Клерк.Ру

Как обосновать расходы по контрактам с ИП

Золотой дождь

В связи с введением в действие системы автоматизированного контроля за возвратом НДС налогоплательщики стали испытывать серьезные сложности при обналичивании денежных средств.

Одним из самых популярных способов получения наличных стало заключение договоров с ИП, о чем вполне осведомлены налоговые органы. В результате даже подписание контрактов с ИП на предоставление реальных услуг или поставку товаров несет в себе риски.

Требования проверяющих к первичным документам ИП такие же, как и к документам юридических лиц и содержатся в Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В первичном учетном документе должно быть указано:

1) наименование документа;

2) дата составления документа;

3) наименование экономического субъекта, составившего документ;

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4) содержание факта хозяйственной жизни;

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;

7) подписи лиц, с указанием их фамилий.

В соответствии с указанием Банка России от 7 октября 2013 года № 3073-У без учета предельного размера наличных расчетов осуществляется расходование поступивших в кассу предпринимателя средств в валюте Российской Федерации на его личные (потребительские) нужды, не связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности.

Признаками, свидетельствующими о незаконном обналичивании денежных средств, являются короткий период ведения хозяйственной деятельности (до 6 месяцев), заключение договора банковского счета не по месту нахождения организации, отсутствие платежей за ЖКХ, аренду офисных и складских помещений, перечисление платежей на счета индивидуальных предпринимателей за услуги, не связанные с хозяйственной деятельностью, отсутствие реальной хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя и его контрагентов.

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Борьбе с незаконной «обналичкой» сегодня уделяется самое пристальное внимание. В результате сложности могут возникнуть у организаций при заключении договоров с ИП на оказание реальных услуг, поставку продукции, и даже при правильном оформлении первичных учетных документов.

ИП на аутсорсинге

Прежде всего при оказании услуг проверяющие обращают внимание на то, чтобы данные услуги были взаимоувязаны с деятельностью налогоплательщика.

Иногда компании желают снизить налоговую нагрузку по зарплате своих работников, заключают с ними договоры гражданско-правового характера уже как с ИП. Если у компании есть исполнитель — ИП, который ранее являлся ее сотрудником, а в дальнейшем стал индивидуальным предпринимателем и продолжает работать исключительно на ту же компанию, то объяснить причину такой налоговой оптимизации будет весьма проблематично.

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Такие отношения однозначно будут признаны налоговиками трудовыми, с вытекающими налоговыми последствиями в виде доначисления НДФЛ и страховых взносов.

Признаки, по которым договор с ИП могут признать трудовым:

  • ежедневно выполняет одни и те же обязанности;
  • получает фиксированную или почасовую оплату каждый месяц;
  • задействован в производственном процессе;
  • делает то, что должен делать человек на конкретной должности в штате: бухгалтер, водитель, логист или рабочий цеха;
  • работает там, где находится компания, и использует ее оборудование;
  • соблюдает график работы;
  • несет материальную ответственность.
Судебная практика сделала однозначные выводы, что заключение договоров с ИП с целью получения необоснованной налоговой выгоды договоров на оказание услуг с ранее уволенными физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, но фактически осуществляющими свои трудовые обязанности, свидетельствует о правомерности доначисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и НДФЛ.

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Исходя из судебной практики, риск доначислений налогов является высоким. К примеру, такая ситуация, в частности, была рассмотрена в определении Верховного суда от 27 февраля 2017 года № 302-КГ17-382, где суд пришел к выводу, что компания уклонялась от выполнения функций налогового агента, заключив договоры с несколькими индивидуальными предпринимателями.

Были и судебные решения, когда ответственность за заключение спорных договоров с ИП возлагалась на физических лиц. Из решения налогового органа обществу вменялось нарушение, предусмотренное ст. 226 НК РФ — неудержание налога при выплате дохода за деятельность, не являющуюся исполнением агентского договора. В Постановлении ФАС Уральского округа по делу № А76-24593/2015 суд пришел к совершенно другому выводу, что неудержание НДФЛ с дохода, выплачиваемого ИП либо работнику, не приводит к возникновению у налогового агента налоговой выгоды. При этом получателем таковой — разницы в размере НДФЛ и единого налога по УСН являются физлица, а не организация.

