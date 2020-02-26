Как обосновать расходы по контрактам с ИП

В связи с введением в действие системы автоматизированного контроля за возвратом НДС налогоплательщики стали испытывать серьезные сложности при обналичивании денежных средств.

Одним из самых популярных способов получения наличных стало заключение договоров с ИП, о чем вполне осведомлены налоговые органы. В результате даже подписание контрактов с ИП на предоставление реальных услуг или поставку товаров несет в себе риски.

Требования проверяющих к первичным документам ИП такие же, как и к документам юридических лиц и содержатся в Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В первичном учетном документе должно быть указано:

1) наименование документа;

2) дата составления документа;

3) наименование экономического субъекта, составившего документ;

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4) содержание факта хозяйственной жизни;

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;

7) подписи лиц, с указанием их фамилий.

В соответствии с указанием Банка России от 7 октября 2013 года № 3073-У без учета предельного размера наличных расчетов осуществляется расходование поступивших в кассу предпринимателя средств в валюте Российской Федерации на его личные (потребительские) нужды, не связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности.

Признаками, свидетельствующими о незаконном обналичивании денежных средств, являются короткий период ведения хозяйственной деятельности (до 6 месяцев), заключение договора банковского счета не по месту нахождения организации, отсутствие платежей за ЖКХ, аренду офисных и складских помещений, перечисление платежей на счета индивидуальных предпринимателей за услуги, не связанные с хозяйственной деятельностью, отсутствие реальной хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя и его контрагентов.

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Борьбе с незаконной «обналичкой» сегодня уделяется самое пристальное внимание. В результате сложности могут возникнуть у организаций при заключении договоров с ИП на оказание реальных услуг, поставку продукции, и даже при правильном оформлении первичных учетных документов.

ИП на аутсорсинге

Прежде всего при оказании услуг проверяющие обращают внимание на то, чтобы данные услуги были взаимоувязаны с деятельностью налогоплательщика.

Иногда компании желают снизить налоговую нагрузку по зарплате своих работников, заключают с ними договоры гражданско-правового характера уже как с ИП. Если у компании есть исполнитель — ИП, который ранее являлся ее сотрудником, а в дальнейшем стал индивидуальным предпринимателем и продолжает работать исключительно на ту же компанию, то объяснить причину такой налоговой оптимизации будет весьма проблематично.

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Такие отношения однозначно будут признаны налоговиками трудовыми, с вытекающими налоговыми последствиями в виде доначисления НДФЛ и страховых взносов.

Признаки, по которым договор с ИП могут признать трудовым:

ежедневно выполняет одни и те же обязанности;

получает фиксированную или почасовую оплату каждый месяц;

задействован в производственном процессе;

делает то, что должен делать человек на конкретной должности в штате: бухгалтер, водитель, логист или рабочий цеха;

работает там, где находится компания, и использует ее оборудование;

соблюдает график работы;

несет материальную ответственность.

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Судебная практика сделала однозначные выводы, что заключение договоров с ИП с целью получения необоснованной налоговой выгоды договоров на оказание услуг с ранее уволенными физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, но фактически осуществляющими свои трудовые обязанности, свидетельствует о правомерности доначисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и НДФЛ.

Исходя из судебной практики, риск доначислений налогов является высоким. К примеру, такая ситуация, в частности, была рассмотрена в определении Верховного суда от 27 февраля 2017 года № 302-КГ17-382, где суд пришел к выводу, что компания уклонялась от выполнения функций налогового агента, заключив договоры с несколькими индивидуальными предпринимателями.

Были и судебные решения, когда ответственность за заключение спорных договоров с ИП возлагалась на физических лиц. Из решения налогового органа обществу вменялось нарушение, предусмотренное ст. 226 НК РФ — неудержание налога при выплате дохода за деятельность, не являющуюся исполнением агентского договора. В Постановлении ФАС Уральского округа по делу № А76-24593/2015 суд пришел к совершенно другому выводу, что неудержание НДФЛ с дохода, выплачиваемого ИП либо работнику, не приводит к возникновению у налогового агента налоговой выгоды. При этом получателем таковой — разницы в размере НДФЛ и единого налога по УСН являются физлица, а не организация.

