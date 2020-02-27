СЗВ-ТД: мануал по заполнению в 2020 году

СЗВ-ТД — новая для 2020 года отчетность, в связи с применением которой у работодателей могут возникать вопросы, касающиеся как возникновения самой обязанности по внесению данных в нее, так и правил отражения сведений в ней. На ряд таких вопросов мы дадим ответы в нашем материале.

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Предназначение формы СЗВ-ТД

На основе данных отчетности СЗВ-ТД, передаваемой в ПФР, с 2020 года формируются в электронном виде сведения, составляющие содержание трудовых книжек работников. При этом допускается параллельное ведение книжек в бумажной форме.

В 2020 году отчет сдается с ежемесячной периодичностью, но лишь при условии наличия в отчетном месяце событий, требующих отражения в трудовой книжке. В число таких событий с введением нового формата трудовых книжек попали также (п. 2.4 ст. 11 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете...») факты поступления от работника заявления о:

выборе способа ведения трудовой книжки;

выдаче информации о трудовой деятельности, сформированной электронным способом.

Кроме того, в фонд одновременно с подачей сведений о кадровом событии, произошедшем с работником, следует направить информацию о его кадровом статусе по состоянию на 01.01.2020 (подп. 1 п. 2.5 ст. 11 Закона № 27-ФЗ).

Форма отчета и правила его заполнения утверждены Постановлением Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п.

Об изменениях в порядке ведения трудовых книжек работодатель обязан уведомить каждого работника письменно не позднее 30.06.2020 (подп. 4 п. 1 ст. 2 Закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений...» ) и не позже 31.12.2020 получить от него заявление о выбранном способе ведения трудовой книжки (п. 2 ст. 2 Закона № 439-ФЗ).

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На каких работников подают СЗВ-ТД

Ниже вы найдете ответы на вопросы, которые наиболее часто встречаются при заполнении СЗВ-ТД по конкретным категориям работников:

Вопрос Ответ Подается ли СЗВ-ТД на лиц, работающих по договору ГПХ? Нет. В отчете СЗВ-ТД отражаются только те работники, с которым заключен трудовой договор Следует ли вносить в отчет данные по работникам-иностранцам? Сведения о работнике-иностранце включаются в отчет при наличии трудового договора с ним Нужно ли сдавать СЗВ-ТД в отношении самого себя ИП, не имеющему наемных работников? Нет. Его деятельность не сопровождается оформлением трудового договора Попадают ли в отчет работники, находящиеся в отпусках по уходу за ребенком, по беременности и родам или в отпуске за свой счет? Включение данных по таким работникам в отчетность будет иметь место только при проведении в отношении них кадровых мероприятий, требующих отражения в трудовой книжке, или при подаче ими заявления о выборе способа ведения этого документа. При отсутствии оснований для представления отчета в течение 2020 года сведения о кадровом статусе таких лиц по состоянию на 01.01.2020 необходимо будет подать в ПФР не позднее 15.02.2020 Имеет ли значение вид совместительства (внешнее или внутреннее) для включения информации по работнику-совместителю в отчет? Отчет заполняется в отношении совместителей обоих видов, а также на лиц, работающих дистанционно. Определяющим здесь является факт наличия трудового договора с работником, а не вид взаимодействия с ним Нужно ли требовать от совместителей предоставления заявления о выборе способа ведения трудовых книжек? Нет. На совместителей обязательность этого требования не распространяется Сдается ли СЗВ-ТД в отношении работника, если в минувшем месяце он подал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки, но иных кадровых событий в отношении него не произошло? Подача заявления о выборе способа ведения трудовой книжки относится к числу оснований, требующих формирования по работнику СЗВ-ТД. Одновременно (если это первое в 2020 году кадровое событие для работника) для него следует в этом же отчете показать информацию о его кадровом статусе по состоянию на 01.01.2020 Как будет формироваться отчет, если среди работников имеются как подавшие, так и не подавшие заявление о выборе способа ведения трудовой книжки? Отчет СЗВ-ТД формируется раздельно по каждому из работников. Поэтому в текущий отчет по факту появления заявлений будут включены только те работники, которые в отчетном месяце подали работодателю такой документ. Прочие работники будут включаться в отчет в связи с появлением иных оснований для этого. При этом не имеет значения ни то, что заявление ими уже подано (до наступления отчетного месяца) , ни то, что оно еще не подавалось Имеет ли значение для подачи отчета, какой из способов ведения трудовой книжки выбирает работник? Нет. Отчет сдается по факту выбора как бумажного, так и электронного варианта, а также в случае отмены решения по выбору того или иного способа Придется ли работнику, подавшему заявление о выборе способа ведения трудовой книжки, после увольнения от работодателя, принявшего этот документ, подавать такое заявление повторно другому работодателю? Нет. Информация о сделанном работником о выборе сохранится в его персональных трудовых данных. Другому работодателю он при необходимости сможет подать заявление об отмене выбранного им способа и о выборе другого из двух возможных Как на способе ведения трудовых книжек отражается наличие/отсутствие заявления о его выборе? С 2020 года накопление электронных данных о трудовой деятельности стало обязательным. При этом возможно параллельное ведение бумажного документа, но этот способ работнику надо выбрать, подав заявление. Срок на подачу такого заявления истекает с наступлением 2021 года. Пока оно не подано, трудовая книжка продолжает вестись также и в бумажной форме Влияет ли на обязанность представления СЗВ-ТД факт выдачи работнику уведомления об изменениях в законодательстве о порядке ведения трудовых книжек? Нет. Этот факт не требует составления СЗВ-ТД Надо ли подавать СЗВ-ТД при смене работником фамилии? Нет. Такое основание не входит в перечень требующих подачи отчета Влияет ли на подачу СЗВ-ТД увеличение зарплаты сотруднику? Нет. Это событие не относится к числу отражаемых в трудовой книжке Будет ли влиять на необходимость подачи отчета переименование юрлица, состоявшееся до наступления 2020 года? Нет. Переименование организации, имевшее место до 2020 года, не требует подачи отчета. Но его понадобится составить в связи с переименованием, сделанным после 2019 года

