План Мишустина: повысить налоги, а потом — девальвация

Правительству Михаила Мишустина, возможно, придется повысить налоговую нагрузку на бизнес и граждан. Такое мнение высказал ряд ведущих экспертов РФ. Причина — тренд на сокращение доходов бюджета, который наметился по итогам 2019 года.

Аналитики отталкиваются от данных Федеральной таможенной службы по внешнеторговому обороту. В 2019 году он составил $ 672 млрд.- на 3% меньше по сравнению с показателем 2018 года. Что принципиально, экспорт за 2019 год уменьшился на 6% — до $ 424,6 млрд., а импорт вырос на 2,7% — до $ 247,4 млрд.

В результате, положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2019 году составило $ 177,2 млрд. — на 16% (на $ 33,7 млрд.) меньше, чем в 2018 году.

Все это ведет к сокращению доходов бюджета. Так, одно только уменьшение таможенных платежей по итогам 2019 года составило 5,5%. Вроде бы, не критично. Однако в январе 2020 года отрицательная динамика во внешнеторговом обороте усугубилась, что привело к сокращению перечислений в госбюджет сразу на 15,2% год к году. И это, возможно, только начало.

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Ситуацию может осложнить распространение коронавируса в Китае. Уже сейчас наметилось замедление поставок товаров из КНР, и во многом оно связано с внутренними проблемами в стране. Между тем, хотя в 2019 году общий товарооборот России снизился, объем торговли страны с Китаем продолжил увеличиваться и достиг рекордного уровня — $ 111 млрд. Это значит, Россия критически зависит от поставок продукции из Поднебесной.

В такой обстановке кабинет Мишустина может столкнуться с необходимостью компенсировать выпадающие доходы. Тем более, к 2023−2024 годам финансирование социальных обещаний Владимира Путина достигнет 1 трлн. рублей в год. Это значит, свести бюджет будет все труднее.

Вдобавок ко всему снижаются цены на нефть и газ. По оценкам, уже сегодня бюджет РФ де-факто балансируется при $ 50 за баррель. Падение нефтяных цен ниже этой планки поставит экономику РФ в крайне сложное положение.

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В такой ситуации кабмин может повысить налоги. По мнению экспертов, правительство может вернуться к обсуждению идеи об изъятии сверхдоходов у госкомпаний.

Напомним, летом 2018 года ее озвучил тогдашний помощник президента, а ныне первый вице-премьер. Он предложил изъять 513,66 млрд. рублей у 14 крупных компаний из трех секторов экономики (черная металлургия, горнодобыча и нефтехимия), выигравших от ослабления национальной валюты.

В 2018-м олигархическое лобби атаку отбило, но этот сценарий может повториться. Если так произойдет, налоги будут повышать на граждан — путем легализации находящихся в тени доходов.

Не исключен и третий вариант. Сейчас, когда Кремль затеял конституционную реформу, он постарается минимизировать и колебания курса рубля, и удары по социально-незащищенным слоям. Но если кризис в экономике грянет уже после транзита — у Кремля будут развязаны руки. Возможно, власть тогда объявит форс-мажор по всем социальным обязательствам, а не только по пенсионным.

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И тогда от кабмина Мишустина можно ждать чего угодно. В том числе, самых радикальных решений, в духе шоковой терапии.

— Предложение Белоусова о налогообложении компаний экспортной ориентации было логичным, — считает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. — Фактически, Белоусов предлагал распространить на металлургию и нефтехимию такой же режим налогообложения, как на нефтегазовую отрасль — учитывать при налогообложении факторы внешней конъюнктуры. Чтобы, если цена на сырье выросла, а правительство ослабило курс рубля, эти компании не получали двойную выгоду — от увеличения валютной выручки, и от снижения внутренних издержек. В результате, экспортно-ориентированные отрасли стали бы платить больше налогов — но только в случае, если конъюнктура благоприятная.

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Это разумное предложение, которое правительству действительно стоит обсудить. Такой шаг унифицирует налогообложение экспортных отраслей, тогда как сейчас ряд из них поставлен в привилегированное положение.

Другое дело, что в нынешней мировой экономической ситуации «налог Белоусова» едва ли ощутимо пополнит бюджет РФ. Из-за надвигающегося глобального кризиса рассчитывать на хорошую мировую конъюнктуру не приходится. Это значит, в ближайшие несколько лет сверхдоходов у экспортных отраслей точно не будет. И бюджет ничего не получит, даже если правительство «налог Белоусова» введет.

— Может ли кабмин повысить налоги для населения?

— Все действия в этом направлении я считаю нелепостью. Налоговая нагрузка на физлиц и сегодня чрезмерная. Замечу, она чрезмерная и на бизнес — за исключением как раз экспортно-ориентированных компаний из списка Белоусова. Но на граждан, с учетом обязательных платежей, косвенных налогов и таможенных пошлин — нагрузка просто запредельная.