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Рекомендации при заключении договоров с ИП на аутсорсинге

Таким образом, по общему правилу во избежание претензий налоговиков ИП не должен являться вашим бывшим сотрудником, не должен подчиняться внутреннему распорядку вашей организации, ИП желательно иметь и других клиентов, отличных от вашей организации, ИП желательно иметь сайт с предлагаемыми услугами и прайсом.

Чтобы при проверке налоговиков отношения не были признаны трудовыми, нельзя включать в тексты гражданско-правовых договоров с ИП ряд условий: должность в соответствии со штатным расписанием, режим рабочего времени и времени отдыха, зарплату, дисциплинарную ответственность, отпуск. Нужно, чтобы ИП предоставлял подробный отчет о своих услугах, расчеты об экономической эффективности своих услуг, акты сверок расчетов, коммерческие предложения, визитки и т. п.

ИП-управленец

Если индивидуальный предприниматель совмещает функции управляющего или собственника бизнеса, то он может выводить из компании заработанные деньги, минуя выплату дивидендов.

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В данном случае если ИП применяет «упрощенку» с объектом налогообложения — «доходы», он уплатит единый налог в размере 6% с полученных от группы компаний денег, дополнительно 1% в ПФР (если его годовой доход превысит 300 тыс. руб.), а также оплатит услуги банка 1–1,5% от суммы полученных наличных.

Стоимость услуги по выводу денег в этом случае составит примерно 8,5%. Налоговые риски при этом могут быть связаны только с непризнанием правомерности оплаты услуг ИП.

Перечислим признаки, ставящие договор с ИП в зону риска (мнение налогового органа):

  • деятельность не направлена на достижение управляющим самостоятельного коммерческого результата;
  • цели деятельности — обеспечение прибыльности и конкурентоспособности самого общества, его финансово-экономической устойчивости, соблюдение законных интересов участников и работников общества;
  • договором предусмотрено систематическое ежедневное выполнение исполнителем работ определенного рода;
  • управляющий включен в производственную деятельность общества;
  • управляющему установлена фиксированная оплата труда в виде почасовой ставки;
  • установлен контроль за управляющим со стороны работодателя (общего собрания);
  • договором предусмотрено обеспечение работодателем условий труда.
Это, по мнению проверяющих, является признаками трудовых отношений. Отчасти данная позиция была поддержана судом, где был сделан вывод, что управляющий подчинен правилам внутреннего распорядка общества, из-за того, что был установлен контроль за управляющим со стороны общего собрания, а также выполняемая им работа имеет систематический длительный характер и предполагает непрерывный процесс работы (Решение Арбитражного суда Тверской области от 08.05.2013 по делу № А66-14670/2012).

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Так как работа управляющего представляет из себя процесс выполнения функций текущего управления обществом и он подконтролен общему собранию либо единственному участнику, то такой вывод суда нельзя считать справедливым. И это отразилось на более поздней правоприменительной практике.

В частности, в Постановлении АС Уральского округа от 04.03.2016 № Ф09-1054/16 были сделаны следующие выводы.

Согласно ст. 56 Трудового кодекса РФ по трудовому договору работодатель обязуется предоставить сотруднику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные законами и иными нормативно-правовыми актами, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату. Работник обязуется лично выполнять определенную договором трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка. В соответствии с п. 1, 2 ст. 42 Федерального закона 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.

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Полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (подп. 2 п. 2.1 ст. 32 закона об обществах с ограниченной ответственностью).

Управляющий вправе самостоятельно организовывать работу по выполнению возложенных на него задач, издавать приказы о назначении на должности работников организации, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания. При указанных обстоятельствах суд пришел к обоснованному выводу, что отношения управляющего и организации не носят характер трудовых отношений.

