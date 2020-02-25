Как зарегистрировать компанию в Эстонии

На фоне глобальной деоффширизации и ужесточившихся AML политик предприниматели пребывают в постоянном поиске оптимальных для ведения бизнеса юрисдикций. На первый план выходят страны, предлагающие лояльное налогообложение, высокую степень защищенности бизнеса, а также должный уровень гибкости и технологической оснащенности, что определенно служит конкурентным преимуществом для стремительно развивающихся компаний с ИТ составляющей.

Если предметно рассматривать европейское пространство, то нельзя не затронуть пример Эстонии как одной из передовых юрисдикций в плоскости цифровизации на всех возможных уровнях, в частности, в бизнесе.

За последние 20 лет Эстония совершила качественный скачок в данном направлении, и сейчас по праву считается одной из лидирующих стран с наиболее благоприятными условиями для развития старт ап проектов с ИТ направленностью. Более того, в данной юрисдикции на законодательном уровне сформирован максимально прозрачный и логичный механизм по выдаче европейских лицензий на обмен и хранение криптовалют, инвестиционную деятельность, форекс и т.д.

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Как правило, для регистрации компаний в Эстонии используется организационно-правовая форма OÜ (Товарищество с ограниченной ответственностью), которая является аналогом общепринятого ООО. Объявленный уставной капитал по таким компаниям закреплен на уровне 2500 EUR.

Законодательство в Эстонии предусматривает возможность освобождения от обязанности оплачивать данную сумму в течение 3 лет. В этом случае учредитель несет персональную ответственность по обязательствам компании в рамках не внесенного уставного капитала.

Если самостоятельно регистрировать компанию в Эстонии, то нелишним было бы получение местного E-Residency. Это цифровое удостоверение (ID), при помощи которого можно получить электронный доступ к более чем 4000 государственным сервисам, благодаря чему перед предпринимателями открываются качественно новые возможности. Например, возможность удаленной регистрации, дальнейшего обслуживания, а также ведение полноценного документооборота вне зависимости от текущего местоположения.

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Заявку на получение E-Residency может подать налоговые резидент любой страны. Процесс рассмотрения и последующего одобрения может занять от 2 до 6 недель. При этом, следует принять во внимание, что E-Residency не дает право на получение какого-либо статуса с целью нахождения, въезда либо перемещения по Эстонии.

Если принято решение не ждать получения E-Residency, можно обратиться к специализированным местным регистраторам и пройти процесс регистрации компании либо на удаленной основе, либо с присутствием.

Дистанционная форма регистрации компании через специализированного провайдера услуг по срокам может занять до 3 недель. Компания регистрируется на основе заверенной доверенности. Как правило, на начальном этапе должны быть предоставлены действующие заграничные паспорта всех учредителей компании, подтверждение их фактического места проживания и подробное описание планируемой деятельности компании. В отдельном порядке могут быть запрошены актуальные выписки с расчетных счетов учредителей, информация по контрагентам и CV (резюме). Регистрация компании считается завершенной после того, как запись по ней появилась в регистре Эстонии: https://www.rik.ee/en. С данного ресурса самостоятельно можно выгрузить все необходимые документы по юридическому лицу.

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В рамках очной формы открытия компании предпринимателю необходимо планировать свое пребывание в Эстонии на протяжении 5 рабочих дней. Как правило, данного срока достаточно для прохождения всех нотариальных процедур.

Важным условием для существования юридического лица, бенефициарами которого являются резиденты иностранных юрисдикций - наличие в компании, так называемого контактного лица в Эстонии. Его функции может выполнять как местная фирма, оказывающая секретарские услуги, так и, в отдельных случаях, физическое лицо, резидент Эстонии.

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Отдельного внимания заслуживает вопрос открытия счетов в банках Эстонии. Банки повсеместно отказываются принимать к себе на обслуживание местные компании, в структуре владения которых участвуют иностранные резиденты. Данная практика начала широко применяться после резонансного прецедента по ликвидации определенных банковских структур в Латвии.

Данные ограничения можно обойти путем открытия расчетных счетов в банках и платежных системах за пределами Эстонии.

Опционально для работы в ЕС может потребоваться VAT (НДС) номер. Для его получения в Эстонии необходимо предоставить соответствующее обоснование, которое, как правило выражено в наличии местных контрагентов и фактического офиса в Эстонии, а также активных денежных оборотов по компании. Если данные условия не соблюдены, в выдаче VAT номера будет отказано.