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Рекомендации при заключении договоров с ИП на аутсорсинге Таким образом, по общему правилу во избежание претензий налоговиков ИП не должен являться вашим бывшим сотрудником, не должен подчиняться внутреннему распорядку вашей организации, ИП желательно иметь и других клиентов, отличных от вашей организации, ИП желательно иметь сайт с предлагаемыми услугами и прайсом. Чтобы при проверке налоговиков отношения не были признаны трудовыми, нельзя включать в тексты гражданско-правовых договоров с ИП ряд условий: должность в соответствии со штатным расписанием, режим рабочего времени и времени отдыха, зарплату, дисциплинарную ответственность, отпуск. Нужно, чтобы ИП предоставлял подробный отчет о своих услугах, расчеты об экономической эффективности своих услуг, акты сверок расчетов, коммерческие предложения, визитки и т. п.

ИП-управленец

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Если индивидуальный предприниматель совмещает функции управляющего или собственника бизнеса, то он может выводить из компании заработанные деньги, минуя выплату дивидендов.

В данном случае если ИП применяет «упрощенку» с объектом налогообложения — «доходы», он уплатит единый налог в размере 6% с полученных от группы компаний денег, дополнительно 1% в ПФР (если его годовой доход превысит 300 тыс. руб.), а также оплатит услуги банка 1–1,5% от суммы полученных наличных.

Стоимость услуги по выводу денег в этом случае составит примерно 8,5%. Налоговые риски при этом могут быть связаны только с непризнанием правомерности оплаты услуг ИП.

Перечислим признаки, ставящие договор с ИП в зону риска (мнение налогового органа):

деятельность не направлена на достижение управляющим самостоятельного коммерческого результата;

цели деятельности — обеспечение прибыльности и конкурентоспособности самого общества, его финансово-экономической устойчивости, соблюдение законных интересов участников и работников общества;

договором предусмотрено систематическое ежедневное выполнение исполнителем работ определенного рода;

управляющий включен в производственную деятельность общества;

управляющему установлена фиксированная оплата труда в виде почасовой ставки;

установлен контроль за управляющим со стороны работодателя (общего собрания);

договором предусмотрено обеспечение работодателем условий труда.

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Это, по мнению проверяющих, является признаками трудовых отношений. Отчасти данная позиция была поддержана судом, где был сделан вывод, что управляющий подчинен правилам внутреннего распорядка общества, из-за того, что был установлен контроль за управляющим со стороны общего собрания, а также выполняемая им работа имеет систематический длительный характер и предполагает непрерывный процесс работы (Решение Арбитражного суда Тверской области от 08.05.2013 по делу № А66-14670/2012 ).

Так как работа управляющего представляет из себя процесс выполнения функций текущего управления обществом и он подконтролен общему собранию либо единственному участнику, то такой вывод суда нельзя считать справедливым. И это отразилось на более поздней правоприменительной практике.

В частности, в Постановлении АС Уральского округа от 04.03.2016 № Ф09-1054/16 были сделаны следующие выводы.

Согласно ст. 56 Трудового кодекса РФ по трудовому договору работодатель обязуется предоставить сотруднику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные законами и иными нормативно-правовыми актами, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату. Работник обязуется лично выполнять определенную договором трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка. В соответствии с п. 1, 2 ст. 42 Федерального закона 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.

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Полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (подп. 2 п. 2.1 ст. 32 закона об обществах с ограниченной ответственностью).

Управляющий вправе самостоятельно организовывать работу по выполнению возложенных на него задач, издавать приказы о назначении на должности работников организации, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания. При указанных обстоятельствах суд пришел к обоснованному выводу, что отношения управляющего и организации не носят характер трудовых отношений.