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Я не вижу, куда еще увеличивать налоги на физлиц. Да, речь может идти об ужесточении сбора налогов с тех, кто работает в теневой экономике и не получают «белую» зарплату. Но, на мой взгляд, вывод этих лиц из тени — работа во многом бессмысленная.

— Почему вы так считаете?

— Получая «серые» доходы, включая подработки и случайные приработки, люди не обращаются в социальные службы, и официально не числятся бедными. Если всерьез начать выводить их из тени, эти граждане стремительно обеднеют — будут создавать дополнительную нагрузку на социальные службы.

Замечу, миллионы рублей никто в конвертах, а качестве «серой» зарплаты, не передает. Речь идет, напротив, об очень маленьких платежах. Такого рода расчеты существуют в любой, даже самой продвинутой экономике — швейцарской или американской. Всегда существуют платежи, которые граждане осуществляют между собой, и которые неподотчетны налоговым службам. Но на Западе никому в голову не придет бегать и ловить каждого, кто с соседом рассчитался за какую-то услугу.

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Можно, конечно, сидеть и высчитывать: сколько денег бюджет получит, если всех участников этих мелких экономических отношений обложить налогом. Но мне это напоминает монолог Аркадия Райкина «Мысли рационализатора»: «Футбол — двадцать два бугая один мяч перекатывают! А вы выдайте каждому ну это... каток! Они все поле заасфальтируют!».

На деле, мелкие экономические отношения трудно формализовать, и еще труднее отслеживать. Грубо говоря, налоговики потратят больше на армию проверяющих и контролеров.

На мой взгляд, проблему надо решить иначе, как это сделано в США и Китае — принять закон о необлагаемом налогами минимуме доходов. Замечу, в декабре 2019 года председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что выступает за отмену налога на доходы физических лиц для россиян, получающих «маленькую зарплату». Идею отменить НДФЛ с минимальной заработной платы поддержал и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

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Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по этому вопросу «никакой позиции нет» — и вопрос был закрыт.

— Почему правительство против необлагаемого минимума?

— Кабмину почему-то хочется, чтобы десятки тысяч налоговых инспекторов занимались поиском копеек по всей стране, вместо того, чтобы выявлять богатые жульнические схемы. Только и всего.

— Где тогда брать деньги для пополнения бюджета?

— Реальные деньги содержатся в нескольких областях. Прежде всего, в сфере тайного и незаконного управления госимуществом, которое исправно приносит доход частным лицам, но не приносит дохода государству. Уверен, если провести проверку в масштабах страны, выявятся гигантские суммы.

Другое направление — получить деньги с помощью снижения зарплат в госсекторе, свыше определенного уровня. С6егодня зарплаты менеджеров в госсекторе и госкомпаниях зачастую просто запредельные — если ввести лимиты, денег в бюджете сразу станет больше.

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Третье направление — контроль госзаказов и госзакупок. Плюс, конечно, правительству нужно заниматься так называемой офшорной экономикой — нужно разработать законодательство, которое позволяет получать с офшорных компаний значительно больше, чем сейчас.

Вот где, я считаю, должны быть новации в налогообложении. Идеи же с выводом физлиц из тени, на мой взгляд, только отвлекают внимание от истинного положения дел.

— Как в реальности поступит с налогами кабмин Мишустина?

— Большинство членов правительства — в том числе, по идеологическим причинам — предпочитают чистить карманы бедных, чтобы сделать их нищими. Однако попытки повысить налоги, уверен, с треском провалятся. Значит, выход останется один — постепенная девальвация.

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Вопрос только в одном: до какого уровня будет работать этот «механизм спасения»? Я считаю, если цена нефти будет держаться в пределах $ 50 за баррель, решить проблемы бюджета с помощью девальвации вполне реально. Но если нефть просядет до $ 30, потребуется настолько значительная девальвация, при проведении которой возникнут уже политические риски. Вот тут и начнется форс-мажор.

— Правительство должно определиться с налогами, тарифами, пенсионной системой, — уверен ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. — Должно быть понятно, как будут меняться налоги (или не будут) в течение ближайших пяти-шести лет. Как будут выстраиваться тарифы естественных монополий, хотя бы до 2024 года. Как будет меняться ситуация с пенсионной системой — какие взносы, что станет с накопительной системой.

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Все это важно работодателю, чтобы рассчитать объем собственных издержек на перспективу и понять, стоит ему инвестировать куда-то, или вообще надо уходить с рынка.

Но определенности с налогами нет. И высокая неформальная занятость — оборотная сторона такой неопределенности.