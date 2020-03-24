По мере ведения предпринимательской деятельности, каждый из нас сталкивается с выбором: отдать бухгалтерию на аутсорс или заниматься расчётами самостоятельно.

Согласно консалтинговым исследованиям, 54% бизнесменов делает выбор в пользу онлайн-сервисов, а оставшаяся половина поровну разделяется между теми, кто решил всё считать самостоятельно и теми, кто платит за это бухгалтеру.

Мы считаем, что ведение онлайн-бухгалтерии должно быть доступным каждому. Опираясь на опыт построения сервисов в лучших онлайн-банках для предпринимателей, наша команда вложила все свои компетенции и наработки в создание «Чёрной бухгалтерии» — сейчас к нам присоединились уже 500 представителей отечественного бизнеса и мы точно можем сказать, почему они выбирают нас:

В течение всего 2020 года мы ведём налоговый учет бесплатно. Потом стоимость обслуживания составит 3000 рублей в год, даже если у вас есть касса, эквайринг, и один сотрудник.



С нами просто начать сотрудничать: мы связываемся с клиентом в мессенджерах, настраиваем обмен выписками с их счёта, а дальше вся работа происходит в полностью автоматизированном режиме — к концу отчётного периода платёжка в налоговую уже ждёт оплаты в личном кабинете банка.



Мы не понаслышке знаем, что банковская проверка может заморозить деятельность на неопределенный срок и испортить отношения с партнёрами, поэтому предоставляем полный отчёт о всех рисках блокировки счёта, подготавливая развернутые рекомендации по их снижению.

Цель нашего проекта — предельно упростить отношения предпринимателей с налоговой и банками, чтобы вы могли заниматься развитием бизнеса и не тратить ресурсы на то, что уже можно автоматизировать.