Рекомендации при заключении договоров с ИП-управленцем: Кроме подписания актов выполненных работ, понадобятся отчет руководителя о проделанной работе, экономические расчеты и прочая документация, подтверждающая эффективность ИП, как управленца. Также желательно, чтобы такой ИП имел, оказывал подобные услуги и другим клиентам, не аффилированных друг с другом. Не будет лишним, если такой ИП-управленец имел бы собственный сайт, визитки, ежегодно делал бы акты сверок с организацией, где является исполнительным органом.

Договоры поставки продукции

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По договорам поставки товаров главное, на что обращают внимание проверяющие, — это возможность ИП осуществить такую поставку и возможность заказчика получить данную продукцию самостоятельно.

Также следует отметить, что, как правило, настоящая поставка оставляет вполне реальные следы на складах контрагентов. Поставку могут подтверждать свидетели: охранники, вахтеры, кладовщики и прочий персонал вашей организации, но лучше иметь возможность предоставить налоговому органу независимых свидетелей из сторонних организаций-арендодателей и прочих.

Один из самых главных моментов в этих договорах — доказать, что ИП мог поставить указанный в накладной товар. Если же будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о согласованности действий ИП и его контрагента, то по таким договорам включить стоимость товара в себестоимость не удастся.

Налоговый орган оценивает следующие признаки невозможности ИП поставить товар:

отсутствие реальной возможности поставки товара;

отсутствие подтверждения доставки товара;

отсутствие участия контрагентов в движении товара;

транзитный характер расчетов, обналичивание денежных средств;

участником контрагентов является сам ИП.

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Ранее проверяющие заявляли, в частности, ссылаясь на письмо от 22.11.2017 № 03-04-06/77155 , что доходы от деятельности, подпадающей под вид деятельности, указанный индивидуальным предпринимателем при регистрации либо в результате внесения изменений в ЕГРИП, признаются доходами, полученными от предпринимательской деятельности. Поэтому физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, по суммам доходов, полученных от осуществления только такой деятельности, самостоятельно исчисляют и уплачивают налог.

В арбитражных судах преобладает иной подход. Так, в Постановлении ФАС МО от 08.09.2010 № КА-А40/10174-10 по делу № А40-138850/09-20-1110 судьи указали, что гл. 26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения» не предусматривает, что применение УСНО зависит от кодов ОКВЭД, указанных в ЕГРИП.

В 2018 году ФНС изменила свою позицию, которая указана теперь в Письме ФНС от 03.09.2018 № ЕД-19-2/263@, где сказано, что в силу ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ и п. 1.6 Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных Приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@, индивидуальный предприниматель самостоятельно определяет виды экономической деятельности, которыми предполагает заниматься, и предоставляет сведения о соответствующих кодах по ОКВЭД для включения в ЕГРИП. При этом в компетенцию регистрирующего органа не входит проверка обоснованности указания в представленных для государственной регистрации документах тех или иных кодов по ОКВЭД.

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Заявленные при регистрации виды деятельности в соответствии с кодами по ОКВЭД не влияют на определение налогоплательщиком его налоговых обязательств, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством о налогах и сборах.

Рекомендации при заключении договоров с ИП при поставке товаров Если ИП является вашим первым звеном при поставке товаров, то вам необходимо будет иметь возможность доказать: 1) реальную возможность осуществления поставки ИП и деловую цель заключения договора (прайсы от других организаций); 2) реальность получения товара от ИП либо его надлежащего оформленного соисполнителя (это можно подтвердить складскими документами, показаниями свидетелей (лучше от сторонних организаций) — вахтеров, охранников, а также документов с отметкой о том, что ИП либо его представители заезжали на ваш склад, доверенности на водителей, осуществляющих доставку, и т. п.). 3) наличие у ИП, помимо вашей организации, других контрагентов.

Использование индивидуальных предпринимателей способно решить проблему получения наличных средств, но лишь при условии, что у вас есть возможность доказать реальность сделки с ИП.