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Комментарии по заполнению СЗВ-ТД

Разберем актуальные вопросы, касающиеся порядка заполнения отчета СЗВ-ТД.

Вопрос Ответ На какую из дат следует ориентироваться при включении события в отчет: издания приказа или вступления в силу кадрового события, которому посвящен этот документ? Для включения сведений в отчет значимой является дата начала действия кадрового события, а не дата издания приказа о нем Какие записи потребуется сделать в отчете, если кадровое событие вступило в силу с 01.01.2020? В этом случае нужно отразить 2 записи: события, действующего с 01.01.2020, и события, предшествующего ему Нужно ли показывать в СЗВ-ТД все кадровые события, имевшие место до 2020 года? Нет. В отчете отражается только то кадровое мероприятие, благодаря которому сформировался статус работника, отвечающий дате 01.01.2020 Имеет ли значение для отражения кадрового статуса по состоянию на 01.01.2020 давность последнего кадрового события? Нет. Это событие следует показать применительно к тому году, в котором оно в действительности произошло Как отразить в СЗВ-ТД по состоянию на 01.01.2020 кадровое событие, отвечающее переименованию должности работника? Если последняя запись в трудовой книжке, сделанная до наступления 2020 года, отражала факт изменения названия должности работника, то в СЗВ-ТД следует показать ту должность, которая действовала на 01.01.2020, с видом события «Перевод» Какими будут отчеты по работнику, переведенному в феврале 2020 года на другую должность, а в марте подавшему заявление о выборе способа ведения трудовой книжки? В этом случае в отчете за февраль будет 2 записи: о переводе, сделанном в отчетном месяце, и о предшествующей ему записи, отражающей статус работника на 01.01.2020. А отчет за март будет содержать только дату подачи заявления в строке, соответствующей выбранному способу ведения трудовой книжки Какому кадровому событию будет соответствовать реорганизация юрлица, проведенная путем присоединения? Такого события в перечне кадровых мероприятий нет. По смыслу ему соответствует «Переименование», применяемое при изменении названия работодателя Существуют ли какие-то требования в отношении указания номера организационно-распорядительного документа по кадровому событию? Нет. Он приводится таким, каким отражается в самом организационно-распорядительном документе, вместе с буквенными символами и знаками препинания, использованными в этом номере Как отражать месяц в дате рождения работника — цифрами или прописью? В правилах заполнения отчета на этот счет конкретных указаний нет. Однако в примерах его оформления ПФР приводит эту запись с использованием буквенных обозначений Обязательно ли внесение в отчет данных по трудовой функции работника? Заполнение этого реквизита для 2020 года не является обязательным, вносится, если требуется указать конкретный вид выполняемой работы. Шифр кода трудовой функции придется заполнять только с 2021 года и лишь при его наличии

Подводим итоги

Отчет формы СЗВ-ТД является новинкой 2020 года, возникшей в связи с переходом к накоплению сведений о трудовой деятельности каждого работающего лица в электронном виде. В отношении правил его представления и оформления 2020 год характеризуется рядом особенностей.

В конкретной ситуации, связанной с решением вопроса о необходимости представления отчета по конкретному работнику или заполнением его строк по тому или иному кадровому событию, следует руководствоваться общеустановленными правилами оформления СЗВ-ТД.

При отсутствии в них прямого указания на имеющую место ситуацию, возможно использование аналогий.