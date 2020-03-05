Коммерческая организация попыталась взыскать со своего работника материальный ущерб в регрессном порядке. И суды двух инстанций требование удовлетворили. Однако, ВС дело вернул на новое рассмотрение, напомнив, при каком условии можно взыскать полную материальную ответственность с работника.

Суть дела

В 2012 году гражданин И. устроился на работу в компанию на должность водителя-экспедитора. Работодатель заключил с ним договор о полной индивидуальной материальной ответственности.

В 2016 году И., выполняя свои трудовые обязанности на автомобиле компании, совершил наезд на другой автомобиль «Фольксваген» из-за того, что не учел метеорологические условия (п. 10.1 ПДД). Инспектор ДПС не стал возбуждать дело об административном правонарушении в отношении И в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

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В результате аварии пострадал автомобиль «Фольксваген». Водитель «Фольксвагена» Е. обратился в суд о взыскании ущерба с компании. Суд удовлетворил иск и обязал компанию компенсировать ущерб в размере 232,9 тыс. руб.

Компания выплатила Е. компенсацию за причиненный в результате ДТП ущерб. А затем обратилась в суд с иском к И. Она просила взыскать с работника выплаченную компенсацию в порядке регресса.

Что решили суды

Водитель И. с заявленными требованиями не согласился — он считал, что компания безосновательно возлагает на него материальную ответственность в полном размере. А договор о полной индивидуальной материальной ответственности заключён с ним с нарушением требований действующего законодательства.

Тем не менее, районный суд иск компании удовлетворил. Суд взыскал с И. в пользу компании сумму причинённого ущерба в порядке регресса в размере 247,9 тыс руб. (компенсация ущерба 232, 9 тыс. руб. плюс расходы на представителя 15 тыс.), расходы на уплату госпошлины. Апелляция оставила это решение в силе.

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И. обратился с кассационной жалобой в ВС. Истец просил отменить решения судов как незаконные.

Что решил ВС

ВС с выводами судов не согласился и указал:

Работодатель несет ответственность по возмещению третьим лицам вреда, причиненного работником при исполнении им трудовых или служебных обязанностей. В случае возмещения вреда работодатель имеет право регрессного требования к своему работнику. «Под вредом (ущербом), причинённым работником третьим лицам, понимаются все суммы, выплаченные работодателем третьим лицам в счёт возмещения ущерба»;

Ст. 233 ТК определяет условия, при наличии которых возникает материальная ответственность стороны трудового договора, причинившей ущерб другой стороне этого договора. Материальная ответственность стороны договора наступает «за ущерб, причинённый ею другой стороне этого договора в результате её виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено данным кодексом или иными федеральными законами. Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба»;

На работника может быть возложена полная материальная ответственность при условии, что факт совершения лицом административного правонарушения установлен(пункт 6 части 1 статьи 243 ТК РФ):

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— В отношении работника уполномоченным органом вынесено постановление о назначении административного наказания:

— Или в отношении работника принято постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с его малозначительностью.

В данном случае, пояснил ВС:

Суды, возлагая на И. полную материальную ответственность по регрессному требованию компании, ссылались на то, что ДТП произошло по вине работника;

Однако, суды не учли, что инспектор ДПС не стал возбуждать дело об административном правонарушении в отношении И., т.к. не нашел в его действиях состава административного правонарушения;

Поскольку в отношении И. не выносилось постановление о совершении административного правонарушения, вывод о наличии оснований для возложения на него полной материальной ответственности не может быть признан правомерным;

Также не соответствует нормам ТК и вывод судов о полной материальной ответственности И. на основании заключенного с ним договора. Ущерб причинен в результате ДТП, т.е. когда И. выполнял обязанности водителя. «Работы по управлению транспортным средством и должность водителя не включены в Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества».

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ВС указал, что в данном случае, с учетом заявленных требований компании и возражений И., суду следовало установить «наличие предусмотренных законом необходимых условий для возложения на работника И. полной материальной ответственности за причинённый работодателю ущерб в результате дорожно-транспортного происшествия при исполнении им трудовых обязанностей водителя».

ВС решения отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Источник: определение ВС от 13 января 2020 года № 78-КГ19-54.