая формулировка желаемого помогает достичь цели и в разы упростить рабочие будни. С желаниями определились, теперь давайте рассмотрим их под микроскопом: что нужно, зачем и как этого добиться.

Мечта №1. Документы всегда возвращаются в бухгалтерию

Всем знакома ситуация – менеджер, кладовщик или водитель (нужное подчеркнуть) забыл забрать у контрагента подписанный оригинал. Теперь взыскать задолженность с контрагента будет невозможно, если тот откажется платить.

Что на практике

Суды косвенные доказательства не любят. Документируйте, говорят, факты своей хозяйственной жизни. Если отгрузили товар без сопроводительных документов – считайте, что вы их подарили заказчику.

Так, например, случилось с дорожно-строительной компанией, которая отгрузила заказчику бетона и щебня на 961 104 руб., а тот не подписал документы об отгрузке. Копии документов о том, что машина заказчика проезжала через КПП, и цветные фотографии отгрузки делу не помогли.

Все подробности – в Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа по делу № А53-3848/2017 от 19.01.2018.

Как претворить мечту в жизнь?

Забирайтесь на броневичок (а-ля офисный стол) и внедряйте в массы культуру возврата документов.

Что это значит:

подготовьте и подпишите у руководства регламент работы с документами для всех сотрудников компании;

пропишите ответственность для менеджеров, которые забывают это делать;

упрощайте отслеживание невозвращенных документов, а лучше и вовсе автоматизируйте.

Например, многие бухгалтеры делают это прямо в «1С» с помощью программы «Скан-Архив». Она создает отчет о возвращенных документах в базе: показывает бухгалтеру, какие документы нужно запросить, а менеджеру – документы, за которые он отвечает.

Пример отчета о наличии документов в «1С», в программе «Скан-Архив».

Программа хороша тем, что фильтровать документы можно разными способами: по контрагенту, по типу документов, по периоду. Выгрузка также настраивается, можно найти все документы по контрагенту ООО «Мечта», а выгрузить только накладные, поступления или реализации.

Мечта №2. Все сделки подтверждены в налоговой

Признавайтесь, тоже выбиваете первичку из контрагентов? К сожалению, это не единичный случай, когда контрагенты забывают (или изначально не планируют) передавать первичные документы. А перед налоговой отдувается кто? – Правильно, бухгалтер.

Что на практике

Если организация пытается получить выплату только на основании договора, без предъявления других первичных документов (например, документов по отгрузке и перевозке, путевых листов, транспортных накладных и т.д.), сделку могут признать мнимой.

Если инспекция обнаружит, что документ первичного учета отсутствует или не был вовремя предоставлен, за это грозит налоговая – согласно ст. 106 НК РФ – и административная ответственность по ст. 2.1 КоАП РФ.

Аналогичный случай в подробностях описан в Постановлении Третьего арбитражного апелляционного суда от 26.09.2018 по делу № А33-9990/2017, а также в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 19.09.2017 № Ф09-4868/17 по делу № А60-44638/2015.

Как претворить мечту в жизнь?

Вводите правило – проверять контрагентов, даже тех, с которыми работаете не первый год. Для тех, кто вызывает сомнения, получать через сервисы справку о благонадежности, доказательства, что не в ваших интересах признавать сделку мнимой.

И не гнушайтесь требовать все первичные документы, которые отсутствуют по сделке. Как организовать такую работу, рассказал редактор газеты «Прогрессивный бухгалтер» на вебинаре «Как обеспечить 100% возврат первичных документов».

Кроме того, многие уже начали вводить стандарты работы с документами. Если у вас есть 7 минут, посмотрите видеоролик, где бухгалтер рассказывает о стандарте в «1С». - > Надо глянуть

Понятно, что не документами едиными жив бухгалтер, но для нас с вами профилактические меры по упорядочиванию документооборота – это личный интерес, ведь штрафы должностным лицам никто не отменял.

Поэтому продолжайте мечтать, главное – делайте это правильно и не забывайте использовать все возможности вашей «1С». Благо, что разработчики не стоят на месте и нет-нет да и внедрят что-то полезное.