Рекомендации при заключении договоров с ИП-управленцем:

Кроме подписания актов выполненных работ, понадобятся отчет руководителя о проделанной работе, экономические расчеты и прочая документация, подтверждающая эффективность ИП, как управленца. Также желательно, чтобы такой ИП имел, оказывал подобные услуги и другим клиентам, не аффилированных друг с другом. Не будет лишним, если такой ИП-управленец имел бы собственный сайт, визитки, ежегодно делал бы акты сверок с организацией, где является исполнительным органом.

Договоры поставки продукции

По договорам поставки товаров главное, на что обращают внимание проверяющие, — это возможность ИП осуществить такую поставку и возможность заказчика получить данную продукцию самостоятельно.

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Также следует отметить, что, как правило, настоящая поставка оставляет вполне реальные следы на складах контрагентов. Поставку могут подтверждать свидетели: охранники, вахтеры, кладовщики и прочий персонал вашей организации, но лучше иметь возможность предоставить налоговому органу независимых свидетелей из сторонних организаций-арендодателей и прочих.

Один из самых главных моментов в этих договорах — доказать, что ИП мог поставить указанный в накладной товар. Если же будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о согласованности действий ИП и его контрагента, то по таким договорам включить стоимость товара в себестоимость не удастся.

Налоговый орган оценивает следующие признаки невозможности ИП поставить товар:

  • отсутствие реальной возможности поставки товара;
  • отсутствие подтверждения доставки товара;
  • отсутствие участия контрагентов в движении товара;
  • транзитный характер расчетов, обналичивание денежных средств;
  • участником контрагентов является сам ИП.
Ранее проверяющие заявляли, в частности, ссылаясь на письмо от 22.11.2017 № 03-04-06/77155, что доходы от деятельности, подпадающей под вид деятельности, указанный индивидуальным предпринимателем при регистрации либо в результате внесения изменений в ЕГРИП, признаются доходами, полученными от предпринимательской деятельности. Поэтому физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, по суммам доходов, полученных от осуществления только такой деятельности, самостоятельно исчисляют и уплачивают налог.

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В арбитражных судах преобладает иной подход. Так, в Постановлении ФАС МО от 08.09.2010 № КА-А40/10174-10 по делу № А40-138850/09-20-1110 судьи указали, что гл. 26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения» не предусматривает, что применение УСНО зависит от кодов ОКВЭД, указанных в ЕГРИП.

В 2018 году ФНС изменила свою позицию, которая указана теперь в Письме ФНС от 03.09.2018 № ЕД-19-2/263@, где сказано, что в силу ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ и п. 1.6 Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных Приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@, индивидуальный предприниматель самостоятельно определяет виды экономической деятельности, которыми предполагает заниматься, и предоставляет сведения о соответствующих кодах по ОКВЭД для включения в ЕГРИП. При этом в компетенцию регистрирующего органа не входит проверка обоснованности указания в представленных для государственной регистрации документах тех или иных кодов по ОКВЭД.

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Заявленные при регистрации виды деятельности в соответствии с кодами по ОКВЭД не влияют на определение налогоплательщиком его налоговых обязательств, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством о налогах и сборах.

Рекомендации при заключении договоров с ИП при поставке товаров

Если ИП является вашим первым звеном при поставке товаров, то вам необходимо будет иметь возможность доказать:

1) реальную возможность осуществления поставки ИП и деловую цель заключения договора (прайсы от других организаций);

2) реальность получения товара от ИП либо его надлежащего оформленного соисполнителя (это можно подтвердить складскими документами, показаниями свидетелей (лучше от сторонних организаций) — вахтеров, охранников, а также документов с отметкой о том, что ИП либо его представители заезжали на ваш склад, доверенности на водителей, осуществляющих доставку, и т. п.).

3) наличие у ИП, помимо вашей организации, других контрагентов.

Использование индивидуальных предпринимателей способно решить проблему получения наличных средств, но лишь при условии, что у вас есть возможность доказать реальность сделки с ИП.

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